14 ก.พ.นี้!! ทรูวิชั่นส์ และ ทรูวิชั่นส์ นาว ยิงสด ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก 2023/24 เริ่มรอบ 16 ทีมสุดท้าย

ทรูวิชั่นส์ ตอกย้ำการเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก ยิงสด ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก 2023/24 ศึกฟุตบอลยุโรปถ้วยใหญ่ที่ทุกทีมอยากครอบครอง เริ่มรอบ 16 ทีมสุดท้าย พุธที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ แฟนบอลตัวจริงพลาดไม่ได้ ทรูวิชั่นส์ และ ทรูวิชั่นส์ นาว พร้อมถ่ายทอดสดให้ได้ชมกัน ทาง beIN Sports 3 (609) และ True Sports 3 (603)ศึก ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก 2023/24 จะกลับมาระเบิดเพลงแข้งในรอบน็อคเอาท์กันในช่วงกลางสัปดาห์หน้า โดยในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นการแข่งขันในรอบ 16 ทีมสุดท้าย นัดแรกแบ่งเป็น 4 คู่แรก จะลงเล่นในวันที่ 14 และ 15 กุมภาพันธ์นี้ ตามเวลาประเทศไทย และอีก 4 คู่ จะลงเล่นในสัปดาห์ถัดไปในวันที่ 21 และ 22 กุมภาพันธ์ ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งทีมดัง ๆ ต่างตบเท้าเข้ารอบมาได้ตามความคาดหมาย4 คู่แรกที่จะลงเล่นในสัปดาห์หน้า เริ่มจากวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 03.00 น. แชมป์เก่า “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยอดทีมจากอังกฤษ จะบุกเยือน โคเปนเฮเก้น จากเดนมาร์ก ที่พาร์เคน สเตเดี้ยม อีกคู่ แอร์เบ ไลป์ซิก ทีมแกร่งจากเยอรมัน จะเปิด เร้ด บูลล์ อารีน่า รับการมาเยือนของ “ราชันชุดขาว” เรอัล มาดริด แชมป์ 14 สมัยจากสเปน ส่วนในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 03.00 น. ที่ ปาร์กเดแพร็งส์ เจ้าถิ่น ปารีส แซงต์ แชร์กแมง แชมป์ฝรั่งเศส ปะทะแข้ง เรอัล โซเซียดัด จากสเปน อีกคู่ “เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิค แชมป์บุนเดสลีกา จะบุกไปเยือน “อินทรีฟ้า-ขาว” ลาซิโอ ที่สตาดิโอ โอลิมปิโก้ข้ามไปอีกสัปดาห์จะเป็นคิวลงเล่นของอีก 4 คู่ที่เหลือ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 03.00 น. “งูใหญ่” อินเตอร์ มิลาน จากอิตาลี จะปิด จูเซปเป้ เมอัซซา รับการมาเยือนของ แอตเลติโก้ มาดริด จากสเปน โดย ดิเอโก้ ซิเมโอเน กุนซือทีม “ตราหมี” จะคุมทีมกลับมาเจอทีมเก่าที่เขาเคยค้าแข้งอยู่ 2 ฤดูกาล อีกคู่ที่ ฟิลิปส์ สเตเดี้ยม “เสือเหลือง” โบรุสเซียร์ ดอร์ทมุนด์ จากเยอรมนี บุกเยือน พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น ทีมฟอร์มแรงจากเนเธอร์แลนด์ทรูไฮบริด กล่องเดียวจบ ครบความบันเทิง กับแพ็กเกจ Platinum และ Gold พร้อมเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรู 1 Gbps สัมผัสประสบการณ์ความบันเทิง และกีฬาระดับไฮเอนด์ และชมทรูวิชั่นส์ นาว บนแพลตฟอร์มของทรูไอดี ดูได้ทุกที่ทุกเวลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://bit.ly/3S9dwk2และ https://ttid.co/xTgv/TVSNOWPREMIUMEXTหรือโทร. 02-700 -8000 กด 3UEFA Champions League 2023-24 Round of 16 1st LegDateMatchesTimeLive ChannelsWed 14 FebCopenhagen vs Man City(LIVE) 03.00-05.00beIN 3 (609)Leipzig vs Real Madrid(LIVE) 03.00-05.00TPF 3 (603)Thu 15 FebPSG vs Sociedad(LIVE) 03.00-05.00beIN 3 (609)Lazio vs Bayern(LIVE) 03.00-05.00TPF 3 (603)Wed 21 FebInter vs Atletico(LIVE) 03.00-05.00beIN 3 (609)PSV vs Dortmund(LIVE) 03.00-05.00TPF 3 (603)Thu 22 FebPorto vs Arsenal(LIVE) 03.00-05.00beIN 3 (609)Napoli vs Barcelona(LIVE) 03.00-05.00TPF 3 (603)