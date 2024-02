ท้อได้แต่ห้ามมีน้ำตา “เพชรจีจ้า” เผยที่มาของความแข็งแกร่งแรงเยี่ยงชาย

เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” พาย้อนไปสมัยครั้งยังเด็กที่เริ่มฝึดหัดมวยกับคุณพ่อ นับเป็นช่วงเวลาที่กดดันสุดในชีวิต เจ้าตัวเผยเหนื่อยและท้อได้แต่อย่าให้พ่อเห็นน้ำตา“เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวตหญิง (105-115 ป.) วัย 22 ปี จากชลบุรี ถือเป็นนักกีฬาต่อสู้หญิงขวัญใจชาวไทย ที่ประสบความสำเร็จบนถนนสายนักสู้มาตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งตลอดระยะเวลา 16 ปี บนผืนผ้าใบของสาวแกร่งรายนี้ เธอกวาดแชมป์ระดับสมัครเล่นมานับครั้งไม่ถ้วน โดยเฉพาะในศาสตร์มวยสากลที่เธอเคยคว้าเหรียญเงินเยาวชนชิงแชมป์โลก ปี 2561 และ เหรียญทองแดงซีเกมส์ ปี 2565 มาครองให้คนไทยได้ภาคภูมิใจ“เพชรจีจ้า” สร้างชื่อให้ทุกคนได้จดจำหลังเปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี เมื่อเดือน มี.ค.ปีที่แล้ว เธอโชว์ฟอร์มเก็บน็อกคู่ต่อสู้จนกลายเป็นนักชกหญิงคนแรกจากเวที ONE ลุมพินี ที่ได้เซ็นสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 3.5 ล้านบาท จากบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ด้วยความแข็งแกร่งและฝีมืออันจัดจ้าน “เพชรจีจ้า” ใช้เวลาเพียงแค่ 5 ไฟต์ในการขึ้นครองแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต เฉพาะกาล หลังเอาชนะสาวแกร่งแดนน้ำหอมอย่าง “อนิสสา เม็กเซน” ในศึก ONE ลุมพินี 46 เมื่อเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมาความสำเร็จทั้งหมดทั้งมวลของ “เพชรจีจ้า” ที่เกิดขึ้น นอกจากความมุ่งมั่นและขยันฝึกซ้อมแล้ว ยังมีบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่คอยอยู่เบื้องหลังทั้งในและนอกสังเวียน นั่นก็คือพ่อบังเกิดเกล้าผู้เปรียบเสมือนครูมวยคนแรกที่ช่วยขัดเกลาฝีมือและคอยปลุกจิตวิญญาณนักสู้ในตัวของเธอมาตั้งแต่ยังเด็ก โดย “เพชรจีจ้า” เผยว่า“ตอนแรกคุณพ่อไม่อนุญาตให้หนูชกมวยค่ะ แต่พอหนูชกไป 10 ไฟต์แล้วโชว์ฟอร์มดี เขาก็เริ่มหันมาสนับสนุนเรา และก็พยายามหาคู่ซ้อมให้ พาไปเดินสายตามต่างจังหวัดเก็บประสบการณ์ กระทั่งหนูโตขึ้นก็ยังมาดูแลตลอด หนูอยู่กับคุณพ่อแล้วก็รู้สึกสบายใจ ชกแต่ละครั้งก็รู้สึกอุ่นใจที่มีคุณพ่ออยู่ข้างเวทีค่ะ”อย่างไรก็ตามแม้จะมีคุณพ่อคอยอยู่เคียงข้างและคอยให้กำลังใจ แต่ก็มีช่วงเวลาที่ “เพชรจีจ้า” รู้สึกเหนื่อยและท้อถึงขั้นน้ำตาไหลออกมา ซึ่งเธอได้เล่าย้อนไปในสมัยครั้งยังเด็กว่า นั่นเป็นช่วงเวลาสุดกดดันที่เธอต้องผ่านไปให้ได้โดยปราศจากรอยน้ำตาให้คุณพ่อเห็น“สมัยเด็ก ๆ ตอนซ้อมมวยกับพ่อท่านเข้มงวดมากค่ะ เราต้องมีความอดทน ถ้าเราเจ็บหรือเหนื่อยก็พัก แต่ต้องห้ามให้พ่อเห็นน้ำตาเด็ดขาด คือตอนเด็กหนูอาจจะอ่อนแอเป็นผู้หญิงตัวเล็ก ๆ เวลาเหนื่อยก็มักจะร้องไห้ออกมา ก็ดีค่ะเพราะเหมือนเป็นการฝึกความอดทนไปในตัวซึ่งหนูคิดว่าถ้าไม่มีคุณพ่อ หนูก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเหมือนทุกวันนี้ค่ะ”ส่วนผลงานไฟต์ต่อใน ONE ของสาวแกร่งคนนี้จะมีขึ้นเมื่อไหร่ แฟนคลับต้องติดตามตอนต่อไป