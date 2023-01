"ตะวันฉาย" ตั้งเป้าใหญ่หวังขึ้นแท่นแชมป์โลก "สุดยอดที่สุด" คว้าค่าตัว 10 ล้าน

"ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม" ราชันมวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) ตั้งเป้าใหญ่หวังล้มทุกคนในรุ่น ขึ้นแท่นแชมป์โลก "สุดยอดที่สุด" เพื่อคว้าค่าตัว 10 ล้าน"ตะวันฉาย" มีคิวลงป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งแรกกับ "จามาล ยูซูพอฟ" ผู้ท้าชิงอันดับสองของแรงกิงในศึก ONE FIGHT NIGHT 7 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้า 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 25 ก.พ.66หลังจากสามารถสร้างปรากฏการณ์โค่นบัลลังก์แชมป์เก่า “เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี” ที่ครองตำแหน่งมานานหลายปี และผงาดเป็นแชมป์โลก ONE มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวต อย่างเต็มภาคภูมิ "ตะวันฉาย" ก็ตั้งใจล้มคู่แข่งทุกคนในแรงกิง รุ่นเฟเธอร์เวต ที่เต็มไปด้วยสุดยอดนักชกหัวกะทิ ซึ่ง "จามาล" จะเป็นด่านแรกที่ "ตะวันฉาย" ต้องผ่านไปให้ได้"ผมทำความฝันแรกของผมได้แล้วคือได้เข็มขัดแชมป์โลกมาครอง และเป้าหมายต่อไปของผมคือ ผมต้องการที่จะล้มคนที่เก่งที่สุดในรุ่นนี้ให้หมดครับ"และอีกหนึ่งแรงกระตุ้นสำคัญของเหล่านักมวย ONE รวมถึง "ตะวันฉาย" ก็คือการที่บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ประกาศเพิ่มค่าตัวเป็น 10 ล้านบาทให้กับนักกีฬาระดับแชมป์โลกที่สามารถแสดงฝีมือให้เลื่องลือว่า “สุดยอดที่สุด” จึงทำให้ “ตะวันฉาย” มุ่งมั่นตั้งใจที่จะป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE เส้นนี้เอาไว้ให้นานที่สุด"ผมเองก็ตั้งความหวังไว้ครับ กับค่าตัว 10 ล้าน แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้หรือเปล่า ยังไงผมก็ต้องป้องกันแชมป์ เก็บชัยชนะในทุก ๆ ไฟต์ อยากจะต่อยให้สนุกสมกับที่แฟน ๆ รอติดตามครับ"แฟน ๆ สามารถซื้อตั๋วเข้าชมในสนามเวทีมวยลุมพินีล่วงหน้าได้ที่ www.thaiticketmajor.com และติดตามความข่าวสารและความคืบหน้าของศึก ONE FIGHT NIGHT 7 ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh และสามารถ