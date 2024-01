แค้นนี้ต้องชำระ! “เสมาเพชร” ขอล้างตา “โมฮาเหม็ด” ให้สาสม ศึก ONE Fight Night 19

“ซ้ายฟ้าผ่า” เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ ไม่รอช้า คว้าโอกาสเปิดศึกภาคสอง เพื่อขอล้างตาภาคสอง “โมฮาเหม็ด ยูเนส ราบาห์” จอมแสบจากแอลจีเรีย ในศึก ONE Fight Night 19 วันเสาร์ที่ 17 ก.พ.นี้ศึก ONE Fight Night 19 เปิดโผมวยคู่เดือดเอาใจแฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทย ประกบ “ซ้ายฟ้าผ่า” เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ มวยบู๊หมัดหนักจากเชียงใหม่ วัย 29 ปี ที่จะกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้ง พร้อมความมุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อยที่จะล้างแค้น “โมฮาเหม็ด ยูเนส ราบาห์” นักชกร่างโย่ง วัย 26 ปี จากแอลจีเรีย อริตัวฉกาจที่เอาชนะน็อกเขาไปได้ในไฟต์ที่แล้ว ซึ่งครั้งนี้ทั้งคู่จะสู้กันในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)สำหรับการพบกันของทั้งคู่ในภาคแรก เกิดขึ้นในศึก ONE Fight Night 17 เมื่อเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งตามกำหนดเดิมนั้น “เสมาเพชร” มีคิวจะต้องพบกับ “ฟิลิปเป โลโบ” เพื่อเปิดศึกทวงคืนเก้าอี้เบอร์สองของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต แต่จอมบู๊จากบราซิลได้รับบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมจึงต้องถอนตัวไปในช่วงโค้งสุดท้าย ทำให้ “โมฮาเหม็ด ยูเนส ราบาห์” ได้โอกาสครั้งสำคัญให้เข้ามาเปิดตัวบนเวทีระดับโลกในฐานะมวยแทน พร้อมปรับน้ำหนักมาสู้กันพิกัดเฉพาะ 151.75 ป.โดยรูปเกมในวันนั้น แม้ “เสมาเพชร” จะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างและแรงปะทะ เนื่องจากขยับน้ำหนักขึ้นมาสู้ แต่กลับเป็นฝ่ายกดหมัดซ้ายฟ้าผ่า เรียกนับได้ก่อนในช่วงกลางยกแรก อย่างไรก็ตาม “โมฮาเหม็ด” อาศัยความแข็งแกร่งฟื้นสภาพ กลับมากดหมัดเรียกนับคืนได้อย่างรวดเร็ว ก่อนจะตามไปสาวหมัดถล่ม “เสมาเพชร” ลงไปกองเป็นครั้งที่สอง จนกรรมการต้องสั่งยุติการแข่งขัน ส่งให้จอมบู๊จากแอลจีเรีย เอาชนะน็อกไปแบบสุดช็อกตั้งแต่ยกแรกมาครั้งนี้ ทั้งสองคนก็จะได้กลับมารีแมตช์ให้หายคาใจ โดยได้เวลาเตรียมตัวฝึกซ้อมพอ ๆ กัน และจะสู้กันในรุ่นแบนตัมเวต ซึ่ง “เสมาเพชร” นั่งเก้าอี้แรงกิงเบอร์ 3 อยู่ โดยการปะทะกันครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์ฝีมือให้รู้ดำรู้แดงโดยไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องน้ำหนักเช่นครั้งก่อน ซึ่งสุดท้าย “เสมาเพชร” จะล้างแค้น “โมฮาเหม็ด” ได้หรือไม่ แฟนกีฬาชาวไทยมาร่วมส่งแรงใจเชียร์ไปพร้อม ๆ กัน