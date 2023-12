น่ายินดี! มวยไทยถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล เอเชี่ยน ทีวี อวอร์ดส์

ความสำเร็จของมวยไทยยังคงพุ่งทะยานอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่เพียงในฐานะของกีฬาการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังในฐานะรูปแบบศิลปะทางวัฒนธรรมอีกด้วย มวยไทยเป็นกีฬาและศิลปะทางวัฒนธรรมที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และเป็นหนึ่งในรายการทีวีที่ประสบความสำเร็จสูงที่สุด ซึ่งส่งผลให้มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ชนิดแรกได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Emmy Award สาขารายการ Reality จากรายการ The Challenger Muaythaiรายการ The Challenger Muaythai มีผู้ชมกว่า 400 ล้านคนทั่วโลกที่เฝ้ารอดู ความฝัน, ความหวัง และการทุ่มเทของนักกีฬาจากทั่วโลกที่มาจากทั้ง 5 ทวีป และเขาเหล่านั้นพร้อมเดินทางมาต่อสู้เพื่อเป็นแชมป์ The Challenger ซีซั่น 2022 ซึ่งถูกถ่ายทำที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีความพิเศษคือ นำเสนอด้านความเสมอภาพทางเพศแบบต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก โดยนักกีฬาหญิง และชาย พักอาศัยอยู่ร่วมกันในที่เดียวกัน ทุกคนต้องต่อสู้ และแข่งขันร่วมกันทุกด่าน และนักมวยผู้แพ้จะถูกคัดออกทีละคนศึก Challenger ในปี 2022 จบลงด้วยการต่อสู้แบบสุดอลังการของนักกีฬาชาย และหญิงสองคน ที่ขึ้นสู่สังเวียนการแข่งขัน และพิสูจน์ต่อผู้ชมที่จับตาดูอยู่ และต่อตนเองด้วยว่าใครคือ นักมวยที่สุดยอดที่สุดแห่ง The Challenger Battleground ในตอนจบของซีรี่ส์การแข่งขันนี้ซึ่งได้มีการเฉลิมฉลองให้แก่ ความเท่าเทียมทางเพศ โดยนักมวยชาย และนักมวยหญิงได้รับเงินรางวัลอย่างเท่าเทียมกันรายการ The Challenger Muaythai ต้นฉบับถูกผลิตร่วมกับ Dream Works และตอนนี้ได้ผลิตร่วมกับ Imagine TV รายการแข่งขันนี้ได้จัดร่วมกับองค์กรมวยไทยโลกทั้ง สหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ (IFMA) และสภามวยไทยโลก (WMC) โดยมุ่งเน้นเรื่องราวไปยังนักมวยทั้ง 12 คน ที่ต้องเผชิญความยากลำบาก ต้องทุ่มเทเป็นอย่างมาก และความเสียสละของกีฬามวยไทย ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้รายการดังกล่าวเป็นที่นิยมไปทั่วโลกทพำให้รายการ Challenger Battleground ปี 2022 ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Asian TV Awardsชาริสา ไทนาน ผู้อำนวยการทั่วไปของ IFMA กล่าวว่า ขอบคุณรัฐบาลมาเลเซีย, สหพันธ์มวยไทยแห่งมาเลเซีย, Imagine TV, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และแน่นอนนักมวยที่เป็นทูตอย่างแท้จริงของมวยไทย ท่านสามารถบอกได้หรือไม่ถึงชื่อของกีฬาไหนที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล, สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA), คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งยุโรป, รวมถึงการเข้าร่วมในเกมการแข่งขัน Multi-Sport Games, เกมกีฬาที่มีเยาวชนเข้าร่วมมากกว่า 3,000 คนในทุกรายการเยาวชนระดับโลก, จัดกิจกรรมมากกว่า 1,000 รายการทุกปี และมีการรวมกันไม่เพียงแต่การต่อสู้เท่านั้นแต่ยังรวมรูปแบบอื่นๆ ด้วย เช่น ไม้มวย, ไหว้ครู, กีฬาคนพิการ, กีฬาคนพิการทางสมอง และทุกรูปแบบที่กล่าวมานี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และที่กล่าวมาทั้งหมดนี่คือ ศิลปะ, ความงดงาม และความแข็งแกร่ง ที่มีแต่ในกีฬามวยไทยเท่านั้น