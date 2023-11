‘SMR14-’ ผู้เล่นทีม วิสเซล โกเบ คว้าแชมป์ eJ.LEAGUE THAILAND NEW GEN SERIES 2023

วรธิษณ์ ดำพิทักษ์ หรือ SMR14- หนุ่มนักศึกษาวัย 18 ปี งัดฝีมือการเล่นที่สุดยอดคุมทีม VISSEL KOBE ได้เสมือนจริงของศึกเจลีกฤดูกาล 2023/24 เมื่อสามารถพาทีม VISSEL KOBE แชมป์เจลีกล่าสุดในปีนี้ ซิวเจ้าสังเวียนศึก “eJ.LEAGUE THAILAND NEW GEN SERIES 2023” อีสปอร์ต ปี 3 ได้สำเร็จ พร้อมรับเงินรางวัลกว่า 80,000 บาทไปครองอย่างยอดเยี่ยม“เจลีก” ลีกฟุตบอลอาชีพแห่งประเทศญี่ปุ่น ระเบิดความสนุกสุดมันส์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ของการแข่งขัน “eJ.LEAGUE THAILAND NEW GEN SERIES 2023” เพื่อเฟ้นหานักกีฬาสายพันธุ์อีสปอร์ต Gen ใหม่เลือดสยาม จากผู้สมัครกว่า 1,000 คน สู่รอบคัดเลือก 288 คน และคัดจนเหลือ 18 คนสุดท้ายมาร่วมดวล รอบ On Ground (Round Robin / Single Elimination) โดยใช้ “eFootball " 2024 Mobile Version และใช้ทีมจากสโมสร J.League ซีซั่นล่าสุด 2023/2024 แข่งขันไปเมื่อวันที่ 24 พ.ย.66 ผ่านมา กระทั่งเหลือผู้แข่งขันสุดยอดฝีมือเพียง 8 คนสุดท้าย ที่ได้เข้ามาชิงชัยรอบก่อนรองชนะเลิศถึงชิงชนะเลิศกันต่อในวันที่ 26 พ.ย. 66 โดยมีการประกบคู่แข่งขัน ด้วยระบบน็อคเอ้าท์ 2 ใน 3 เกม และหากเสมอกันจะตัดสินผู้ชนะด้วยการดวลจุดโทษ ดังนี้วรธิษณ์ ดำพิทักษ์ (SMR14-) ทีม VISSEL KOBE พบกับ ภูริพัฒน์ มนตรีวงษ์ (CRM_A14)ทีมKASHIMA ANTLERS, ณัฐวัตร นามบุรี (CRM.TXRO) ทีม GAMBA OSAKA พบกับ ต้นน้ำ แดงเจริญ (MFC TonnaM) ทีม KYOTO SANGA F.C., ปัณณทัต สรวันเพ็ญ (Pannatuct) ทีม NAGOYA GRAMPUS พบกับ ชัชพล สุกสอน (SGOT) ทีม CEREZO OSAKA และ แดเนียล อเล็กซานเดอร์ คายเปอส (DAKKZ) ทีม YOKOHAMA F. MARINOS พบกับ ธนากร จินดา (CantonaRuay) ทีม F.C.TOKYO -ผลการแข่งขันรอบ 8 คนสุดท้ายหรือก่อนรองชนะเลิศ คู่แรก วรธิษณ์ ดำพิทักษ์ (SMR14-) เล่นทีม VISSEL KOBE ที่เพิ่งจะคว้าแชมป์เจลีกฤดูกาลล่าสุด2023/24มาหมาดๆ ในฐานะแชมป์กลุ่มเอ รอบแบ่งกลุ่มผ่านมาที่ลงเล่น4 นัดไร้พ่ายชนะ 3 เสมอ 1 ยิงได้มากสุดในรอบผ่านมา 11 ประตูด้วยกัน พบกับ ภูริพัฒน์ มนตรีวงษ์ (CRM_A14) ที่ทีม KASHIMA ANTLERS ในฐานะรองแชมป์กลุ่มดี ที่ลงสนาม 3 นัด ชนะ 2 แพ้ 1 นัด ยิงได้เยอะเป็นอันดับ 2 จากรอบแบ่งกลุ่มซัดไป 10 ประตู เรียกว่าทั้งสองคนเกมรุกจัดจ้านอย่างมากเลยทีเดียว และผลการดวลกันปรากฎว่า วรธิษณ์ ดำพิทักษ์ (SMR14-) ทีม VISSEL KOBE มีเกมรุกที่เล่นได้ดุดันและแน่นอนกว่าเอาชนะไป 2-0 เกม (3- 2 และ 2 -0)คู่ที่ 2 ณัฐวัตร นามบุรี (CRM.TXRO) เล่นทีม GAMBA OSAKA แชมป์รอบแบ่งกลุ่มซี ที่ฟอร์มสดมาก 3 นัดไร้พ่ายชนะมารวดแบบไม่เสียประตูเลย พบกับ ต้นน้ำ แดงเจริญ (MFC_TonnaM)ที่เล่นทีม KYOTO SANGA F.C. รอบแชมป์กลุ่มบี ในรอบแบ่งกลุ่ม ที่เข้ารอบมาแบบชนิดที่ว่าต้องลุ้นกันถึงเกมสุดท้าย ซึ่งผลการแข่งขันปรากฎว่า สองทีมสู้กันอย่างสนุกสุดมันส์ ต้องดวลกันถึงจุดโทษเล่นกันถึง 3 เกมด้วยกันก่อนที่ทีม KYOTO SANGA F.C. จะยัดเยียดความปราชัยนัดแรกให้กับทีม GAMBA OSAKA ในทัวร์นาเมนต์และส่งให้ตกรอบไปด้วยการเอาชนะ 2-1 เกม (2 -2 จุดโทษ 5-4 /1-1 จุดโทษ 0-2 / 2-0)คู่ที่ 3 ปัณณทัต สรวันเพ็ญ (Pannatuct) เล่นทีม NAGOYA GRAMPUS ผ่านเข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่มบีแบบไร้พ่ายชนะรวด 3 เสมอ1 นัด พบกับ ชัชพล สุกสอน (SGOT) ซึ่งเล่นทีม CEREZO OSAKA รองแชมป์กลุ่มซี ที่มีผลงาน 3 นัด ชนะ เสมอ แพ้ มาอย่างละนัด ผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีม NAGOYA GRAMPUS ที่ครองบอลได้น้อยกว่า แต่มีแทคติการเล่นที่ยอดเยี่ยม แม้จะโดนนำในเกแทบตลอดสุดท้ายก็สามารถพลิกสถานการในแต่ละเกมกลับมาชนะได้ 2-0 เกม (1-1 จุดโทษ 5-3 ) / 3-2)คู่สุดท้ายเป็นบิ๊กแมตช์ของรอบนี้จากสองผู้เล่นแดนสะตอ เมื่อ แดเนียล อเล็กซานเดอร์ คายเปอส (DAKKZ) ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทย ที่เล่นทีม YOKOHAMA F. MARINOS ในฐานะแชมป์กลุ่มดี ที่ลงสนามรอบแบ่งกลุ่มมา 3 นัดชนะ 2 เสมอ 1 พบกับ ธนากร จินดา (CantonaRuay) โปรเพลย์เยอร์ดีกรีรองแชมป์ทัวนาเมนต์ดัง efootball รายการดังมาแล้ว เล่นทีม F.C.TOKYO ในฐานะรองแชมป์กลุ่มเอ ที่ลงสนามมา4 นัด ชนะ 3 เสมอ 1 เกม ปรากฎว่าเล่นกันอย่างสนุกสูสีสมเป็นบิ๊กแมตช์และสุดท้ายเป็นทีม F.C.TOKYO ที่แม้ถูกนำก่อนเกมแรก แต่พลิกกลับมาเฉือนเอาชนะไปได้อย่างสนุก 2-1 เกม (1-2 / 2-0 / 2-1)กระนั้นก่อนการแข่งขันรองรองชนะเลิศ ได้มีการจัดศึก Special Match สุดพิเศษ ระหว่าง ปาม วาทะลูกหนัง แท็กทีม ZERO_ONE ที่ใช้ ทีม HOKKAIDO CONSADOLE SAPPORO ต้นสังกัดของ”เช็ค “สุภโชค สารชาติ ลงปะทะฝีมือกับ “ ลีซอ “ ธีรเทพ วิโนทัย และ T-Alone ที่ใช้ทีม URAWA RED DIAMONDS ต้นสังกัดของ”บุ๊ค”เอกนิษฐ์ ปัญญา ลงเล่น ร่วมด้วยการสร้างสีสันความสนุกปล่อยมุขฮาๆขำๆจากคอมเมนเตเตอร์และคอลัมนิสต์คนดังแห่งวงการฟุตบอล อย่าง บอ.บู๋ ในเกมพิเศษนี้อีกด้วย ปรากฎว่าเกมจบลงเป็นทาง ปาม วาทะลูกหนัง แท็กทีม ZERO_ONE ที่เล่นทีม HOKKAIDO CONSADOLE SAPPORO ต้นสังกัดของ”เช็ค “สุภโชค สารชาติ เอาชนะไปอย่างสนุกสุดฮา 2-1 เกม (1-0 / 2-3 / 2-1)กลับมาแข่งขันในรอบรอบรองชนะเลิศ ยังดวลกันด้วยกฎกติกาเดิม 2 ใน 3 เกม เสมอกันดวลจุดโทษหาผู้ชนะเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปคู่แรก วรธิษณ์ ดำพิทักษ์ (SMR14-) ที่เล่นทีม VISSEL KOBE ซึ่งฟอร์มกำลังเข้าฝักเล่นด้วยความมั่นใจ พบกับจอมพลิกล็อกที่ถือว่าเป็นม้ามืดทะลุเข้ามารอบนี้อย่าง ต้นน้ำ แดงเจริญ (MFC_TonnaM)ที่เล่นทีม KYOTO SANGA F.C. ผลการแข่งขันปรากฎว่าสองทีมสู้กันอย่างสนุกแม้ว่าต้นน้ำ แดงเจริญ (MFC_TonnaM)ทีม KYOTO SANGA F.C. จะเป็นรองแต่ก็สู้สุดฤทธิ์ ไม่ยอมง่ายและสามารถยืดกันถึง 3 เกม แต่สุดท้ายพ่ายความเก๋าและความนิ่งของ วรธิษณ์ ดำพิทักษ์ (SMR14-) ที่เล่นทีม VISSEL KOBE ไปอย่างสนุก 1-2 เกม (2-3 / 1-1 จุดโทษ 5-4 / 1-3)คู่สอง ปัณณทัต สรวันเพ็ญ (Pannatuct) ที่เล่นทีม NAGOYA GRAMPUS ซึ่งยังรักษามาตราฐานของตัวเองเอาไว้อย่างยอดเยี่ยม พบกับหนึ่งตัวเต็งของการแข่งขันครั้งนี้อย่าง ธนากร จินดา (CantonaRuay) ที่เล่นทีม F.C.TOKYO การแข่งขันปรากฎว่าสูกันอย่างสุดมันซึ่ง ปัณณทัต สรวันเพ็ญ (Pannatuct) ที่เล่นทีม NAGOYA GRAMPUS โดนนำก่อน ในเกมแรกและเกม 2 กับเกม3 ถูกนำก่อนด้วย แต่กลับมาพลิกนรกแซงเอาชนะในสองเกมสุดท้ายสำเร็จ ชนะไป 2-1 เกม (0-3 / 2-2 จุดโทษ 5-4 / 3-2)สำหรับ “รอบชิงชนะเลิศ” การแข่งขัน "eJ.LEAGUE THAILAND NEW GEN SERIES 2023“ โดยคู่ชิงชนะเลิศ เป็นการพบกันระหว่าง วรธิษณ์ ดำพิทักษ์ (SMR14-) ที่เล่นทีม VISSEL KOBE ซึ่งยิ่งเล่นฟอร์มยิ่งดุดันเหมือนกับสโมสรในโลกแห่งความจริงที่เพิ่งจะคว้าแชมป์เจลีก ฤดูกาล 2023/24 พบกับ ปัณณทัต สรวันเพ็ญ (Pannatuct) ที่เล่นทีม NAGOYA GRAMPUS และงัดฟอร์มเก่งน็อคทางธนากร จินดา (CantonaRuay) ดีกรีโปรเพลย์เยอร์มาอย่างสุดมันส์ในรอบที่ผ่านมาการแข่งขันปรากฎว่าสองฝั่งเล่นกันอย่างสูสีสมราคาคู่ชิงแต่จังหวะสุดท้ายเป็น วรธิษณ์ ดำพิทักษ์ (SMR14-) ที่เล่นทีม VISSEL KOBE คมกว่าเฉือนชนะไปก่อนเกมแรก ด้วยสกอร์ 1-0เกมสอง วรธิษณ์ ดำพิทักษ์ (SMR14-) ยังรักษาฟอร์มมาตราฐานของตัวเองเอาไว้ได้และเฉือนเอาชนะได้อีก 2-1 ทำให้วรธิษณ์ ดำพิทักษ์ (SMR14-) ที่เล่นทีม VISSEL KOBE คว้าแชมป์ไปครองเสมือนในโลกแห่งความเป็นจริงของศึกเจลีกฤดูกาล2023/24 พร้อมรับเงินรงวัล 80,000 บาทไปครอง ส่วน ปัณณทัต สรวันเพ็ญ (Pannatuct) รองชนะเลิศรับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่คู่ชิงอันดับ 3 ธนากร จินดา (CantonaRuay) ที่เล่นทีม F.C.TOKYO เอาชนะ ต้นน้ำ แดงเจริญ (MFC_TonnaM) ที่เล่นทีม KYOTO SANGA F.C 2-1 เกม (3-2 /0-1 / 4-2) พร้อมรับเงินรางวัล 20,000 บาท ส่วนผู้แพ้ ต้นน้ำ แดงเจริญ รับเงินรางวัล 10,000 บาทสำหรับแฟนๆฟุตบอลเจลีก และอีสปอร์ต สามารถติดตามชมการแข่งขัน eJ.LEAGUE THAILAND NEW GEN SERIES 2023 ย้อนหลังได้ทาง Facebook, Youtube และ TikTok ของ Siamsport