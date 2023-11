"ไทยฮอนด้า" ประกาศความสำเร็จศึกไทยจีพี 2023 “ก้อง-สมเกียรติ” บันทึกประวัติศาสตร์คว้าโพเดียม

"ไทยฮอนด้า" ผู้นำวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย แสดงศักยภาพอย่างเต็มเปี่ยมอัดแน่นกิจกรรมในอีเวนต์มอเตอร์สปอร์ตระดับเมเจอร์ของโลก ส่งมอบประสบการณ์สุดเร้าใจภายใต้แคมเปญ “Race to The One เชียร์สุดใจ มุ่งไปให้เป็นหนึ่ง” กระแสตอบรับท่วมท้น พร้อมความสำเร็จ โครงการ "ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม" จากโพเดียมโฮมเรซครั้งประวัติศาสตร์ ของ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา และชัยชนะของเด็กไทยในศึก เอเชีย ทาเลนต์ ในการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก ศึกโฮมเรซ "โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์" ท่ามกลางแฟนมอเตอร์สปอร์ตกว่า 2 แสนคนที่เข้าชมงานตลอดทั้ง 3 วัน เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม ที่ผ่านมา ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์เริ่มต้นที่ไฮไลต์สำคัญ บูธ Honda Exhibition Hall นำเสนอวิวัฒนาการของรถแข่ง Honda RC213V จากอดีตถึงปัจจุบัน ด้วยรถแข่งคันจริง Honda RC213V ปี 2013 ที่พา "มาร์ค มาร์เกซ" คว้าแชมป์โมโตจีพีครั้งแรกมาจัดแสดง พร้อมด้วย Honda RC213V ปี 2019 รถที่มาร์เกซคว้าแชมป์โลกสมัยที่ 8 รวมถึง RC213V ปี 2022 ที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่เมืองไทยมาก่อน พร้อมกันนี้ยังได้จัดโชว์เคส Honda RC213V-S ในแบบเปลือยให้เห็นโครงสร้างของรถเป็นครั้งแรก และยังนำรถแข่ง Moto2 ลายพิเศษที่จะใช้เฉพาะสนามไทยจีพี2023 ของ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา มาจัดแสดง และรถแข่ง Moto3 ของ "ก๊องส์" ธัชกร บัวศรี มาให้คนไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด และร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในบูธตลอดทั้งสามวัน ไม่ว่าจะเป็นการเปล่งเสียงเชียร์ให้ดังที่สุดเพื่อรับของรางวัล หรือถ่ายรูปเข้าโค้งแข่งกับนักแข่งตัวจริงจากทีม Honda Racing Thailand และจับจองเป็นเจ้าของสินค้า Honda Collection มากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากแฟนๆเต็มแน่นตลอด 3 วันเต็มโซนจัดแสดง H2C Motorbike Idea Challenge 2023 โชว์ไอเดียรถแต่ง อัปเกรดความ High Fashion กับทัพรถแต่ง New Honda Giorno+ กว่า 40 คัน ประชันงานคัสตอมแบบไร้ขีดจำกัด ในสไตล์ Modern Fashion และ Modern Classic จากสำนักแต่งชั้นนำระดับประเทศยกขบวนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda BENLY e: ขับขี่รอบตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ สร้างสีสันและความคึกคักเรียกเสียงเชียร์ให้กับ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทย และ “ก๊องส์" ธัชกร บัวศรี นักแข่งดาวรุ่งจากทีมฮอนด้า พร้อมเชิญชวนชาวบุรีรัมย์ร่วมส่งกำลังใจให้กับ “ก้อง-สมเกียรติ” คว้าชัยในการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2023” ซึ่งขบวนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda BENLY e: เริ่มขบวนที่ Honda BigWing บุรีรัมย์ จากนั้นวนรอบตัวเมืองบุรีรัมย์ พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนแฟนๆ มอเตอร์สปอร์ต และชาวบุรีรัมย์ที่สนใจ ร่วมชม ร่วมเชียร์นักแข่งทีมฮอนด้าในงาน โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2023 โดยภายในงานนี้ ฮอนด้าจัดรถ Honda EV Shuttle บริการ รับ-ส่ง ฟรี สำหรับผู้มาร่วมงาน ให้ได้สัมผัสประสบการณ์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากฮอนด้าผ่าน Honda BENLY e: ได้ก่อนใครที่ Honda Welcome Area หน้าสนามการแข่งขัน ซึ่ง สามารถเลือกขับขี่ด้วยตัวเองเพื่อทดสอบรถ หรือนั่งโดยสารเข้ามาภายในงานจัดเต็ม Chantra Stand เปิดประสบการณ์เชียร์ระดับโลกให้แฟนๆ ได้สัมผัสบรรยากาศการเชียร์ที่ไม่มีวันลืม ภายใต้แคมเปญ “Race to The One เชียร์สุดใจ มุ่งไปให้เป็นหนึ่ง” ในปีนี้ ไทยฮอนด้า ยังคงจัดเต็มสำหรับ Chantra Stand ให้แฟนๆ ได้เชียร์ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ซึ่งเป็นนักแข่งไทยหนึ่งเดียวที่มี “สแตนด์เชียร์” เป็นของตัวเอง ให้บรรดาแฟนคลับพร้อมทีมเชียร์ร่วมสร้างสีสัน เปิดประสบการณ์เชียร์สุดประทับใจ ในงาน ThaiGP ออกสู่สายตาชาวโลก และเป็นปีแรกที่มี Rider Fan Parade นำทัพโดยนักแข่งโมโตจีพี และ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ได้มีโอกาสร่วมขบวน ทักทายแฟนๆ อย่างใกล้ชิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันแข่งขัน ร่วมลุ้น #SC35 “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ในการคว้าชัยโฮมเรซให้สำเร็จ ด้วยการร่วมเชียร์บน Honda Stand ที่จัดเต็มด้วยธงเชียร์ขนาดยักษ์และเสียงเชียร์จากผู้นำเชียร์มืออาชีพ ที่จะทำให้การเชียร์เต็มไปด้วยความมันส์ และอรรถรสขั้นสุดแบบใกล้ชิดติดขอบสนามด้วยประสบการณ์สุดพิเศษระดับโลกแบบจัดเต็มกันที่เมืองไทยฮอนด้ายังได้นำทัพลูกค้ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าจากทั่วประเทศรวมกว่า 1,000 คน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ครั้งนี้ ร่วมเดินทางมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคลับฮอนด้าบิ๊กไบค์จากร้าน Honda BigWing ทั่วประเทศร่วมขับขี่ Honda Road Trip to ThaiGP เดินทางเข้าสู่สนามแข่งขัน โดยมีนักแข่งชั้นนำจากทีม Honda Racing Thailand อย่าง “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ “แชมป์” ภาสวิชญ์ ฐิติวรารักษ์, “มุกข์” มุกข์ลดา สารพืช, “นิว” ปัณณสรณ์ แก้วสนธิ, และ “มิกซ์”ธนัช ละอองปลิว นำขบวนโดย “ฟิล์ม” รัฐภาคย์ วิไลโรจน์ อดีตนักแข่งไทยคนแรกในศึกโมโตทู มาร่วมขี่รถนำขบวนเข้าสู่สนามอย่างยิ่งใหญ่ และคลับฮอนด้าจากร้าน Honda Wing Center ทั่วประเทศมารวมตัวกันในแคมป์ Honda Race to The One Village ที่ฮอนด้าเนรมิตขึ้นมาต้อนรับสมาชิกชาวฮอนด้าคลับจากทั่วประเทศด้วยที่พักสไตล์แคมป์ปิ้งกว่า 400 หลัง จัดเต็มกิจกรรมสันทนาการแบบเต็มเหนี่ยว อาทิ ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ชมภาพยนตร์ ฟังดนตรีสด เสิร์ฟความอร่อยเต็มพิกัด เติมพลังเตรียมความพร้อม ก่อนจะยกทัพไปร่วมส่งแรงเชียร์ในวันแข่งขันกิจกรรมความประทับใจมีทแอนด์กรี๊ดสำหรับลูกค้าแฟนมอเตอร์สปอร์ต ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าใน Honda Meet & Greet Area กับนักแข่งฮอนด้าระดับโลกอย่างใกล้ชิด นำโดยมาร์ค มาร์เกซ, โจอัน เมียร์, ทาคาอากิ นาคากามิ, "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา, "ก๊องส์" ธัชกร บัวศรี, “มาริโอ้ เซอโย อาจี”, “ไทโย ฟุรุซาโตะ” และสนุกกันต่อกับคอนเสิร์ตจากวงมหาหิงค์และท้ายสุดกับการเฉลิมฉลองความสำเร็จที่เป็นประวัติศาสตร์จากทัพนักบิดไทย โครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” สร้างผลงานกระหึ่มโฮมเรซในศึก โมโตจีพี รายการ โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ จากฟอร์มสุดร้อนแรงของ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ที่บิดคว้าท็อป 3 ผงาดโพเดียมโฮมเรซในรุ่น โมโตทู สร้างประวัติศาสตร์เป็น “คนไทยคนแรก” ที่ขึ้นโพเดียมใน “โฮม กรังด์ปรีซ์” ขณะ “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี ฮึดสู้อย่างสมศักดิ์ศรีในรุ่น โมโตทรี ด้าน “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร คว้าดับเบิ้ลโพเดียม 1 ชัยชนะทั้งหมดคือความมุ่งมั่นของ “ฮอนด้า” ที่ต้องการส่งมอบประสบการณ์สุดเร้าใจภายใต้แคมเปญ “Race to The One เชียร์สุดใจ มุ่งไปให้เป็นหนึ่ง” แก่แฟนๆ มอเตอร์สปอร์ต ตอกย้ำความเป็นหนึ่งของผู้นำวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยตัวจริง