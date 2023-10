“ยามาฮ่า” ส่ง “ไอเดีย-กฤตภัทร” บิดโมโตทรีศึกไทยแลนด์กรังด์ปรีซ์ ปูทางสู่เวทีความเร็วระดับโลก

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ตอกย้ำบทบาทผู้นำมอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทย เดินหน้าโครงการ “Road To The World Class” พร้อมส่ง "ไอเดีย" กฤตภัทร เขื่อนคำ นักแข่งดาวรุ่งในโครงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ศึกโมโตจีพี 2023 โดยใช้สิทธิไวลด์การ์ดในคลาสโมโตทรี บนสังเวียนความเร็วโฮมเรซ ณ ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2566 นี้นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เผยว่า "หลังประสบความสำเร็จอย่างมากในการแข่งขันระดับเอเชีย ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ได้เดินหน้าพัฒนาโครงการมอเตอร์สปอร์ตอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้มีทีมแข่งจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในระดับโลก ในปีนี้เราได้ส่งนักแข่งเข้าร่วมชิงชัยในรายการระดับโลกอย่าง Super Bike World Championship 2023 แบบเต็มฤดูกาล รวมถึงส่ง 2 ดาวรุ่งนักบิดไทย อย่าง “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ และ “เอิร์ธ” ธุรกิจ บัวผา ลุยศึก YAMAHA R3 bLU cRU European Cup 2023 ทั้งยังสามารถทำผลงานได้โดดเด่น โดย “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ มีคะแนนสะสมรั้งอันดับ 6 บนตารางแชมเปี้ยนชิพ”“และเป็นก้าวที่สำคัญของ นักบิดดาวรุ่งไทย และทีมงานที่ได้รับสิทธิไวลด์การ์ด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ศึกโมโตจีพี ในรุ่น โมโตทรี และนี่คือเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาเด็กไทยให้ได้สัมผัสประสบการณ์กับเกมการแข่งขันในระดับโลก ส่วนผลการแข่งขันเป็นเรื่องที่รองลงมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสานฝันของเด็กไทยและโครงการ Road To The World Class จะพยามค้นหาและผลักดันนักแข่งเยาวชนของไทยให้ไปสู่เป้าหมายในระดับโลกให้ได้”โดย “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ หนึ่งในนักบิดดาวรุ่งสังกัด ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ที่ได้รับการผลักดันเข้าสู่โครงการ Road To The World Class เปิดใจว่า “ผมมีความยินดีสำหรับโอกาสที่ได้รับ รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันศึกโมโตจีพี รุ่นโมโตทรี ซึ่งเป็นรถแข่งที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน แต่ก็สามารถปรับตัวเข้ากับรถได้เป็นอย่างดีหลังได้ลงบิดทดสอบที่ มอเตอร์แลนด์ อารากอน ประเทศสเปน ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา และสามารถทำผลงานได้ดีกว่าที่คาดหวังไว้ นับเป็นทิศทางที่ยอดเยี่ยม นอกเหนือจากการทดสอบขับขี่แล้ว ยังได้เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย สภาพจิตใจ และโภชนาการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ”“การได้รับโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งการแข่งขัน ศึกโออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2566 ที่จะถึงนี้ผมตั้งเป้าที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดและต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้สนับสนุนอื่นๆ ที่ร่วมผลักดันและเดินหน้าโครงการ Road To The World Class ในครั้งนี้และครั้งต่อๆ ไปด้วยครับ”สำหรับ “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ ดาวรุ่งสังกัด ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม เริ่มต้นขับขี่รถจักรยานยนต์ตั้งแต่อายุ 6 ปี โดยได้รับการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัวเขื่อนคำ และสามารถคว้าแชมป์ FIM ASIA Motocross รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้ในปี 2019 และในปี 2020 สามารถคว้าแชมป์การแข่งขัน FMSCT All Thailand Road Racing ในรุ่น Sport Production 150 cc ด้วยรถแข่ง YAMAHA YZF-R15 ในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ตามด้วยแชมป์ FMSCT All Thailand SuperBike 600 cc ด้วยรถแข่ง YAMAHA YZF-R6 ด้วยวัยเพียง 17 ปี ในปี 2022หลังจากนั้นได้รับโอกาสจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน YAMAHA R3 bLU cRU European Championship 2022 และในปี 2023 ไอเดีย กฤตภัทร ได้เข้าร่วมทำการชิงชัย YAMAHA R3 bLU cRU European Championship 2023 แบบเต็มฤดูกาล และสามารถสร้างผลงานการแข่งขันด้วยการขึ้นโพเดี้ยมอันดับที่ 1 และ 2 ได้ถึง 3 สนาม ส่งผลให้เป็นที่จับตาในวงการแข่งรถจักรยานยนต์ในระดับโลก และเดินหน้าคว้าแต้มรั้งอยู่ในอันดับ 6 บนตารางแชมเปี้ยนชิพแฟนความเร็วสามารถร่วมส่งกำลังใจและร่วมเชียร์ “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ ดาวรุ่งในสังกัด ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ที่ถูกคัดเลือกเข้าโครงการ Road To The World Class โดยจะเข้าร่วมทำการแข่งขันศึกโมโตจีพี รายการโออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2023 ในรุ่นโมโตทรี ณ ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2566 ผ่าน Facebookแฟนเพจ : YAMAHA THAILAND RACING TEAM