กกท.หนุนเต็มที่ ยามาฮ่าส่ง “ไอเดีย” กฤตภัทร บิดรุ่น Moto3 ลุยศึกไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ ที่บุรีรัมย์

นายภาณุพล กิตติคำรณ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขาย บริการ และอะไหล่ นายวีรพงษ์ ธนากิจจานนท์ ผู้อำนวยการยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม พร้อมผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด พา "ไอเดีย" กฤตภัทร เขื่อนคำ เข้าพบ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยการสนับสนุน "ไอเดีย" กฤตภัทร เขื่อนคำ นักแข่งดาวรุ่งในสังกัด ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ภายใต้โครงการ YAMAHA Road to the World Class ที่กำลังสร้างผลงานอย่างโดดเด่นในการแข่งขัน YAMAHA R3 bLU cRU European 2023 ลงลุยศึกการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก MotoGP 2023 ที่ประเทศไทย ในรายการ OR Thailand Grand Prix 2023 ที่ สนามช้างฯ จ.บุรีรัมย์ ในรุ่น Moto3สำหรับการเข้าพบผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ร่วมส่งกำลังใจ และสนับสนุน "ไอเดีย" กฤตภัทร เขื่อนคำ และยามาฮ่าอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพร่างกาย วิทยาศาสตร์การกีฬา และจิตวิทยาการกีฬา ให้พร้อมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนี้ โดยการเข้าพบ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยในครั้งนี้มีขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก เมื่อเร็วๆ นี้