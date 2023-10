“พีพีทีวี” ยิงสด! บิด ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2023 จับตา “เป้กโก้” ขับเคี่ยว “มาร์ติน” พร้อมเชียร์ “ก้อง” คว้าชัยในบ้าน

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ยิงสด! ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP 2023 การแข่งขันกีฬาระดับโลกรายการใหญ่ที่สุดที่จัดขึ้นในประเทศไทย “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2023” ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดยไทยเป็นเจ้าบ้านต้อนรับนักบิด ทีมงาน และนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่กลับมาร่วมสัมผัสบรรยากาศความสนุกเร้าใจกันอีกครั้ง ในสนามที่ 17 แน่นอนว่า พีพีทีวี จะถ่ายทอดสดการแข่งขันให้แฟน ๆ มอเตอร์สปอร์ตได้รับชมสดผ่านหน้าจอด้วยความคมชัดระดับเอชดี ในวันอาทิตย์ที่ 29 ต.ค. นี้ ตั้งแต่เที่ยงตรงเป็นต้นไปกับ Moto3 ต่อด้วย Moto2เวลา 13.15 น. และ MotoGP เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปสำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดกับการชิงตำแหน่งแชมป์โลก MotoGP 2023 ในปีนี้ยังคงดุเดือดชนิดที่แฟน ๆ ความเร็วห้ามกระพริบตา เพราะ “เป้กโก้” ฟรานเชสโก้ บัญญาญ่า แชมป์โลกคนปัจจุบันที่กำลังขับเคี่ยวแย่งคะแนนแบบสูสีกับ “มาร์ตินเนเตอร์” ฆอร์เก มาร์ติน นักบิดจอมดุชาวสแปนิชที่ช่วงหลังเค้นฟอร์มสุดร้อนแรงจนเป็นที่จับตามอง ซึ่งการแข่งขันทุกสนามตอนนี้ทุกคะแนนมีความสำคัญอย่างมาก เพราะอาจส่งผลให้คนใดคนหนึ่งคว้าแชมป์ปีนี้ไปครองก็ได้ จากสถิติในปีที่ผ่านมาที่สนามนี้ เป้กโก้ จบที่อันดับ 3 ส่วน ฆอร์เก มาร์ติน จบในอันดับ 9 ส่วนฟอร์มในปีนี้รับรองว่ามันส์แน่นอน เพราะมีการแข่ง Sprint Race ขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 ต.ค.นี้ เข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญในการช่วงชิงคะแนน ส่วนบรรดานักแข่งคนสำคัญก็ยังร่วมบิดในศึกครั้งนี้อย่างครบครัน เช่น มาร์ค มาร์เกซ, ฟาบิโอ ควอตาราโร่, มิเกล โอลิเวียร่า แชมป์สนามที่บุรีรัมย์เมื่อปีที่แล้ว เป็นต้นในส่วน Moto2 ปีนี้แฟน ๆ ชาวไทยสามารถเชียร์สนุกกว่าเดิมแน่นอน เพราะ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักแข่งไทยหมายเลข 35 ยังทำคะแนนสะสมรวมอยู่ในอันดับที่ 5 ถือว่าเป็นนักแข่งชาวไทยคนแรกที่ก้าวเข้าสู่ระดับโลกได้อย่างแท้จริง และใน Home Race ปีนี้เชื่อได้ว่าเจ้าก้องมีลุ้นชนะในบ้านได้อีกด้วย ที่สำคัญปีนี้ทาง Idemitsu Honda Team Asia ได้เนรมิตรถแข่งลายพิเศษ "หนุมาน" ที่ได้มาจากแรงบันดาลใจของก้องเองด้วย ซึ่งเพิ่มสีสันให้ผู้เข้าชมในสนามได้แน่นอนด้าน Moto3 น้องเล็กสุดของสนามนี้ ก็มีนักแข่งชาวไทยลงแข่งขันในฐานะไวลด์การ์ด" (Wild Card) 2 คน คือ “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี ยอดนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race To The Dream และ “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ ยอดนักบิดดาวรุ่งไทยจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม หนึ่งในผลผลิตในโครงการ Road To The World Class ฝากให้กำลังใจนักแข่งไทยทุกคนให้ทำผลงานตามที่คาดหวังไว้ให้ได้ห้ามพลาด! ศึกรายการยิ่งใหญ่ “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2023” ณ จ.บุรีรัมย์ พีพีทีวี พร้อมถ่ายทอดสดให้แฟน ๆ ได้ชมการแข่งขันทั้ง 3 รุ่นสุดมันส์ พร้อมเชียร์นักบิดไทยไปพร้อม ๆ กันทางหน้าจอ พีพีทีวี ช่อง 36 หรือชมผ่านเว็บไซต์ www.pptvhd36.com และแอปพลิเคชัน PPTVHD36 ในวันอาทิตย์ที่ 29 ต.ค.นี้ ตั้งแต่เที่ยงตรงเป็นต้นไป