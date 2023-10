อดีตนักชกเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมส์วิจารณ์มวยดังสนเเต่เรตติ้ง

ดร. ไรแมน บุญถม อดีตนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 11 ที่กรุงปักกิ่ง ปี 1990 ออกมาวิจารณ์มวยรายการดังว่าเรียกเรตติ้งเกินไปจนลืมความปลอดภัยของนักกีฬาดร. ไรแมน มักออกมาวิจารณ์วงการมวยไทยอยู่เรื่อยๆ โดยเฉพาะยามที่ผลงานรุ่นน้องไม่ดี ล่าสุดวิจารณ์มวยเรตติ้งอันดับ 1 ว่าทำเพื่อความสนุปจนลืมเซฟนักกีฬา ทั้งการสวมรวมเเบบเปิดนิ้วหรือนวมเล็กที่ทำให้เกิดการน็อกง่ายกว่านวมปกติเจ้าตัวโพสต์เฟสบุ๊ครายยาวสุดๆว่า.โพสต์นี้อาจจะยาวไปนิดแต่เพื่อประโยชน์และมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนากีฬามวยหรืออาหารสมองก็แล้วแต่ลองอ่านดูให้จบครับ..เมื่อวานนี้ 20 ตุลาคม 2566 คุณเพชรจริง เกียรติกำชัย อดีตยอดมวยเมืองอุบลชื่อดังได้โพสต์ข้อความ. ความว่า.."อนาคตนักชกมวยวันแชมป์เปี้ยนชิพ หลายคนผมว่าคงต้องไปนั่งคุยกับเสาไฟฟ้า หรือศาลพระภูมิแน่ครับ" แปลให้ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจความหมายก็ประมาณว่าเลิกชกมวยแล้วจะเสียประสาทถึงขั้นไปนั่งคุยกับเสาไฟฟ้าหรือศาลพระภูมิได้..แล้วก็มีคอมเม้นจากคุณตะคร้อเล็ก เดชรัตน์ ยอดมวยอีกท่านหนึ่งได้คอมเม้นตอบออกมาได้ดีและมีพาดพิงถึงผมจากคอมเม้นท์ด้วยหลักการและเหตุผล ความว่า....ผมไม่อยากเขียนมันยาว ขนาดหลานตัวเอง ยังห้ามไม่ให้ชกไม่ได้ ทั้งที่มันก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินขนาดนั้น มันบอกมันเท่ห์ที่ได้ต่อยรายการวัน มันชกเป็นครั้งแรกรายการวัน ที่ผมไม่ไปดูมันชกในเวที ผมแกล้งโพสต์บอกไม่มีบัตร แต่ผมสั่งให้ภรรยาผมไปนั่งรอหน้าเวทีลุมพินี เพื่อให้ไปดูแลเรื่องการพาไปโรงพยาบาล และก็เป็นจริงอย่างที่ผมคิด !!! ดีแฟนผมละเอียด จับเข้า อุโมงค์ CT SCAN ทำให้เห็นรายละเอียดละเอียด เห็นความผิดปกติทุกจุดในร่างกาย มีเลือดซึมในสมอง จมูกหัก โครงกระดูกแก้มแตก เส้นประสาทตาผิดปกติ ??? โชคดีเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตฐาน หมอเก่ง ให้ยาดี แค่ลองคิดเล่นๆ ค่ารักษา 350,000 บาท คนต้องเจ็บขนาดไหน ( จากการชกมวย ) ที่เขียนมาผมไม่ได้โทษรายการวันนะครับ ผมโทษตัวผมเองที่ไม่สามารถห้ามหลานได้ !!! แต่ผมโทษการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่อนุญาตให้ ใส่นวมที่ผิดกฎหมาย ทำการแข่งขันในเวทีที่ได้มาตฐานที่สุดของประเทศไทย ได้อย่างไร ( ลุมพินี) การไม่อนุญาตให้ใช้น้ำมันมวย และวัสลีน เพื่อหล่อลื่นร่างกาย ก่อให้เกิดอันตราย โดนตรงไหนแตก หรือหักตรงนั้น !!! จุดขาย คือความโหดและซาดิสม์ จุดดี คือ เงิน ที่ใช้เข้ามาล่อนักมวย และนี่แหละ คือตัวแปลสำคัญ ของคนที่ชกมวย หรือ ทุกๆคนในโลกใบนี้ ??? ใครว่าง ก็ลองไปยืนดูหลังเวที ต่อยเสร็จรถวิ่งพาไปโรงพยาบาล เกือบทุกคน กีฬาชนิดไหนก็แล้วแต่ในโลกใบนี้ ที่เล่นแล้วเข้าโรงพยาบาล ถือว่าเป็นความผิดพลาดของผู้จัดการแข่งขัน หรือ ผมเข้าใจผิด ว่า มวยไทย ไม่ใช่กีฬา แล้ว !!! ที่เขียนมาแค่อยากฝาก ท่าน "ดร.ไรแมน" ที่มาจากนักมวย ซึ่งมีไม่กี่คนในประเทศไทย ช่วยตอบหน่อย มวยวัน ใช่กีฬามวยไทยตามพระราชบัญญัติกีฬา 2542 หรือไม่ เพราะอะไร ???? และหากสมมุติ นักมวยที่ชกพิการ พรบ.มวยจะคุ้มครอง และจ่ายค่า ทุพพลภาพได้หรือไม่ เพราะเป็นการจัดการแข่งขัน ที่ไม่ตรงตามกฎหมายมวยกำหนด ??? อย่าลืมว่า มวย คือกีฬาชนิดเดียว ในประเทศไทย ที่มีกฎหมายมากำหนด แต่ไม่ทำตามกฎหมาย เราจะเรียกว่ามวยไทยหรือไม่ ??? เขียนมาซะยาว ด่าได้แต่อย่าแรง....คุณตะคร้อเล็กบรรยายได้ดีมากครับถึงเหตุถึงผล..ต่อไปก็คงเป็นมุมมองแนวคิดของผมดร.ไรแมน บุญถม ด๊อกเตอร์ที่มาจากอาชีพนักมวย.นะครับว่า.....มื่อวานนี้ 20 ตุลาคม 66 น้อง เพชรภูไทย อาจ.นครพนม มาขอซ้อมด้วยที่ยิมฯ ก็ถามเขาว่าจะไปชกใหน เขาบอกว่ารายการวันแชมป์เปี้ยนชิพ ยังบอกเขาและทีมงานไปเลยว่า รายการนี้ดีอย่างเดียวคือเงิน นอกนั้นเหมือนเอาคนไปฆ่ากันด้วยอวัยวะ ที่อันตราย หมัด เท้า เข่า ศอก ชัดๆ ยังบอกเลยว่ามันคุ้มกับร่างกาย สมอง ประสาทตัวเองหรือไม่ ที่ได้เงินแล้วต้องมานั่งเล่นขี้ตัวเองแบบไม่รู้เรื่อง ก็เข้าใจอะครับว่าความจนมันน่ากลัว ในส่วนนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคน . ก็มีมุมมองส่วนตัว นะครับว่า.....รายการแข่งขันชกมวย ONE CHAMPIONSHIP ที่คุณชาตรีดำเนินรายการอยู่ ถ้าแก้ใขให้ถูกกฏหมายมวยไม่ได้ ก็ดำเนินจัดการแข่งขันไปเพราะ ประเทศไทย มีเงินสะดวก มีพวกชนะเท่านั้น แรงจูงใจก็คือเงินที่ทุกคนอยากได้ อยากมีแม้จะตายก็ยอม "ความจนมันน่ากลัว" ก็ดำเนินรายการไปเพื่อสะใจคอซาดิสต์...ผมมีข้อเสนอสำหรับคุณชาตรีหรือผู้อื่นที่มีอันจะกินนะครับว่า องค์กร ONE CHAMPIONSHIP เป็นรายการโด่งดังมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกทำเงินให้จนร่ำรวยต่อยอดได้อิกเยอะแยะมากมาย..ว่า. เพิ่มรายการแข่งขัน ONE MAUY THAI BOXING ART คือรายการแข่งขันชกมวยไทยที่ใช้ศิลปมวยไทย อาวุธ แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย ในการต่อสู้ นักมวยคนใหนชกด้วยความมีศิลปมวยไทยทั้งแม่ไม้ ลูกไม้ จังหวะลีลาสวยงาม รับโบนัสเป็นแสน เป็นล้าน เช่นกัน มีเครื่องป้องกันการบาดเจ็บครบครัน และถูกกฏหมายมวยเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก.รวมทั้งจะได้เป็น Sport Entertainment อิกทางหนึ่ง..ซึ่งทางเลือกนี้เราจะได้นักกีฬามวยไทยเพิ่มอีกมากมาย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหรือเอาใว้ป้องกันตัวเองจากทุกชนชั้น ที่อยากจะฝึก อยากจะเรียนรู้ไม่จำเป็นจะต้องยากจน หรืออยากเป็นนักมวย แถมจะมีนักมวยที่เก่งๆโด่งดังไปทั่วโลก และยังจะเข้าตา IOC หรือคณะกรรมการโอลิมปิคสากล เพื่อจะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคในชาตินี้ต่อไป ซึ่งจะมี MODEL ดีๆให้เห็นจากกีฬา. เทควันโด ของเกาหลี..หรือผู้สนับสนุนท่านได อยากเห็นการจัดการแข่งขันแบบผมว่า ผม ดร.ไรแมน บุญถม ก็ยินดี รับดำเนินการนะครับ ความรู้ ความสามารถ ทีมงาน CONNECTION เพียบ..เอาดีใส่ตัวเอ็งจนได้ 55555..