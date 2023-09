"แสตมป์" อัด "ซอฮี" คนเเรกคว้าเเชมป์มวย ONE 3 กติกา ลุ้นไฟต์หน้ารับ 10 ล้านบาท

ศึกมวย ONE Fight Night 14 คู่เอกของรายการ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” แชมป์ ONE MMA เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง (105-115 ป.) ต้องป้องกันตำเเหน่งกับผู้ท้าชิงอันดับสองของ ฮาม ซอ ฮี จากเกาหลีใต้เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวตหญิง ของ แองเจลา ลี ที่เพิ่งประกาศรีไทร์และสละเข็มขัด​กติกาต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA)ป้องกันเเชมป์ ชก 5 ยก ยกละ 5 นาที ผลปรากฏว่า ยกเเรกยังไม่ได้ทำอะไรกันมาดูเชิงกันไปก่อน เเต่ยกที่ 2 แสตมป์ อาศัยจังหวะ ชกเข้าที่ท้องซอ ฮีถึงกับจุก ก่อนจะเดินเข้าใส่เเบบไม่ให้ตั้งตัว กรรมการโบกมือยุติการชกให้ แสตมป์ น็อกไปยกที่ 2แสตมป์ สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาคนแรกที่ครองแชมป์โลก ONE 3 กติกา ตั้งเเต่คิอกบ็อกซิ่ง, มวยไทย จนมาถึง MMA พร้อมรับเงินโบนัสอีก 5 หมื่นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1.8 ล้านบาท