คิง เพาเวอร์ ผุดโครงการวิ่ง SG Virtual Run 2023

คิง เพาเวอร์ จับมือ แพลน บี มีเดีย และ สกาย กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทาง SG Virtual Run 2023 สร้างสรรค์กิจกรรมวิ่งในรูปแบบที่ทุกคนสามารถวิ่งได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อต่อยอดจากงานวิ่งการกุศล SG RUN FOR OUR TEACHERS 2023 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล โดยรับสมัครนักวิ่งรวมจำนวน 1500 คนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้นักวิ่งจากทั่วประเทศ นักวิ่งชาวเซนต์คาเบรียล และพนักงานในองค์กรบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ด้วยการออกกำลังกายอย่างมีเป้าหมาย และสม่ำเสมอผู้สมัครวิ่ง Virtual Run ทุกท่านนอกจากจะได้ใช้ระบบสะสมระยะทางแล้ว จะยังได้รับเสื้อรุ่นพิเศษ “ลายพรางอโศก Ashok Camouflage” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากใบต้นอโศกอินเดีย หรืออโศกเซนต์คาเบรียล ซึ่งนำเข้ามาในประเทศไทยโดยนักบวชในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกในปี พ.ศ.2549 ในขั้นตอนการสมัครผู้สมัครสามารถเลือกขนาดเสื้อ และลายผู้สนับสนุน King Power, SKY Group หรือ Plan B Media ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เป็นต้นไป เริ่มสะสมระยะทาง ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 2566ส่วนนักวิ่งที่อยากมาร่วม SG RUN FOR OUR TEACHERS 2023 ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 สามารถสมัครเข้าร่วมงานออนไลน์ได้ถึงวันที่ 24 กันยายน 2566 นี้ ค่าสมัครแบบทั่วไป 850 บาท และแบบวีไอพี 1500 บาท (ไม่รวมค่าบริการระบบ)โดยกิจกรรมทั้งสองงานสามารถสมัครได้ที่เว็ปไซด์ www.sgrun4teachers.com หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดตามข่าวสารสามารถสอบถามได้ทาง Facebook Page SG Run หรือ Official Line @SGRun4Teachersสำหรับงานวิ่ง SG RUN FOR OUR TEACHERS 2023 งานวิ่งเพื่อครู จะมีการจัดขึ้นในอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 จะจัดขึ้นที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล มีระยะทางแข่งขันมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ฟันรัน 4 กิโลเมตร และ 400 เมตร เป็นกิจกรรมวิ่งที่เกิดจากศิษย์เก่ารวมตัวเพื่อทำกิจกรรม แสดงความกตัญญูกตเวที กับครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนมา กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก 3 องค์กรหลัก คือ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์คาเบรียล โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ มอบเงินรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ สมทบทุนมอบให้กับ ครูอาจารย์โรงเรียนเซนต์คาเบรียลอาวุโส เกษียณอายุที่ยังมีชีวิตอยู่ กองทุนศิษย์คิดถึงครูของสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล และกองทุนสวัสดิการครูปัจจุบัน