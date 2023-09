น้อมจิตต์ เตรียมบุกงานการไฟฟ้า เปิดตัว เสื้อนักเรียน เบอร์ 5 เจ้าแรกในไทย

บริษัท น้อมจิตต์ แมนนูแฟกเจอร์ริ่ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ชุดนักเรียนตราน้อมจิตต์ เตรียมนำสินค้าชุดนักเรียนน้อมจิตต์ ที่ได้รับมาตรฐานเบอร์ 5 ไปแสดงในงาน "Egat for ALL มหกรรมสินค้าเบอร์ 5 แห่งปี… 30 ปี DSM" งานที่รวบรวมสินค้าฉลากเบอร์ 5 เครื่องหมายประหยัดพลังงานมากที่สุดในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2566 เวลา 10.00-20.00 น. ที่ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานีนาย อานนท์ จิตรมีศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้อมจิตต์ แมนนูแฟกเจอร์ริ่ง จำกัด กล่าวว่า เราริเริ่มทำเสื้อผ้านักเรียนมาประมาณ 50 ปีแล้ว ปัญหาที่มักจะพบกันก็คือเสื้อผ้านักเรียนนั้นใส่ไม่สบาย เนื่องจากอากาศประเทศไทยที่มีความร้อนชื้น และที่ผ่านมาก็ไม่มีชุดนักเรียนยี่ห้อไหนที่มีการปรับแก้ ทำให้เราเกิดแนวความคิดว่า เราสามารถทำผ้าให้ใส่สบาย เหมาะกับอากาศเมืองไทย สามารถใส่ได้ทุกวัน ทั้งยังทนทานด้วย จึงเป็นที่มาที่ทำให้เราพัฒนาตัวผ้าเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้ว เราเริ่มหาผ้า และเส้นด้ายที่มีคุณสมบัติใส่สบาย เราพัฒนามาหลายปี จนกระทั่งเป็นผ้า "แอร์คูล" ซึ่งมีคุณสมบัติที่เราต้องการทั้งหมด ทั้งซึมซับเหงื่อ ป้องกันรังสียูวี ใส่สบายนาย อานนท์ กล่าวอีกว่า จากนั้นเมื่อประมาณ 1-2 ปี ที่ผ่านมา การไฟฟ้าได้เล็งเห็นว่า เสื้อผ้านักเรียน เป็นเสื้อผ้าที่เด็กทุกคนต้องใส่ ต้องซักทุกวัน เป็นภาระของผู้ปกครองต้องเสียไฟฟ้าไปกับเสื้อผ้านักเรียนเยอะมาก หรืออาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการซักรีด รวมถึงปกติก็มีโครงการประหยัดไฟหลายๆอย่างอยู่แล้ว จึงลองมาคิดดูว่าจะสามารถทำอะไรกับเสื้อผ้านักเรียนได้บ้าง เลยเกิดเป็นความคิดเสื้อผ้านักเรียน เบอร์ 5 ที่มีคุณสมบัติในการยับยากรีดง่าย ประหยัดไฟ ประหยัดเวลาของผู้ปกครอง เราก็ร่วมพัฒนากับการไฟฟ้า ประมาณปีหนึ่ง หาผ้าที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ จนกระทั่งออกมาเป็น "แอร์คูล เบอร์ 5" เข้าเกณฑ์ ซึ่งประหยัดเวลาการรีดอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่ง"เกณฑ์เบอร์ 5 ของการไฟฟ้า เข้มงวดพอสมควร เราต้องใช้เวลาเป็นปี กว่าจะเข้าเกณฑ์ และมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ที่สำคัญนอกจากเข้าเกณฑ์แล้วยังต้องรักษาคุณสมบัติใส่สบายของเสื้อรุ่นแอร์คูลไว้ด้วย ซึ่งเราก็ปรับจูนจนได้ เราเปลี่ยนถึงเส้นใยผ้า เป็นเส้นใยผ้า Microflow แบบของเราโดยเฉพาะ จนมาได้เป็นชุดนักเรียนเจ้าแรกที่ได้ติดฉลากเบอร์ 5""สิ่งนี้เป็นนวัตกรรมที่สามารถจับต้องได้ ไปถึงเด็กนักเรียน เหมือนเป็นการปลูกฝังไปในตัว เพราะนอกจากจะลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองแล้ว เด็กก็จะรู้สึกว่าใส่แล้วสามารถช่วยลดภาระผู้ปกครอง ช่วยประเทศประหยัดพลังงานด้วย"นายอานนท์ กล่าวถึงงาน "Egat for ALL มหกรรมสินค้าเบอร์ 5 แห่งปี… 30 ปี DSM" ด้วยว่า การไฟฟ้ามีแนวคิดจัดงานที่รวมเอาผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ทั้งหมด ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ มาแสดงในงาน เราก็เพิ่งได้ชุดนักเรียนเบอร์ 5 มา จึงเชิญให้เราไปเข้าร่วม พร้อมเปิดตัวในงานนี้ด้วย ซึ่งภายในงานจะได้ความรู้เกี่ยวกับเสื้อเบอร์ 5 ว่ามีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง สามารถหยิบจับต้องได้ หากสนใจก็สามารถซื้อในงาน หรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้ รับรองว่ามีราคาพิเศษนายอานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระแสของเสื้อเบอร์ 5 ได้รับการตอบรับที่ดีมาก ล็อตแรกที่ผลิตออกมา 3,000 ตัวหมดลงไปเป็นที่เรียบร้อย และเราวางแผนผลิตเพิ่มเติมอีกไม่ต่ำกว่า 100,000 ตัว เพื่อรองรับการเปิดเทอมใหม่ช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน"สำหรับระยะยาว เสื้อผ้านักเรียนก็ต้องการพัฒนาขึ้นไปอีก อย่างเสื้อนักเรียนที่ต้องใส่เกือบทุกวันแล้ว ยังมีชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี ที่ปกติใส่แล้วร้อน เราก็มีแนวคิดจะทำให้มีคุณสมบัติใส่สบาย และเข้าเกณฑ์เบอร์ 5 ประหยัดไฟด้วย ซึ่งขณะนี้ก็พัฒนาไปบางส่วนแล้ว คิดว่าปีหน้าคงจะเริ่มได้ออกมาให้เห็นกัน นอกเหนือจากนั้นยังมีกางเกง และกระโปรงเบอร์ 5 ที่เราคิดจะทำ ส่วนอนาคตก็จะมีการต่อยอดใส่คุณสมบัติแอนตี้แบคทีเรียเข้าไป เพื่อป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ เพราะเดี๋ยวนี้เส้นใยต่างๆพัฒนาไปมาก และเราคิดว่าเราเป็นเจ้าแรกๆ ที่นำมาใช้เพื่อนักเรียน และผู้ปกครอง โดยราคาไม่ได้แพงขึ้นมาก""ผมมีความภูมิใจนำเสนอชุดนักเรียนเบอร์ 5 เพราะตั้งใจทำ เพื่อช่วยให้นักเรียนใส่สบาย ลดภาระผู้ปกครอง สามารถสั่งซื้อได้ที่น้อมจิตร์ ทุกสาขา หรือจะสั่งผ่านออนไลน์ทาง ลาซาด้า ชอปปี้ ก็ได้ หรือจะติดต่อที่บริษทโดยตรง เราก็ยินดีให้บริการ" นายอานนท์กล่าวปิดท้าย