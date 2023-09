“วรรษวัลย์” คว้าแชมป์ปิดฤดูกาลไทยแอลพีจเอ

วรรษวัลย์ สังขพงษ์ นักกอล์ฟสาวจากกรุงเทพฯ เร่งเครื่องหวดวันสุดท้ายได้อีก 6 อันเดอร์พาร์ 66 จบด้วยสกอร์รวมสามวัน 11 อันเดอร์พาร์ 205 แซงคว้าแชมป์บีจีซี ไทยแลนด์ แอลพีจีเอ มาสเตอร์ส 2023 ปิดฤดูกาลไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ ที่สนามแบล็คเมาน์เท่น กอล์ฟ คลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา โดยเฉือน ฐานิตา เมืองคำสกุล เพียงสโตรคเดียวสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดการแข่งขันไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ โคแซงชั่นกับ ไต้หวัน แอลพีจีเอ ทัวร์ แมทช์สุดท้ายของปี 2023 รายการ จีซี ไทยแลนด์ แอลพีจีเอ มาสเตอร์ส 2023 ชิงเงินรางวัลรวม 4 ล้านบาท ที่สนามแบล็คเมาเท่น กอล์ฟ คลับ ระยะ 6,504 หลา พาร์ 72 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายนที่ผ่านมา ปรากฎว่า โปรมิ้ม-วรรษวัลย์ สังขพงษ์ ผู้เล่นจากเลดี้ส์ ยูโรเปี้ยน ทัวร์ วัย 26 ปี ที่ออกสตาร์ทรอบสุดท้ายด้วยสกอร์ตามผู้นำ 4 สโตรค เร่งเครื่องหวดเพิ่มอีก 6 อันเดอร์พาร์ 66 สกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 205 แซงคว้าแชมป์ทยแอลพีจีเอ ทัวร์ รายการที่สองให้กับตัวเอง พร้อมโทรฟี่ Fly Me To The Moon และเงินรางวัล 6 แสนบาท โดยมี ฐานิตา เมืองคำสกุล โปรสาววัย 24 ปีจากขอนแก่น รั้งรองแชมป์ด้วยสกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 206 รับเงินรางวัล 4 แสนบาท ส่วน วาด แผ่วฉิมพลี วัย 28 ปี จากกรุงเทพฯ ตามมาที่อันดับ 3 ด้วยสกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 207 รับเงินรางวัล 3 แสนบาทขณะที่ อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ นักกอล์ฟสมัครเล่นทีมชาติไทยวัย 14 ปี จาก จ.เลย คว้ารางวัลนักกอล์ฟสมัครเล่นผลงานดีสุด หลังจบด้วยสกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 209 รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ด้าน โปรปลาย พัชรจุฑา คงกระพันธ์ นักกอล์ฟจากขอนแก่น จบอันดับ 4 ด้วยสกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 208 พร้อมครองมือหนึ่งออร์เดอร์ ออฟ เมอริต ที่เงินรางวัลสะสมรวม 1,035,304 บาท จากการแข่งขัน 8 รายการ โดยคว้าแชมป์ 2 รายการรวมถึงการจบอันดับสอง 1 รายการ อันดับสาม 2 รายการ และติดท็อป 10 อีก 2 รายการ