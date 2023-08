สามโปรสาวไทยจัดแคมป์ "The Mastery of Golf" ครั้งแรก

สามโปรสาวมากประสบการณ๋ของไทยจัด The Mastery of Golf พร้อมเปิดกอล์ฟแคมป์ครั้งแรก พร้อมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ ณ สนามโลตัส วัลเล่ย๋ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับ The Mastery of Golf ก่อตั้งโดย โปรปลาย-พัชรจุฑา คงกระพันธ์, โปรเนท-ณนน ศรีสว่าง และโปรมุก-ภคิณ กวินปกรณ์ ร่วมกันจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฎิบัติตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืนอาทิ การเตรียมตัวก่อนแข่ง การวอร์มอัพร่างกาย การวางแผนการเล่น ความคิดแง่บวก และมายด์เซ็ทต่างๆ รวมถึงการออกรอบพาร์ 3 การออกรอบ 18 หลุม หลักโภชนาการและการพักผ่อนพัชรจุฑา คงกระพันธ์ จอมแกร่งจากขอนแก่น เจ้าของ 5 แชมป์ในปีนี้ เผยว่า “แคมป์นี้เราค่อนข้างใส่รายละเอียด ให้เวลากับนักกอล์ฟที่เข้าแคมป์กับเราทุกคนอย่างเต็มที่ เรามีการแชร์ประสบการณ์จากการแข่งขันในหลายๆ ทัวร์ ฝึกการเป็นมืออาชีพ เราให้เด็กๆ เข้าใจว่าการที่เราจะเดินทางสายอาชีพ หรือการแข่งขันต้องเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อจะไปต่อยอด สามารถนำไปพัฒนาเอาไปใช้กับชีวิต เราตั้งใจว่าอยากเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟทั่วไปที่จริงจังกับการเล่นกอล์ฟและอยากพัฒนาพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ซึ่งเราก็มีหลักสูตรของเราที่คิดมาสำหรับแคมป์ผู้ใหญ่ โดยสามารถคิดตามรายละเอียดได้จากเฟซบุคเพจ The Mastery of Golf และ IG : themasteryofgolf”