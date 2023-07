"เปรม" แจงยิบเรื่องโด๊ป ยืนยัน ONE สุ่มตรวจนักกีฬาหลายคน ห้ามใช้ "สเตียรอยด์" ทุกกรณี

"เปรม" อริยะวัฏ บุษราบวรวงษ์ กรรมการผู้จัดการ (MD) วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย ออกมาชี้แจงอย่างละเอียดเกี่ยวกับกรณีปลดแชมป์โลกของ เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส เนื่องจากเจ้าตัวถูกตรวจพบการใช้สารกระตุ้นเสตียรอยด์ต้องห้าม และยังลงโทษแบนอดีตแชมป์โลกคิก บ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต เป็นเวลา 1 ปีถึงแม้ เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส จะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวทั้งน้ำตาว่าตนไม่ได้ตั้งใจจะใช้สารกระตุ้นแต่อย่างใด โดยเป็นการใช้เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บที่ข้อศอกเท่านั้น แต่ทาง "วัน แชมเปียนชิพ" นำโดย "เปรม" อริยะวัฏ บุษราบวรวงษ์ ก็ออกมาชี้แจงอย่างละเอียดถึงเรื่องดังกล่าวทั้งนี้ ONE มีการระบุว่า การเรียกเก็บตัวอย่างดังกล่าวเป็นการเก็บนอกเกมการแข่งขัน ซึ่งขั้นตอนเป็นไปอย่างปกติ และตัวอย่างดังกล่าว ได้ถูกส่งต่อไปยังแล็บ Karolinska Doping Control Laboratory หรือ มหาวิทยาลัย Karolinska University Hospital ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพื่อการตรวจสอบผลซึ่งหลังจากการตรวจสอบ ได้พบสาร Metenolone และ Boldenone ในตัวอย่างที่เก็บมาจากนักกีฬา ซึ่งสาร 2​ ชนิดนี้เป็นสารในกลุ่มอนาโบลิค สเตียรอยด์ และเป็นหนึ่งในสารต้องห้ามที่ องค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลก หรือ WADA ได้กำหนดไว้ฉะนั้น การพบสารดังกล่าวนั้น ทำให้ทาง ONE ต้องระงับการแข่งขันของนักกีฬาเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่เก็บตัวอย่าง ซึ่งข้อปฏิบัตินี้ อยู่ภายใต้กฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม (ONE Anti-Doping Program) อยู่แล้วที่ วัน แชมเปียนชิพ เรายึดมั่นในมาตรฐานความถูกต้องและความเป็นสากล ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้:1. ONE ไม่อนุญาตให้ใช้สารสเตียรอยด์ต้องห้ามทุกประเภทในนักกีฬา ไม่ว่าจะเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการแข่งขันหรือการรักษา ซึ่งข้อห้ามนี้เป็นข้อห้ามมาตรฐานในองค์กรการกีฬาทั่วโลก อีกทั้งสาร 2 ชนิดที่พบในผลตรวจของเพชรทนงนั้น เป็นสารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการรักษาบำบัด (therapeutic use exemptions) โดยอิงจากมาตรฐานของ WADA และในส่วนของสาร Boldenone นั้น ไม่ถือว่าเป็นสารที่ใช้เป็นยา แต่เป็นสารที่มักใช้ในม้า ซึ่งมักเรียกกันเป็นภาษาทั่วไปว่า “horse steroids” ซึ่งสเตียรอยด์ทั้ง 2 ชนิดนี้อยู่ในลิสต์ “ต้องห้ามในการรักษา” ภายใต้ข้อกำหนดของ WADA2. กระบวนการการสุ่มตรวจสารต้องห้ามใน ONE นั้นมีมาหลายปีแล้ว ซึ่งการตรวจนั้นมีทั้งในช่วงการแข่งขันและนอกเหนือจากการแข่งขัน ซึ่งนักกีฬาทุกคนต้องพร้อมสำหรับการสุ่มตรวจทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีข้อยกเว้น แชมป์โลกปัจุบันอย่างรถถัง จิตรเมืองนนท์, แสตมป์ แฟร์เท็กซ์, นิกี โฮลสเกน และไมกี มูซูเมซี ต่างได้รับการสุ่มตรวจทั้งหมดเมื่อไม่นานมานี้ และผลออกมาผ่านตามมาตรฐาน ส่วนนักกีฬารายอื่นที่ได้รับการสุ่มตรวจเมื่อเร็วๆนี้และไม่ผ่านก็มีเช่นกัน อย่างเช่น จูลี เมซาบาร์บา, ไครัต อักห์เมทอฟ และ Giannis Stoforodis เป็นต้น ซึ่งเหล่านักกีฬาที่ไม่ผ่านผลการสุ่มตรวจ ต่างก็ได้รับบทลงโทษตามกฎกติกาทุกคนตามมาตรฐานข้อกำหนดที่อิงกับ WADA3. ในสัญญาที่เราทำกับนักกีฬาของ ONE ทุกคน มีระบุไว้อย่างชัดเจนว่า การใช้สารต้องห้ามและสารผิดกฎหมายทุกชนิด ถือเป็นโทษร้ายแรงใน วัน แชมเปียนชิพ นอกจากระบุในสัญญาแล้ว เรายังมีการกำชับให้กับนักกีฬาทราบระหว่างการอธิบายกฎ กติกา ข้อบังคับต่างๆด้วยเช่นกัน อีกทั้งเรามีการอธิบาย แจ้งนักกีฬาผ่านทางอีเมล์ ถึงกระบวนการ สุ่มตรวจให้นักกีฬาทราบ และได้ส่งรายในการหาข้อมูลเกี่ยวกับสารต้องห้ามต่างๆตามมาตรฐาน WADA นั้นให้กับนักกีฬาที่เซ็นสัญญาทุกคน เพื่อแสดงถึงความชัดเจนว่าตัวนักกีฬาเองนั้นต้องรับผิดชอบต่อร่างกายของตัวเอง เพื่อรักษามาตรฐานสูงสุดในฐานะนักกีฬาอาชีพในเวทีระดับโลก