บรรยากาศดุเดือด "ปาเกียว" เตรียมปะทะ "บัวขาว" ศึก The Match of Legend ผู้ชนะรับเพิ่ม 10 ล้าน

บรรยากาศงานเเถลงข่าวศึก "THE MATCH OF LEGEND" ที่มี แมนนี่ ปาเกียว ตำนานนักมวยโลก และ บัวขาว บัญชาเมฆ เป็นคู่เอก พร้อมด้วยคู่ประกอบรายการที่จะมีนักมวยดังของจีน, ไทย เเละ ญี่ปุ่น รวมถึงในยุโรปเข้าร่วม โดยสถานที่ เเละเวลาที่จะจัดการแข่งขัน ยังไม่กำหนดอย่างเป็นทางการ เเต่จะชกภายในเดือนมกราคม 2567 แน่นอนขณะเดียวกันสำหรับมวยคู่หยุดโลก ระหว่าง แมนนี "แพ็คแมน" ปาเกียว ปะทะ บัวขาว บัญชาเมฆ มีการเปิดเผยจากฝ่ายจัด "เสี่ยวินิจ" เลิศรัตนชัย ว่า จะชกกันด้วยกติกามวยสากล 6 ยก ยกละ 3 นาที พัก 2 นาทีขณะเดียวกัน "เสี่ยวินิจ" ยังเปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่านอกจากจะใช้เงินจัดไฟต์นี้ขึ้นกว่า 800 ล้านบาทแล้ว สำหรับผู้ชนะใน The Match of Legend ครั้งนี้ จะได้รับเงินเพิ่มอีก 10 ล้านบาท ไม่รวมกับค่าตัว !!!