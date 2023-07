"โคตะ" กิน "เหยิน โจ๊กเกอร์" ไม่ลง ชกครบ 3 ยก "เพชรมรกต" ชนะคะแนน "ยอดวิชา" ศึก RWS

“โจ๊กเกอร์ ไฟต์คลับ” สยบเสียงดูแคลนด้วยการสวมหัวใจสู้หั่นกับ โคตะ มิอุระ หลังชกครบ 3 ยก ในศึก RWS : Legend of Rajadamnern (อาร์ดับบลิวเอส : เลเจนด์ ออฟ ราชดำเนิน)การแข่งขันมวยรายการ RWS : Legend of Rajadamnern (อาร์ดับบลิวเอส : เลเจนด์ ออฟ ราชดำเนิน) ครั้งที่ 4 ที่เวทีมวยราชดำเนิน เป็นการพบกันระหว่าง “โจ๊กเกอร์ ไฟต์คลับ” นักชกสตรีทไฟต์ของไทยกับ โคตะ มิอุระ นักมวยสุดหล่อชาวญี่ปุ่นผู้มีชื่อเสียงในการชก MMA ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี มีแฟนมวยเดินทางเข้ามาชมในสนามกันอย่างหนาตา มีการถ่ายทอดสดผ่านทางทางทีวีเวิร์คพอยท์ช่อง 23 รวมทั้งช่องทางรับชมเพิ่มเติมทาง Youtube : WorkpointOfficial และ Facebook : Workpoint Entertainment นอกจากนั้นแล้วยังมีการถ่ายทอดสดไปกว่า 200 ประเทศทั่วโลกผ่านทาง ดะโซน (DAZN) สตรีมมิงคอนเทนต์กีฬายักษ์ใหญ่โดยการชกในไฟต์นี้เป็นการจัดชกในกติกาพิเศษแบบคิกบ็อกซิ่ง 3 ยก ซึ่งจะไม่มีผลการตัดสินหากครบสามยก ซึ่งการชกไฟต์นี้ทางนักชกสตรีทไฟต์อย่างโจ๊กเกอร์ที่ถูกมองว่าเป็นรองอยู่มาก ฟิตซ้อมจนที่สภาพร่างกายที่กล้ามเนื้อกำยำ กล้ามแขนใหญ่โตมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างเห็นได้ชัด สามารถเปิดเกมสู้กับโคตะได้อย่างสนุก ในขณะที่นักชกชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์บนเวทีมากกว่า อาศัยชิงจังหวะออกอาวุธได้ดี การชกออกรสชาติโดยมีเสียงเฮลั่นของกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายสร้างสีสันได้อย่างมากโจ๊กเกอร์ ที่โดนดูถูกดูแคลนอย่างหนักก่อนการชก มีแรงฮึด ออกอาวุธทั้งหมัดเท้าสู้ได้ดีอย่างเหลือเชื่อและจบ 3 ยกไม่มีใครน็อกใครลงได้ แต่หลังการชกนักมวยทั้งคู่ก็ได้รับเสียงปรบมือกึกก้องจากแฟนมวยรอบสนาม เพราะใส่กันเต็มที่แบบไม่มีใครยอมใครนอกจากคู่นี้แล้ว ยังมีศึก RWS ราชดำเนิน เวิลด์ซีรีส์ (อาร์ดับบลิวเอส ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีย์) ในรุ่น 154 ปอนด์ซึ่งชกกันได้อย่างเมามัน โดยชุมนุมนักชกระดับพระกาฬไว้มากมายไม่ว่าจะเป็น แดเนียล ซินบีมวยไทย,เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี,ยอดวิชา ภ.บุญสิทธิ์,ธนัญชัย ศิษย์สองพี่น้อง,ชาโดว์ สิงห์มาวิน ฯลฯ ไว้ด้วยถือว่าศึก RWS : Legend of Rajadamnern (อาร์ดับบลิวเอส : เลเจนด์ ออฟ ราชดำเนิน) ในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่ 4 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และในปีนี้จะมีศึก RWS : Legend of Rajadamnern (อาร์ดับบลิวเอส : เลเจนด์ ออฟ ราชดำเนิน) เกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 แน่นอน และเป็นศึกยิ่งใหญ่กว่า ดีกว่า และแข็งแกร่งขึ้น และจะทำให้เวทีราชดำเนินเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกมากยิ่งขึ้น โดยจะช่วยผลักดันมวยไทยเป็น Soft Power (ซอฟพาวเวอร์) ผ่านมาตรฐานและรูปแบบการจัดที่มีความทันสมัย ส่งให้เวทีมวยราชดำเนินก้าวสู่ Sport Entertainment (สปอร์ต เอนเตอร์เทนเมนท์) ระดับโลกอีกด้วยสรุปผลการแข่งขันคู่อื่นๆ อีก 7 คู่กนกวรรณ ลูกหนองแสง ชนะคะแนน ดิง ทิ ฮวาบัวดิน บัญชาเมฆ ชนะคะแนน โมฮัมหมัดเรซ่า วีนั่มมวยไทยเดชฤทธิ์ วีนั่มมวยไทย ชนะคะแนน นายาเนช ไอมานรุ่น 154 ปอนด์ ซูเปอร์เวลเตอร์เวทธนัญชัย ศิษย์สองพี่น้อง ชนะน็อก เรซ่า วีนั่มมวยไทย ยก 3แดเนียล โรดริเกวซ ซินบีมวยไทย ชนะคะแนน แบรด เรโวลูชั่นภูเก็ตชาโด้ สิงห์มาวิน ชนะคะแนน บุหรัก ปอยราซยอดวิชา ภ.บุญสิทธิ์ แพ้คะแนน เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี่