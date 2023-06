“โจ๊กเกอร์ ไฟต์คลับ” ป่วนวันชั่งน้ำหนัก ซ้อมเช็ดน้ำตาให้ "โคตะ" เจอกัน 1 กรกฎาคมนี้

ความคืบหน้าของคู่มวยพิเศษในรายการ RWS : Legend of Rajadamnern ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ที่เวทีมวยราชดำเนิน ซึ่งจะเป็นการพบกันระหว่าง “โจ๊กเกอร์ ไฟต์คลับ” นักสู้สตรีทไฟต์เบอร์หนึ่งของไทยกับ โคตะ มิอุระ นักมวยสุดหล่อชาวญี่ปุ่น ยังคงร้อนแรงและเต็มไปด้วยสีสันนับตั้งแต่วันที่นักชกรูปหล่อชาวญี่ปุ่นเดินทางมาถึงไทย เริ่มจากมอบไวนิลขนาดใหญ่พร้อมเขียนข้อความ ‘HOPE YOU DON’T CRY’ หรือ ‘หวังว่าคุณจะไม่ร้องไห้นะ’ ให้โคตะ จากนั้นในวันแถลงข่าวก็ยังไม่วายมอบรูปของโคตะตอนที่ยืนร้องไห้บนเวทีราชดำเนินหลังพ่ายในไฟต์ที่เจอบัวขาว บัญชาเมฆให้กับโคตะอีกล่าสุดในงานชั่งน้ำหนักตัวของสองนักมวยต่างสายพันธุ์ที่เวทีราชดำเนินก็ยังเป็นโจ๊กเกอร์ที่ยังขยันป่วนไม่เลิก โดยได้ทำการมอบผ้าเช็ดหน้าให้กับโคตะแล้วบอกสั้นๆว่า เอาไว้เช็ดน้ำตาถ้าหากเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการชกไฟต์นี้ โดยทางด้านโคตะดูมีท่าทีที่เคร่งขรึม เพราะน่าจะเริ่มคุ้นเคยกับสงครามประสาทของนักสู้สตรีทไฟท์ของไทยเป็นอย่างดีแล้ว ขณะที่น้ำหนักไม่ต้องเผยตามกฎการชกที่เป็นไฟต์พิเศษโดยการชกในไฟต์นี้ของโจ๊กเกอร์และโคตะ จะเป็นการจัดชกในกติกาพิเศษแบบคิกบ็อกซิ่ง 3 ยก ครบยกไม่มีผลการตัดสิน ต้องน็อกสถานเดียว โดยบริษัท ดะโซน (DAZN) แพล็ตฟอร์มโลกจะถ่ายทอดการแข่งขันรายการ RWS : Legend of Rajadamnern ไปทั่วโลกกว่า 200 ประเทศสำหรับแฟนมวยชาวไทยที่สนใจจะเข้าชมการแข่งขันศึกประวัติศาสตร์ที่เวทีราชดำเนินนั้น สามารถหาซื้อบัตรได้ที่ rajadamnern.com หรือสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางทีวีเวิร์คพอยท์ช่อง 23 รวมทั้งยังมีช่องทางรับชมเพิ่มเติมทาง Youtube : WorkpointOfficial และ Facebook : Workpoint Entertainment#โคตะ #โคตะมิอุระ #โจ๊กเกอร์ #เหยินโจ๊กเกอร์ #โจ๊กเกอร์ไฟต์คลับ #มวย #มวยราชดำเนิน #เวทีราชดำเนิน #RWS #rajadamnern #WorkpointEntertainment