เผชิญหน้ากันครั้งแรก!! "โจ๊กเกอร์ ไฟต์คลับ" ให้ภาพหยอก "โคตะ" ก่อนแลกหมัด 1 กรกฎาคมนี้

โจ๊กเกอร์ ไฟต์คลับ นักมวยเบอร์ 1 ของสตรีท ไฟเตอร์ เมืองไทยเผชิญหน้ากับ โคตะ มิอุระ นักสู้เจ้าเสน่ห์ชาวญี่ปุ่น ก่อนปะทะเดือดวันที่ 1 ก.ค.นี้ ในศึก RWS : Legend of Rajadamnern ที่เวทีราชดำเนินเมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมาที่สนามมวยราชดำเนิน บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด หรือ GSV แบงค์ เธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการแข่งขัน จัดการแถลงข่าวการแข่งขัน RWS : Legend of Rajadamnern ซึ่งจะมีขึ้นที่เวทีราชดำเนินในวันที่ 1 ก.ค.นี้ โดยคู่พิเศษของรายการจะเป็นพบกันระหว่าง โจ๊กเกอร์ ไฟต์คลับ ผู้โด่งดังในนักสู้สตรีทไฟต์หรือมวยข้างถนนจากเวที Fight Club Thailand เจ้าของสถิติไม่เคยแพ้ใครพบกับ โคตะ มิอุระ นักมวยรูปหล่อจากประเทศญี่ปุ่นที่โด่งดังในวงการการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ Mixed Martial Arts (MMA) โดยครั้งนี้จะเป็นการจัดชกในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งแบบสามยก ปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตสุดพิเศษจาก YOUNGOHM ที่จะมาระเบิดความมันส์เป็นครั้งแรกที่เวทีราชดำเนินนายเธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด (GSV) กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้จะเป็นปรากฏการใหม่ของการแข่งขันกีฬาการต่อสู้ของไทย โดยรายการ RWS : Legend of Rajadamnern กับการจัดคู่มวยคิกบ็อกซิ่งจาก 2 นักชกจาก 2 โลก อย่างโคตะ มิอุระ และนักชกสตรีทไฟเตอร์อย่าง โจ็กเกอร์ ไฟต์คลับ เสริมทัพด้วยคู่มวยไทยสุดดุเดือดจากรายการ RWS รุ่น 154 ปอนด์ที่ดีที่สุดในเวลานี้ สดจากเวทีราชดำเนินอันเป็นเวทีมวยไทยแห่งแรกของโลก ซึ่งก็จะถือเป็นการพาศิลปะแม่ไม้มวยไทยก้าวสู่สายตาของผู้ชมทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งกีฬาระดับพรีเมียมที่ดีที่สุดของโลกอย่าง DAZN นับเป็นช่วงเวลาสำคัญและอาจเป็นจุดเปลี่ยนของวงการมวยไทยอีกด้วย รวมถึงจะได้กลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจกับการต่อสู้ต่างรูปแบบของนักมวยทั้งสองคนมากยิ่งขึ้น และนำพากีฬาการต่อสู้ไทย Soft power ไทยไปสู่ระดับโลกในที่สุดดร.วิชนี ศรีสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ซึ่งจะถ่ายทอดสดการแข่งขันรายการนี้ให้คนไทยทั่วประเทศได้ชมผ่านทางทีวีเวิร์คพอยท์ช่อง 23 รวมทั้งยังมีช่องทางรับชมเพิ่มเติมทาง Youtube : WorkpointOfficial และ Facebook : Workpoint Entertainment อีกด้วย“ไฟต์ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ เชื่อว่าจะสร้างสีสันและดึงดูดความสนใจของแฟนมวยชาวไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะฐานผู้ชมที่เป็นคอกีฬา และแฟน Sport Entertainment ของช่องเวิร์คพอยท์ที่โตขึ้นเรื่อยๆ ตามความตั้งใจของเราที่ต้องการขยายฐานผู้ชมด้วยการเสิร์ฟคอนเทนต์ใหม่ๆ เด็ดๆ ที่ถูกใจผู้ชมทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งวัดได้จากเรตติ้งเพิ่มขึ้น และยอดจำนวนผู้ชมที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน”“ขอบคุณที่ให้ทางช่องเวิร์คพอยท์ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดสดและส่งมอบคอนเทนต์ กีฬาระดับโลกด้วยฝีมือคนไทย ให้คนไทยได้ชมไปพร้อมกับคนดูทั่วโลก ซึ่งทางช่องเวิร์คพอยท์เองได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการเผยแพร่กีฬามวยไทยเสมอมา เรายินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันมวยไทยซึ่งเป็น Soft power ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก”นอกจากนี้ การแถลงข่าวครั้งนี้ยังเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งแรกระหว่าง โจ๊กเกอร์ ไฟต์คลับ กับ โคตะ มิอุระ ซึ่งเป็นศึกมวยต่างสายพันธุ์ที่ได้รับความสนใจในวงกว้าง โดยทางโจ๊กเกอร์ยืนยันว่าไฟต์นี้จะเป็นไฟต์ที่เขาสู้แบบถวายชีวิต เพราะต้องการคว้าชัยชนะเพื่อลบคำสบประมาทดูแคลนจากแฟนมวยบางกลุ่มที่ว่าเขาอ่อนประสบการณ์ และไม่มีทางสู้ได้ ขอยืนยันว่าไม่ว่ายังไงเขาก็จะล้มโคตะและกลายเป็นฝ่ายที่ได้รับการชูมือในฐานะผู้ชนะบนเวทีประวัติศาสตร์อย่างเวทีมวยราชดำเนินให้ได้ ซึ่งตัวโจ๊กเกอร์ก็ได้มีการมอบรูปภาพที่โคตะ มิอุระร้องไห้หลังแพ้ไฟต์ที่เจอกับบัวขาว บัญชาเมฆเมื่อปีก่อนให้กับโคตะ มิอุระด้วย ถือเป็นการยั่วยุและเพิ่มสีสันให้กับตัวไฟต์ก่อนขึ้นชกจริงในวันที่ 1 ก.ค.นี้1 ก.ค.นี้ แฟนมวยทุกคนมีนัดกันที่เวทีราชดำเนิน สามารถหาซื้อบัตรได้ที่ rajadamnern.com หรือ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วโลกมากกว่า 200 ประเทศ ผ่านแอปพลิเคชั่น DAZN สำหรับแฟนมวยชาวไทยสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางทีวี ช่องเวิร์คพอยท์ช่อง 23 รวมทั้งยังมีช่องทางรับชมเพิ่มเติมทาง Youtube : WorkpointOfficial และ Facebook : Workpoint Entertainment พลาดไม่ได้จริงๆสำหรับศึกครั้งนี้ พร้อมความพิเศษ