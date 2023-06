นูนเญซ พร้อมดวล อัลดาน่า,โอลิเวียร่า รอฟาดปาก ดาริอุช ศึก UFC 289 อาทิตย์นี้ ทางช่อง TRUE SPORTS HD3

UFC องค์กรศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบผสมสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เตรียมระเบิดศึกการต่อสู้สุดมันประจำเดือนมิถุนายน ภายใต้รายการ UFC 289: NUNES VS ALDANA คู่เอกเป็นการชิงแชมป์โลกรุ่นแบนตั้มเวตหญิง ระหว่าง อมานด้า นูนเญซ แชมป์ชาวบราซิล จะขึ้นป้องกันตำแหน่งกับ ไอรีเน่ อัลดาน่า ผู้ท้าชิงชาวเม็กซิกัน โดยจะระเบิดศึก ณ สังเวียน Rogers Arena แวนคูเวอร์ คานาดา ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน นี้ไฮไลต์ประจำสัปดาห์อยู่ที่การชิงแชมป์โลกรุ่นแบนตั้มเวตหญิง ระหว่างเจ้าของแชมป์คนปัจจุบันอย่าง อมานด้า นูนเญซ นักสู้จากบราซิลวัย 35 ปีที่มีสถิติชนะ 22 แพ้ 5 โดยก่อนหน้านี้เก็บชัยชนะมาได้ถึง 12 ไฟต์ติดต่อกัน แถมยังครองแชมป์รุ่นแลนตั้มเวต ก่อนจะมาเสียแชมป์ให้กับ ยูเลียน่า เปญ่า เมื่อปี 2021อย่างไรก็ตามไฟต์ล่าสุด “Lioness” สามารถล้างแค้น เปญ่า ด้วยการเอาชนะคะแนน พร้อมกระชากเข็มขัดแชมป์โลกคืนมาได้สำเร็จเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วสำหรับผู้ท้าชิงของ นูนเญซ ได้แก่ ไอรีเน่ อัลดาน่า นักสู้สาวชาวเม็กซิกันวัย 35 ปีที่มีสถิตชนะ 14 แพ้ 6 และเป็นการชนะแบบไม่ครบยกถึง 11 ไฟต์ ผลงานช่วงหลังชนะ TKO มา 2 ไฟต์ติดต่อกัน ทั้งการรัวหมัดปิดบัญชี ยาน่า ซานโตส และไฟต์ล่าสุดที่เอาชนะ TKO เมซี่ย์ ชิอาสสัน ไปได้ในยกที่ 3 เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วรองคู่เอกน่าสนใจไม่แพ้กัน โดยเป็นการประลองกันในพิกัดรุ่นไลต์เวต ระหว่าง ชาร์ลส โอลิเวียร่า เจ้าพ่อซับมิทชั่นจากบราซิลวัย 33 ปีที่มีดีกรีเป็นรองแชมป์เบอร์ 1 พร้อมกับสถิติชนะ 33 แพ้ 9 โดยผลงานล่าสุด เพิ่งจะแพ้ซับมิทชั่นให้กับ อิสลาม มาคาเชฟ แชมป์โลกจากรัสเซีย ไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วสำหรับคู่ต่อกรของ “do Bronx” ได้แก่ เบนีล ดาริอุช นักสู้อเมริกันวัย 34 ปีที่มีสถิติชนะ 22 แพ้ 4 แถมยังเก็บชัยชนะมาแล้วถึง 11 ไฟต์ติดต่อกัน ผลงานล่าสุดคือการเอาชนะคะแนน มาเตอุสซ์ แกมร็อต เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วขณะเดียวกัน ยังมีการขึ้นสังเวียนของตัวแทนจากทวีปเอเชียในพิกัดรุ่นแบนตั้มเวตอย่าง ออริเกแล็ง นักสู้ชาวจีนเชื้อสายมองโกลวัย 29 ปีที่มีสถิติชนะ 24 แพ้ 9 ผลงานช่วงหลังชนะมา 2 ไฟต์ติดต่อกัน ทั้งการน็อค คาเมรอน เอลเซ่ และการเอาชนะคะแนน เจย์ เปร์ริน เมื่อเดือนสิงหาคม ปีที่แล้ว โดย “Mongolian Murderer” จะพบกับ อายแมนน์ ซาฮาบี้ คู่ต่อกรจากแคนาดาวัย 35 ปีที่มีสถิติชนะ 9 แพ้ 2 แถมเป็นการชนะแบบไม่ครบยกถึง 7 ครั้งนอกจากนี้ยังมีการต่อสู้ที่ สนุก ตื่นเต้น เร้าใจอีกมากมายรอคุณอยู่ในศึก UFC 289: NUNES VS ALDANA ที่จะระเบิดศึกกันในช่วงเช้าวันอาทิตย์นี้อมานด้า นูนเญซ VS ไอรีเน่ อัลดาน่าชาร์ลส โอลิเวียร่า VS เบนีล ดาริอุชไมค์ มาล็อตต์ VS อดัม ฟูกิตต์แดน อิเก้ VS เนต แลนด์เวียห์รมาร์ค-อันเดร บาร์เรียอัลท์ VS อีรีค อันเดอร์สนาสซูร์ดีน อิมาวอฟ VS คริส เคอร์ติสมิรันด้า มาเวอร์ริค VS ยาสมีน ยาซูดาวิซิอุสอายแมนน์ ซาฮาบี้ VS ออริเกแล็งไคล์ เนลสัน VS เบล็ค บิลเดอร์ดาวิด ดโวรัค VS สตีเฟ่น เออร์เซคไดอาน่า เบลบิต้า VS มาเรีย โอลิเวียร่าสำหรับศึก UFC 289: NUNES VS ALDANA จะแข่งขันกัน ณ สังเวียน Rogers Arena แวนคูเวอร์ คานาดา ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน นี้ คู่หลักเริ่มเวลา 09.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-289