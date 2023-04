“น้องโอ๋-ซุปเปอร์เล็ก-เมืองไทย” ร่วมวงคอมเมนต์ดรามา “นวมเล็ก-นวมใหญ่”

“น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย”, “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” และ “เมืองไทย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” นักกีฬา ONE ขอร่วมวงแสดงความเห็นประเด็นดรามา ระหว่างนวมเล็กและนวมใหญ่ สำหรับการแข่งขันชกมวยไทย 3 ยกในศึก ONE ลุมพินีที่กำลังได้รับความสนใจจากคอหมัดมวยชาวไทยอย่างล้นหลามในขณะนี้อย่างไรก็ตาม เราจะพาไปฟังเสียงสะท้อนของ 3 ยอดกำปั้นของ ONE อย่าง "น้องโอ๋", "ซุปเปอร์เล็ก" และ "เมืองไทย" ในฐานะที่ผ่านประสบการณ์การชกมวยไทยภายใต้นวมขนาดใหญ่และนวมเปิดนิ้วขนาด 4 ออนซ์ หรือที่เรียกว่า “นวมเล็ก” กันมาแล้วทั้งในเวทีระดับประเทศและเวทียิ่งใหญ่ระดับโลก โดยพวกเขาได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดรามานี้ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวกันอย่างออกรสโดย น้องโอ ฮาม่ามวยไทย (ไก่ย่างห้าดาว) กล่าวว่า "จะนวมเล็กหรือนวม ใหญ่ คนตีกัน ความเสี่ยงบาดเจ็บก็เท่ากัน ลองคิดดี ๆ สมัยก่อนไม่มีนวมเล็ก เราใช้นวมใหญ่ในการชก ก็มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นอยู่เสมอ นักมวยบางคน ดั้งจมูกหัก กรามหัก ก็ใส่นวมใหญ่กันทั้งนั้น ทุกอย่างอยู่ที่ความสมัครใจ นักมวยคนไหน ไม่พร้อมเสี่ยงก็ไม่ชก แค่นั้นครับ #งดดราม่า"ด้าน ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 กล่าวว่า “ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น “นวมเล็ก” กับ “นวมใหญ่” นะครับ แน่นอนว่าขนาดของนวมมีผลต่อความรุนแรงของน้ำหนักหมัด แต่สำหรับผมเคยใช้นวมมาทั้งสองขนาด ผมคิดว่าขนาดของนวมไม่ใช่อุปสรรคสำหรับการชกบนเวทีครับ เพราะนักมวยทุกคนกว่าจะฝึกซ้อมจนประกอบเป็นอาชีพได้ ต้องมีการฝึกฝนตั้งแต่วัยเด็ก พัฒนาเทคนิคในการชก รวมถึงการป้องกันตนเองจากอาวุธของคู่ต่อสู้ การใช้นวมเล็กหรือนวมใหญ่จึงไม่ใช่อุปสรรคอะไรมากนักในการขึ้นชกบนเวทีจริงสุดท้ายแล้วเราเลือกได้ครับว่าเราอยากชกแบบใช้ “นวมเล็ก” หรือ “นวมใหญ่” เพราะรายการชกแต่ละรายการมีกติกา หรือขนาดของนวมแจ้งให้เรารับทราบร่วมกันก่อนชกจริงอยู่แล้วครับ หากยอมรับในกติกา การใช้ขนาดของนวมในการชกจึงไม่เป็นปัญหาแน่นอนครับ”ขณะที่ เมืองไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม กล่าวว่า “มวยคือกีฬาชนิดการต่อสู้ นั่นหมายถึงความว่าความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นแน่นอนครับ แต่นั่นคือสิ่งที่พวกเราเลือก #จะนวมเล็กรึนวมใหญ่ ผมว่าทุกคนสามารถเลือกได้ ใครกลัวก็หลบไปก่อนครับ #ส่วนผมนั้นผมชนอย่างเดียว”หากแฟน ๆ อยากได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่อง “นวมเล็ก-นวมใหญ่” สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ลิงก์นี้