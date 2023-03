ยามาฮ่า คว้ารางวัลออกแบบ-ดีไซน์บูธต่อเนื่องปีที่ 17 และรางวัลผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 44

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร นายจิรภัทร สายเพชร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดกลุ่มรถออโตเมติก และสนับสนุนการขาย บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ขึ้นรับรางวัล EXHIBIT DESIGN AWARD การออกแบบและจัดแสดงบูธยอดเยี่ยม และรางวัล INNOVATIVE TECHNOLOGY AWARD ผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยียอดเยี่ยม จาก ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมอเตอร์โชว์ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44สำหรับรางวัลการออกแบบและจัดแสดงบูธยอดเยี่ยม EXHIBIT DESIGN AWARD นั้นยามาฮ่าได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ซึ่งแสดงความสวยงามของการออกแบบคอนเซ็ปต์บูธภายใต้แนวคิด YAMAHA COMMUNITY OF PRIDE และที่ขาดไม่ได้กับรางวัลผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยียอดเยี่ยม INNOVATIVE TECHNOLOGY AWARD ที่ยามาฮ่าได้นำนวัตกรรมมาจัดแสดงอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้ยามาฮ่าได้จัดแสดงไว้ที่โซน Zero Carbon Community ที่มีรถพลังไฮโดรเจนอย่างรถ ROV มาร่วมจัดแสดง พร้อมกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า YAMAHA E01 และ YAMAHA NEO’S รวมถึงรถจักรยาน YPJ-MT Pro เสือภูเขาที่ใช้พลังงานไฟฟ้า และ Tri town สกู๊ตเตอร์ 3 ล้อที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้ามาจัดแสดงอีกด้วยโดยการรับรางวัลในครั้งนี้มีขึ้น ณ บูธ YAMAHA COMMUNITY OF PRIDE ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 44 อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้