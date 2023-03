เริ่มแล้ว มหกรรมรถยนต์มือสอง ครั้งที่ 14 หวังโต 10% พร้อมเปิดประมูลรถคึกคัก

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกาศจัดงาน “มหกรรมรถยนต์มือสอง ครั้งที่ 14 หรือ “The 14th Bangkok Used Car Show” ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘ONE STOP SHOPPING ครบจบในที่เดียว’ จัดประมูลรถยนต์มือสอง ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 2 เมษายน 2566 บริเวณด้านหลัง อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานีนายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานจัดงาน “ The 14th Bangkok Used Car Show หรือ มหกรรมรถยนต์มือสอง ครั้งที่ 14” เปิดเผยว่า ในฐานะผู้บุกเบิกการจัดงานแสดงรถยนต์ในประเทศไทย ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นให้ธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติ และกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้งโดยมีความเชื่อมั่นว่าตลาดรถยนต์มือสอง เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยให้มีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบอยู่บ้าง จากทั้งปัญหาโรคระบาดไปจนถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่ตัวเลขของตลาดรถยนต์มือสองในปี 2565 ที่ผ่านมา ยังคงมีตัวเลขการเติบโตอยู่ที่ 5-7% และมียอดขายรวมทั้งสิ้น 6-7แสนคัน และคาดการณ์ว่าในปี 2566 จะยังคงมีอัตราการเติบโตได้ถึง 10%การจัดงานมหกรรมรถยนต์มือสอง ครั้งที่ 14 ยังคงได้รับความไว้วางใจจากทั้งบริษัทรถยนต์ชั้นนำ ผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์มือสอง เข้าร่วมสนับสนุนให้เกิดการจัดงานแสดงรถยนต์ใช้แล้วมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงการจัดขึ้นเพื่อตอบรับและอำนวยสะดวกต่อความต้องการของผู้บริโภคที่จะเข้ามาเลือกซื้อรถภายในงาน แต่ยังเป็นการตอกย้ำถึงความตั้งใจจริงที่จะยกระดับมาตรฐานการจัดงานให้มีความเป็นสากล ทั้งการการันตีคุณภาพรถจากผู้จำหน่าย การจัดแคมเปญโปรโมชั่นที่มากกว่า หรือเทียบเท่ากับรถรุ่นใหม่ ด้วยมาตรฐานการจัดงานอย่างมืออาชีพในปีนี้เรายังคงยึดคอนเซ็ปต์ ‘ONE STOP SHOPPING ครบจบในที่เดียว’ เพราะเรายังคงมีมีพัธมิตรที่ดีอย่าง“กรุงศรี ออโต้” ที่เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานมาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งร่วมออกบูธ และนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษ จากบริการ กรุงศรี ยูสด์ คาร์ ในการอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าภายใน 15 นาที พร้อมรับข้อเสนอผ่อนสบายสูงสุดนาน 84 เดือนและของสมนาคุณมากมาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์มือสองได้ง่ายขึ้นนอกจากพันธมิตรที่เข้าร่วมนำรถมาจัดแสดงภายในงานเป็นประจำทุกปี เรายังได้จับมือร่วมกับ บริษัท สยามอินเตอร์ การประมูล จำกัด นำรถมือสองสภาพดี คุณภาพเยี่ยมมาจัดประมูลให้แก่ผู้ที่สนใจภายในงานมากกว่า100 คันอีกด้วย ซึ่งการจัดประมูลรถมือสอง จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์-อาทิตย์ บริเวณลานจอดรถด้านหลัง อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี“ประเทศไทยมีการซื้อขายรถยนต์รุ่นใหม่ในแต่ละปีเป็นตัวเลขจำนวนมหาศาล จึงส่งให้การหมุนเวียนของรถยนต์ใช้แล้วในตลาดเป็นจำนวนมาก ตลาดรถยนต์ใช้แล้วจึงเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูงมาก เพราะยังมีกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมความคุ้มค่าและไม่ต้องการใช้จ่ายเงินจำนวนมากไปกับรถใหม่ป้ายแดง กรังด์ปรีซ์ฯ จึงเป็นผู้ริเริ่มในการจัดงาน บางกอก ยูสคาร์โชว์ เป็นครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2552 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายรถยนต์ใช้แล้วมาจนถึงปัจจุบัน” นายจาตุรนต์ กล่าวอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงคุณภาพการจัดงาน และสร้างความเชื่อมั่น ให้กับลูกค้าที่เข้ามาซื้อรถภายในงาน คือ การที่คณะผู้จัดงานฯ ร่วมกับทาง“สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว” พร้อมด้วยผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองทุกบริษัท สร้างความเชื่อมั่นด้วยการพร้อมใจกันการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) เพื่อการันตีและรับประกันคุณภาพรถยนต์ที่ถูกนำมาจำหน่ายภายในงานมาโดยตลอดสำหรับงานในปีนี้ งานบางกอก ยูสคาร์ โชว์ ครั้งที่ 14 จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ONE STOP SHOPPING หรือ ครบจบในที่เดียว” ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2566 บริเวณด้านหลัง อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีผู้ประกอบการจำหน่ายรถยนต์มือสองและอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เข้าร่วมงานจำนวน 10 ราย โดยจะนำรถยนต์หลากหลายรุ่น จากแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่น และ ยุโรป มากกว่า 100 คัน มาจัดแสดง ประกอบด้วยบริษัท เอพี ออโต้ มาสเตอร์ , โย รัชดา , รถเศรษฐี, ทาร์เก็ตคาร์ เซ็นเตอร์ , ทีพีเอ็ม, มิลเลเนียม ออโต้, คาร์ซั่ม, บราโว่ ออโต้, สยามอินเตอร์การประมูล บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)“มหกรรมรถยนต์มือสอง ครั้งที่ 14 หรือ The 14th Bangkok Used Car Show” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 2 เมษายน 2566 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-22.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11.00-22.00 น. ณ บริเวณด้านหลังอาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี