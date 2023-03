ไทยยามาฮ่า อวดนวัตกรรมสุดล้ำ! พร้อมโปรโมชันจัดเต็ม! เจอกันได้ที่มอเตอร์โชว์ครั้งที่ 44

มร.ทัตสึยะ โนซากิ ประธานกรรมการบริหาร นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มร.เคนจิ โคมัสซึ Chief General Manager of Technical Research & Development Center บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) คณะผู้จัดงานมอเตอร์โชว์ ในพิธีเปิดบูธ “YAMAHA Community of PRIDE” คอมมิวนิตี้ที่สะท้อนความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์แห่งตัวตนของลูกค้ายามาฮ่า ผสานนวัตกรรมที่พร้อมก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน เพื่อลูกค้ายามาฮ่า โดยภายในบูธแบ่งออกเป็น 7 โซนด้วยกันโดยในปีนี้ไทยยามาฮ่าได้จัดแสดงนวัตกรรมสุดล้ำโดยรวมไว้ในโซน Zero Carbon Community ที่นำรถ ROV หรือเรียกว่า (Recreational Off-Highway Vehicles) รถต้นแบบที่ใช้พลังไฮโดรเจนขับเคลื่อนที่ได้พัฒนาร่วมกับ LEXUS International ผู้ผลิตรถยนต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาร่วมจัดแสดง รวมถึง รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอย่าง E01 และ NEO’s รถจักรยานเสือภูเขาแบบใช้แบตเตอรี่ YPJ-MT Pro และ Tri town สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี LMW มาจัดแสดงในโซนนวัตกรรมด้วยพร้อมทั้งนำทัพรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามาร่วมจัดแสดงพร้อมโปรโมชันจัดเต็มระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 2 เมษายน 2566สำหรับพิธีเปิดบูธ YAMAHA Community of PRIDE อย่างเป็นทางการมีขึ้นภายในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 เมื่อเร็วๆ นี้