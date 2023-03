BCPจัดงานความร่วมมือไทย-จีนด้านนวัตกรรมพลังงานยานยนต์ไฟฟ้า

บางจากฯ ร่วมผลักดันความร่วมมือไทย-จีน ด้านนวัตกรรมพลังงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ จัดงาน Thailand-China Business Matching for New-Energy Intelligent Vehicleสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak Initiative and Innovation Center (BiiC) ภายใต้บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)เป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand-China Business Matching for New-Energy Intelligent Vehicle ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอ (TusPark WHA) จัดกิจกรรมจับคู่และเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างประทศในด้านนวัตกรรมพลังงานทางเลือกในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีนักธุรกิจไทย-จีนสนใจเจ้าร่วมงานนายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริหารความยั่งยืนกลุ่มบริษัทบางจาก และ นายรวี บุญสินสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจใหม่และนวัตกรรม บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) ร่วมแบ่งปันข้อมูลความรู้ร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจไทย-จีนกว่า 100 ท่านที่เข้าร่วมงาน นำโดย Dr. Jianfeng Sui ประธานบริหาร TusHoldings GBA หนึ่งในธุรกิจของทัส โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน Mr. Yuheng Chang (Francis Chang) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท Tus Park WHA และ Dr. Fumin Zhang ผู้อำนวยการ Shenzhen Automatic Driving Intelligence Research Center (ADIRC)ภายในงานบางจากฯ ได้มีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเมืองอัจฉริยะและบริการเกี่ยวกับแบตเตอรี่ในประเทศไทย ต่อยอดพลังงานสะอาดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ และ บริการแพลตฟอร์มรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่อัตโนมัติ “วินโนหนี้” ที่ให้บริการรวมแล้วกว่า 100 จุดในประเทศไทย นอกจากนี้ ตัวแทนคณะจากประเทศจีนได้กล่าวในประเด็น “เทรนด์ในอนาคตของยานยนต์อัจฉริยะและยานยนต์ไฟฟ้าและ“การชาร์จไฟฟ้าอัจฉริยะและเครือข่ายระบบไฟฟ้า “ นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างประทศในด้านนวัตกรรมพลังงานทางเลือกในอุตสาหกรรมยานยนต์ร่วมกันระหว่างไทย-จีน