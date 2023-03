“แกรนด์สปอร์ต” เปิดตัวชุดซีเกมส์ ภายใต้แนวคิด “Beyond the Spirit”

​“แกรนด์สปอร์ต” เปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางนักกีฬาทีมชาติไทย ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งออกแบบภายใต้แนวคิด “Beyond the Spirit” เป็นสปิริตที่ “เหนือกว่าคำว่าสปิริต” เป็นการผสมผสานระหว่างลวดลายของความเป็นไทยกับความเป็นสากล พร้อมกับได้นำเทคโนโลยีรีไซเคิลจากขวดพลาสติกมาใช้ในการผลิต เป็นการลดโลกร้อน อีกทั้งสวมใส่สบาย และมีน้ำหนักเบา โดย “แกรนด์สปอร์ต” ได้สอบถามความต้องการจากนักกีฬาชนิดต่าง ๆ เพื่อออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละชนิดกีฬานายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า แกรนด์สปอร์ตได้เปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยที่ จะร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างลวดลายของความเป็นไทยกับความเป็นสากล ภายใต้แนวคิด “Beyond the Spirit” ซึ่งหมายถึงสปิริตที่ไม่ได้อยู่แต่เพียงในสนามแข่งเท่านั้น แต่อยู่ในทุกช่วงเวลาของนักกีฬา ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ฝึกซ้อม และความเสียสละของนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ และชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ซึ่งกว่าจะได้มานั้นต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจ จึงเป็นสปิริตที่ “เหนือกว่าคำว่าสปิริต”นายธิติ กล่าวว่า ในมุมของผู้ออกแบบและผลิตชุดของแกรนด์สปอร์ตก็ได้นำแนวคิดนี้มาต่อยอดในการคิดงานว่า ชุดที่แกรนด์สปอร์ตออกแบบนั้นจะเป็นชุดกีฬาที่มากกว่าชุดกีฬา Beyond the Spirit, Beyond Sportswear ทีมงานของแกรนด์สปอร์ตได้มีการสอบถามข้อมูลจากนักกีฬาแต่ละชนิดกีฬา ซึ่งก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกัน แกรนด์สปอร์ตก็จะออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละชนิดกีฬานั้นด้วย นอกจากชุดแข่งขันที่ได้มีการผลิตและออกแบบตามความต้องการของนักกีฬาแล้ว ชุดเดินทาง ชุดวอร์ม ชุดแจ็กเกต ชุดแทร็คสูท ล้วนเป็นชุดที่ทางแกรนด์สปอร์ตต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน แกรนด์สปอร์ตจึงนำเทคโนโลยีรีไซเคิลจากขวดพลาสติกมาใช้บนเสื้อคอปก ทำให้ผู้สวมใส่ได้ตระหนักถึงเรื่องของการลดโลกร้อน ทั้งยังสวมใส่สบาย มีน้ำหนักเบา นอกจากนี้ยังใส่แอนตี้แบคทีเรียเข้าไปด้วยจะทำให้ลดการเกิดกลิ่นได้เป็นอย่างดี“สำหรับเสื้อคอปกในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 เนื้อผ้าผลิตจากเส้นใยรีไซเคิลจากขวดพลาสติก ช่วยลดปริมาณขยะและทรัพยากรระหว่างการผลิต ทั้งยังมีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดี แห้งไว ใช้เทคโนโลยีการทอลายแบบ Full Jacquard ทำให้เสื้อดูสวยงามมีมิติ มี ANTI BAC ลดการก่อให้เกิดกลิ่น เพิ่มความโดดเด่นด้วยงานพิมพ์ลายจิตรกรรมไทย ที่สาบกระดุมด้านใน ฐานรองปกและคอเสื้อด้านใน รูปแบบทันสมัย ด้านหลังเสื้อพิมพ์ THAILAND อกขวามีอาร์มธงชาติไทยและโลโก้แกรนด์สปอร์ต อกซ้ายมีงานปักโลโก้คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ สวมใส่สบาย เหมาะกับการเป็นทางการหรือใส่ลำลองทั่วไป” นายธิติกล่าวนายธิติ กล่าวอีกว่า ส่วนเสื้อวอร์มสีน้ำเงินรูปทรงทันสมัย พิมพ์กราฟิกลายจิตกรรมไทย ตกแต่งด้วยเส้นกลางแขนสีขาวทั้งสองข้าง ปลายแขนเสื้อและชายเสื้อจั้มเข้ารูป เพิ่มความโดดเด่นด้วยพิมพ์ THAILAND สีทองด้านหลัง ที่หน้าอกด้านขวามีอาร์มธงชาติไทย และโลโก้แกรนด์สปอร์ต อกด้านซ้ายมีงานปักโลโก้คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ผลิตจากเนื้อผ้า Grand Poly มีความนุ่ม ยืดหยุ่น สวมใส่สบาย ขณะที่ชุดเดินทางทีมชาติไทย ได้นำลวดลายอันวิจิตรและประณีตของจิตกรรมไทย ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์และเป็นตัวแทนจิตวิญญาณของความเป็นไทย นำมาออกแบบในสไตล์ศิลปะไทยร่วมสมัย ผสมผสานกับเทคโนโลยีผ้าและงานพิมพ์ในปัจจุบัน ออกมาเป็นชุดเดินทางที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามของดินแดนแห่งวัฒนธรรมในรูปแบบที่ทันสมัย ถือเป็นการเชื่อมต่อกับยุคสมัยอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน“สำหรับชุดแข่งขันและชุดเดินทางของนักกีฬาทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 พร้อมจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ที่ร้านแกรนด์สปอร์ต ช็อป ทุกสาขา, แกรนด์สปอร์ต ช็อป ออนไลน์, ร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศ, Sports Mall, Super Sports และ Market Village ก็ขอฝากถึงประชาชนชาวไทยทุกคนให้ช่วยกันติดตาม ช่วยส่งกำลังใจผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าช่องทางไหนเพราะว่านักกีฬาทุกจะต้องเข้าไปอ่านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการแข่งขัน เพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนให้กำลังใจให้มาก ๆ นักกีฬาจะได้มีกำลังใจในการแข่งขันครับ” นายธิติ กล่าวเสริมด้านมุมมองของนักกีฬาทีมชาติไทยชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อชุดแข่งขันของแกรนด์สปอร์ต นายอิรฟาน ดอเลาะ นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดที่คว้าเหรียญเงินกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม กล่าวว่า “เสื้อฟุตบอลซีเกมส์ในครั้งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่เนื้อผ้าเป็นแบบทอลาย สวยงาม เวลาใส่รู้สึกสบาย ระบายเหงื่อได้ดี ไม่ทำให้อึดอัดเวลาเล่นฟุตบอล”ด้าน นายสรอรรถ ดาบบัง นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองวิ่ง 4 x 100 เมตร และเหรียญเงิน 100 เมตร กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม กล่าวว่า “ชอบเนื้อผ้าของชุดแข่งวิ่งแบบบอดี้สูทตัวนี้จะไม่รัดมากจนเกินไป เนื้อผ้ามีความนุ่ม ยืดและคืนตัวไว ใส่แล้วกระชับ วิ่งแล้วไม่รั้งกล้ามเนื้อ ไม่รั้งขาในตอนวิ่ง ใส่แล้วมีความมั่นใจมากขึ้นครับ”​นายภูรินษ์ ร้องขันแก้ว นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย (PUB G MOBIE) เหรียญทองแดงซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม และ แชมป์ PMWI 2022 กล่าวว่า “สำหรับเสื้อแข่งขัน E sport ซีเกมส์ตัวนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะนักกีฬา E Sport โดยเฉพาะ มีการเอาเส้นสายซึ่งเป็นลูกเล่นที่เกี่ยวกับเกมนำมาออกแบบเป็นลายเสื้อ ซึ่งดูสนุกและโดดเด่นมากครับ”​ขณะที่ นายณกรณ์ ใจสนุก นักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย ชุดเหรียญเงินกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ และเหรียญทองแดง กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม กล่าวว่า “ชอบชุดแทร็กสูทของแกรนด์สปอร์ตครับ ลายเสื้อที่ใส่ก็เป็นลายไทยครับ แต่ว่าเอามาทำให้ดูทันสมัยขึ้น เข้ากับยุคปัจจุบัน ใส่แล้วดูกระชับเข้ากับตัว เท่ครับ ใส่แล้วหล่อครับ”​นายอชิตะ เปี่ยมกุลวนิช นักกีฬากอล์ฟสมัครเล่นทีมชาติไทย แชมป์ประเภทชายกอล์ฟ “สิงห์ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ แมตซ์เพลย์ แชมเปี้ยนชิพ 2022” กล่าวว่า “เนื้อผ้าชุดแข่งขันกอล์ฟ ก็รู้สึกเบาสบายแล้วก็ยืดหยุ่นมาก ๆ ครับ เวลาออกวงสวิงก็รู้สึกคล่องแคล่วมาก ๆ ใส่แล้วไม่ร้อน แล้วก็ระบายเหงื่อได้ดีมากครับ”