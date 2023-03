"โต๊ะเล็กช้างศึก" ต้าน "ญี่ปุ่น" ไม่ไหว ปราชัย 1-4 ศึกฟุตซอล NSDF

การแข่งขันฟุตซอล NSDF Futsal Championship 2023 แมตซ์เดย์3 ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มี.ค.66 ไฮไลท์อยู่ที่เกมรอบแรกนัดสุดท้ายของสายเอ "ซามูไรบลู"ญี่ปุ่น แชมป์เอเชียนคัพ2022ล่าสุด อันดับ 13 ของโลกและเบอร์สองเอเชีย พบ "ช้างศึก"ฟุตซอลทีมชาติไทย อันดับ 24 โลก และเบอร์ 4ทีมฟุตซอลไทย ภายใต้การนำทัพของ "บิ๊กสุ"สุทิน บัวตูม ผู้จัดการทีมชาติไทย และ คาร์ลอส เซซาร์ กุนซือใหญ่ ส่ง 5 คนแรก มี คทาวุธ หาญคำภา ผู้รักษาประตูจาก , สราวุท ผลาพฤกษ์ , กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์ , จรูญเดช หมื่นเที่ยง และ วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์สำรองเกมนี้ของฟุตซอลไทย มี นัทธพงศ์ หยีมะเหรบ ผู้รักษาประตู , ชลวิน ผึ้งใหญ่ , ณรงค์ศักดิ์ วิงวอน , อิทธิชา ประภาพันธ์ , อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ , เจษฎา ชูเดช , เทอดศักดิ์ เจริญพงษ์ , อลงกรณ์ จันทร์พร , พีรพัฒน์ แก้ววิลัย ส่วน อัษฎาวุฒิ แจ้งคต และ ณัฐศักดิ์ โพธิ จาก ธรรมศาสตร์ สแตลเลี่ยน ไม่มีรายชื่อด้าน เคนิชิโร่ คูกูเระ กุนซือทีมชาติญี่ปุ่น ส่ง 5 คนแรก มี คูโรโมโตะ กิลเญเม่ ผู้รักษาประตู , มิซูทานิ โซมะ , อาตูร์ โอลิเวียร่า , ฮิราตะ มาซาโนริ และ ราฟาเอล เฮนมิ โดนเกมนี้หากทีมไหนชนะจะคว้าแชมป์สายเอ หากเสมอจะเป็นญี่ปุ่นที่ได้แชมป์สาย ส่วนไทยจะเป็นที่ 2ครึ่งแรก น.8 ญี่ปุ่น นำ ฟุตซอลไทย 1-0 จากจังหวะที่ โซระ คานาซาว่า ไปปั้มแย่งจากเท้า อลงกรณ์ จันทร์พร ก่อนได้กดที่ริมขวาเข้าไป ซามูไรบลู ออกนำ 1-0น.13 ญี่ปุ่นมาได้ประตูที่สองจากลูกยิงใบไม้ร่วงมุมแคบที่มุมธงริมขวาของ ชิมิสึ คาซูยะ ที่ซัดด้วยขวาส่งบอลเสียบหน้าต่างเข้าไกลเข้าไปอย่างสุดสวย ช่วยให้ ญี่ปุ่น นำ 2-0 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้น.19 ทีมไทยขอ VS จังหวะที่ วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ โดน ราฟาเอล เฮนมิ ใช้มือเล่นนอกเกมด้วยการเหวี่ยงเข้ามาที่หน้า ผู้ตัดสินไปดู VS สุดท้ายพิจารณาว่าไม่เป็นใบแดง จบครึ่งแรก ญี่ปุ่น นำ ฟุตซอลไทย 2-0กลับมาลุยต่อในครึ่งหลัง น.25 ไทยเสียบอลหน้ากรอบเขตโทษ ราฟาเอล เฮนมิ ดักได้ ก่อนจ่ายออกขวาให้ มิซูทานิ โซมะ ที่ดึงหนี คทาวุธ หาญคำภา นายด่านไทยที่พยายามออกมาสกัด ก่อนที่ มิซูทานิ โซมะ จะโชว์เหนือชั้น ยกโด่งหนี คทาวุธ ก่อนที่จะมุดเสียบใต้คานเข้าไปอย่างสวยงาม ญี่ปุ่น นำ ฟุตซอลไทย 3-0น.30 ไทยขอ VS จังหวะที่ คูโรโมโตะ กิลเญเม่ นายด่านญี่ปุ่นไปดึงเสื้อ อิทธิชา ประภาพันธ์ ที่หลุดตัวสุดท้ายเข้าไปในกรอบเขตโทษ ผู้ตัดสินพิจารณาแล้วพร้อมกับให้เป็นจุดโทษของทีมไทย และให้ใบเหลือง คูโรโมโตะ กิลเญเม่ ด้วย แต่ กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์ ซัดจุดโทษเหินโด่งไปไกลมากน.32 ญี่ปุ่นมาได้เม็ดสี่จากลูกดีดส้นหน้าประตูของ มิตซูระ นากามูระ ช่วยให้ ญี่ปุ่น นำ ไทย 4-0น.35 ไทยเล่นเพาเวอร์เพลย์ และเป็น กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์ ตัวเพาเวอร์เพลย์กดหลังเท้าเต็มๆนอกกรอบ บอลพุ่งเสียบตาข่ายเข้าไปอย่างสวยงาม ฟุตซอลไทย ตีไข่แตกไล่ ญี่ปุ่น 1-4จบเกม ญี่ปุ่น ชนะ ฟุตซอลไทย 4-1 ญี่ปุ่น เป็นที่ 1 สายเอ ส่วน ไทย เป็นที่ 2 สายเอ โดย ไทย ไขว้สายไปเจอ อิหร่าน เบอร์ 1 เอเชีย ในรอบรอง ส่วน ญี่ปุ่น พบ ซาอุดิอาระเบียผลการแข่งขันอีกคู่ในสายบี อียิปต์ แพ้ อิหร่าน 1-3 อิหร่านได้ 3 ประตูจาก โมฮัมเหม็ด บาซย่า น.2 , โมฮัมเหม็ดออสเซน เดรักชานี น.3 , ฮอสเซน ทาเยบี้ น.9 ส่วน อียิปต์ ได้จาก อาเหม็ด อับเดลกาแด น.26 ทำให้ อิหร่าน มี 6 แต้มเต็มจาก 2 นัด เป็นที่ 1 สายบี ส่วน ซาอุดิอาระเบีย เป็นที่ 2 มี 3 แต้ม เข้ารอบรองฯทั้งคู่ ส่วน อียิปต์ จบที่ 3 ไม่มีคะแนน ต้องไปเล่นรอบจัดอันดับ 5 พบ โมซัมบิก"บิ๊กสุ"สุทิน บัวตูม ผจก.ทีมฟุตซอลไทย กล่าวหลังเกมว่า เราเจอกับทีมแชมป์เอเชีย ก่อนเกมเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นรองเพราะเราสร้างทีมสายเลือดใหม่ขึ้นมา ก็ถือว่าได้เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ให้นักเตะ ทุกคนก็สู้เต็มที่ทำเต็มที่แล้ว ก็ต้องให้กำลังใจกันโปรแกรม NSDF Futsal Championship 2023 วันอาทิตย์ที่ 5 มี.ค.66 ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา คู่แรก เวลา 13.00 น. ชิงที่ 5 โมซัมบิก พบ อียิปต์ เวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ยูทูป 9MCOT , คู่สอง รองรองฯ เวลา 15.30 น. ญี่ปุ่น พบ ซาอุดิอาระเบีย ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ยูทูป 9MCOT และคู่สาม รอบรองฯ เวลา 18.00 น. อิหร่าน พบ ฟุตซอลไทย ถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCOT HD และ รายงานสดทาง FM.99ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ได้-เสีย แต้ม1.ญี่ปุ่น 2 2 0 0 9 1 +8 62.ไทย 2 1 0 1 7 6 +1 33.โมซัมบิก 2 0 0 2 2 11 -9 0ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ได้-เสีย แต้ม1.อิหร่าน 2 2 0 0 14 1 +13 62.ซาอุฯ 2 1 0 1 4 12 -8 33.อียิปต์ 2 0 0 2 2 7 -5 0