ทีมคิงเพาเวอร์คว้าแชมป์ “THAILAND POLO GOLD CUP” ยกระดับกีฬาขี่ม้าโปโลสู่นานาชาติ

สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันรายการ “ไทยแลนด์ โปโล โกลด์ คัพ 2023” (THAILAND POLO GOLD CUP 2023) โดยครั้งนี้มีนักกีฬาขี่ม้าโปโลจากนานาประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด 4 ทีม ได้แก่ คิง เพาเวอร์, อาห์มิบาห์, เอสพีพี พัทยา และเต่าบิน โดย รอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีม คิง เพาเวอร์ กับ อาห์มิบาห์ ณ วีเอส สปอร์ตคลับ แอนด์ สยามโปโล ปาร์ค อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการนายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดการแข่งขันและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาขี่ม้าโปโลของไทย พร้อมทั้งสนับสนุนการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับกีฬาขี่ม้าโปโลของไทย ให้มีมาตรฐานเป็นที่รู้จักในระดับสากล ในปีนี้ สมาคมฯ มีความพร้อมอย่างยิ่งในการจัดการแข่งขัน โดย “THAILAND POLO GOLD CUP 2023” ซึ่งเป็นการแข่งขันรายการที่มีระดับการแข่งขันที่สูงที่สุดในฤดูกาล 2023 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาขี่ม้าโปโลให้ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติ และยกระดับคุณภาพของนักกีฬาไทยให้สูงยิ่งขึ้น”สำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโล รายการ THAILAND POLO GOLD CUP 2023” (ไทยแลนด์ โปโล โกลด์ คัพ 2023)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-18 กุมภาพันธ์นี้ มี 4 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ คิง เพาเวอร์, อาห์มิบาห์, เต่าบิน และ เอสพีพี พัทยา โดยมี อัยยวัฒน์ และอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา นักกีฬาขี่ม้าโปโลทีมชาติไทย รวมถึง ชนม์นฤทธ์ และศศิร์รัช โตมงคล สองพี่น้อง นักกีฬาขี่ม้าโปโลดาวรุ่งชาวไทย เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้รับเกียรติจาก กนกศักดิ์ ปิ่นแสง นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย เอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมมอบรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศ ซึ่งการแข่งขันในวันนี้เป็นไปด้วยความตื่นเต้น เร้าใจ ก่อนที่ทีม คิง เพาเวอร์ จะเอาชนะไปด้วยคะแนน 5 ต่อ 3.5 คะแนน คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองในครั้งนี้นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบรางวัล BEST PONY AWARD BY SCB ได้แก่ IBERIA และยังได้รับเกียรติจาก วิชัย เอี่ยมแสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มกลยุทธ์กิจกรรมการตลาด บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด มอบรางวัล MVP AWARD BY SINGHA ให้แก่ อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา