"ยามาฮ่า" เปิดโปรเจกต์ระดับโลก ส่ง "ทีมไทย" ลุย "เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์" ครั้งแรก พร้อมลั่นล่า "แชมป์เอเชีย" สมัยที่ 7

"ไทยยามาฮ่ามอเตอร์" ตอกย้ำบทบาทผู้นำมอเตอร์สปอร์ต เปิดโปรเจกต์ประวัติศาสตร์ส่งทีมแข่งไทย "ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม" ลุยศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกรายการ "เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2023 ในรุ่น เวิลด์ ซูเปอร์สปอร์ต แชมเปี้ยนชิพ ภายใต้สมาชิกทีมที่เป็นคนไทย พร้อมด้วยนักบิดไทยอย่าง "แสตมป์" อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ และ "ตี" อนุภาพ ซามูล หวังปูทางนักบิดไทยสู่ระดับโลกอย่างมั่นคง พร้อมเปิดโครงสร้างปั้นดาวรุ่งอย่างแข็งแกร่งทุกระดับ ชี้สานต่อแนวทางสู่สังเวียนเวิลด์จีพีเช่นเคย ขณะเดียวกันยังส่ง "โฟลท" รัฐพงษ์ วิไลโรจน์ ล่าแชมป์ในศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ สมัยที่ 7บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดงานแถลงข่าวนโยบายด้านมอเตอร์สปอร์ตประจำปี 2023 ภายใต้โครงการระดับโลกที่จะส่งทีมแข่งไทยอย่าง “ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม” (YAMAHA THAILAND RACING TEAM) เข้าร่วมแข่งขันในรายการ เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2023 รุ่น เวิลด์ ซูเปอร์สปอร์ต แชมเปี้ยนชิพ พร้อมด้วยแนวทางด้านการพัฒนานักแข่งระดับเยาวชนที่แข็งแกร่ง สำหรับปูทางสู่ระดับเวิลด์แชมเปี้ยนชิพในอนาคตนายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เปิดเผยว่า "หลังประสบความสำเร็จอย่างมากในการแข่งขันระดับเอเชีย ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม พยายามพัฒนาโครงการมอเตอร์สปอร์ตอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้มีทีมแข่งจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในระดับโลก ซึ่งต้องเป็นทีมที่ประกอบด้วยบุคลากรคนไทยทุกส่วน ทั้งนักแข่ง, ทีมช่าง, วิศวกร และทีมบริหาร ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของ ไทยยามาฮ่า ที่ต้องการให้มีบุคลากรไทยในวงการมอเตอร์สปอร์ตโลกเราใช้เวลา 2 - 3 ปี สำหรับโครงการนี้ และตัดสินใจส่ง ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม เข้าร่วมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รายการ เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2023 ในรุ่น เวิลด์ ซูเปอร์สปอร์ต ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาทีมในเอเชีย เป็นการต่อยอดไปสู่ระดับเวิลด์คลาส ซึ่งทีมที่เราส่งไปแข่งขันในปีนี้คือทีมระดับซีเนียร์ และจะยังคงมีบุคลากรรุ่นใหม่ดูแลทีมในการแข่งขันระดับเอเชียด้วย นั่นหมายความว่าเรากำลังพัฒนาทุกระดับอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้เกิดการทดแทนในอนาคต ทั้งการส่งต่อองค์ความรู้จากระดับโลกมาสู่ทีมในเอเชีย และการปั้นบุคลากรรุ่นใหม่จากในประเทศ สู่ระดับทวีป และส่งขึ้นสู่ทีมในระดับโลกต่อไปยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ชุดลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์สปอร์ต แชมเปี้ยนชิพ 2023 ประกอบด้วยทีมช่างชาวไทย เรซ เอ็นจิเนียร์ ทีมบริหารชาวไทย โดยจะมีบุคลากรชาวต่างชาติเข้ามาเสริมเพียง 3 คนเป็นผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับทีมและผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษาให้กับทีม ในขณะที่นักแข่งทั้ง 2 คน ประกอบด้วยนักแข่งดีกรีแชมป์ชาวไทย "แสตมป์" อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ จับคู่กับ "ตี" อนุภาพ ซามูล ที่ทำงานร่วมกับทีมมาอย่างยาวนาน โดยทั้งสองจะใช้รถ YAMAHA YZF-R6 ลงทำการแข่งขันสำหรับเป้าหมายของเราในปีแรกคือการอยู่ในอันดับ TOP 5 ควบคู่กับการสร้างฐานของทีมแข่งไทยในยุโรปให้ได้ โดยเราจำเป็นต้องศึกษาขั้นตอนการทำงานต่างๆ จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ให้ทีมได้เรียนรู้ เพื่อไม่ให้เราหลงทาง นั่นจึงเป็นแนวทางของเราในปี 2023การส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในระดับโลกในฐานะทีมไทยนั่นหมายถึงความมุ่งมั่นของ ไทยยามาฮ่า ที่มีโครงสร้างที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรในด้านกีฬามอเตอร์สปอร์ตเข้าสู่การแข่งขันระดับโลก โดยมีทีมของเราเองรองรับอยู่”ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา "ยามาฮ่า" สามารถคว้าชัยชนะจากการแข่งขันได้ถึง 25 แชมป์ในทุก รายการแข่งขันความเร็วระดับประเทศและภูมิภาค ด้วยประสบการณ์การทำงานของทีมงาน YAMAHA THAILAND RACING CONSULT ในการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ให้กับทีมแข่งภายใต้รถแข่ง YAMAHA R-Series และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ที่ผงาดครองบัลลังก์ประเภททีมในรุ่นใหญ่สุดของรายการชิงแชมป์เอเชีย สร้างสถิติเป็นทีมแรกในเอเชียที่สามารถคว้าแชมป์ประเภททีมครบทั้ง 3 รุ่นในคลาสรถสปอร์ตโดยในปี 2023 ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม พร้อมสานต่อความสำเร็จและเดินหน้าผลักดันนักแข่งและทีมแข่งยามาฮ่า เข้าร่วมชิงชัยในระดับประเทศผ่านการแบ่งปันข้อมูลความรู้ จากประสบการณ์แข่งขันของทีมงาน YAMAHA THAILAND RACING CONSULT ที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีของยามาฮ่า เพื่อไล่ล่าความสำเร็จในประเทศทุกรุ่นใน 3 รายการ ประกอบด้วย OR BRIC SUPERBIKE, R2M All Thailand Superbike และ FMSCT All Thailand Road Racing Championshipส่วนแนวทางการพัฒนานักบิดระดับเยาวชน ยามาฮ่ายังคงสนับสนุนดาวรุ่งชาวไทยอย่าง “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ และ “เอิร์ท” ธุรกิจ บัวผา 2 นักแข่งเข้าร่วมแข่งขันในศึกดาวรุ่งชิงแชมป์ยุโรป รายการ YAMAHA R3 bLU cRU European Cup 2023 เวทีที่สร้างนักแข่งดาวรุ่งของ ยามาฮ่าจากทั่วโลก สร้างโอกาสสู่การเป็นนักแข่งระดับอาชีพ เพื่อเรียนรู้ข้อมูลวิเคราะห์การแข่งขัน (Data Telemetry), ทักษะในการขับขี่ (Riding Skill) และการปรับทัศนคติ (Mind Set) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง โดยจะแข่งขันทั้งสิ้น 6 สนามในทวีปยุโรปภายใต้ซัพพอร์ตเรซของ เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพนอกจากนี้ ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม จะยังคงเดินหน้าสร้างความสำเร็จในการแข่งขันรายการ เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2023 โดยมีเป้าหมายเพื่อล่าแชมป์เอเชียสมัยที่ 7 ด้วยการส่ง “โฟลท” รัฐพงษ์ วิไลโรจน์ แชมป์เก่าในรุ่นนี้ลงแข่งขันภายใต้รถแข่ง YAMAHA YZF-R6 พร้อมด้วยทีมงานชาวไทย รวมถึงการผลักดันทีมช่างอิสระในสังกัดของ ยามาฮ่า ให้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรป้อนสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตไทยอีกด้วย โดยในปีนี้จะมีการแข่งขันทั้งสิ้น 6 สนาม 5 ประเทศทั่วทวีปเอเชียนี่คือก้าวสำคัญของ ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ในฐานะตัวแทนจากประเทศไทย กับความท้าทายบนเวทีการแข่งขันระดับโลก ภายใต้การผลักดันของ ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ที่เดินหน้าสนับสนุนอย่างเต็มร้อยให้ 'คนไทย' ได้ปักหมุดในศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ และโครงการนี้ได้รับการผลักดันจาก ยามาฮ่า มอเตอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) รวมถึง ยามาฮ่า มอเตอร์ ยุโรป และ ดอร์น่า สปอร์ต ฝ่ายจัดการแข่งขันด้วย""นับเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของเราที่จะเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ในฐานะทีมแข่งไทยที่ก้าวสู่เวทีระดับโลกกันทั้งทีม พร้อม 2 คู่หูนักบิดมากประสบการณ์ อย่าง “แสตมป์” อภิวัฒน์ และ “ตี” อนุภาพ ผลผลิตจากการผลักดันนักบิดไทยไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์บนเวทีความเร็วในระดับอินเตอร์อย่างแท้จริง"สำหรับศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2023 จะดวลความเร็วกันทั้งสิ้น 12 สนาม ใน 10 ประเทศ ใน 4 ทวีปทั่วโลก โดยสนามแรกจะแข่งขันในวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ที่สนาม ฟิลลิป ไอส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลียแฟนมอเตอร์สปอร์ตสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารรวมถึงความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ YAMAHA THAILAND RACING TEAM ผ่านทางแฟนเพจ Facebook : YAMAHA THAILAND RACING TEAM