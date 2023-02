7 เซเลบเจนฯ ใหม่ สวย รวย แซ่บ เซ็กซี่มาครบเกินเบอร์เน็ตไอดอล

คนแรกที่กำลังมาแรงสุดๆ “พราว-รัมภาสิริ เทวกุล ณ อยุธยา” ทายาทนักการทูตที่ชื่นชอบในเรื่องความงาม เซเลบสาวหน้าคมคนนี้เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์คนเก๋ที่มีสไตล์อันโดดเด่น ไม่แพ้ญาติสนิทคนดัง อย่าง วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ดีไซเนอร์ตัวแม่ที่หลายคนรู้จักในนาม คุณแพร จากเรียลลิตีสุดปัง THIS IS ME VATANIKA ที่เพิ่งจบซีซันส์ 3 ไปหมาดๆ และสาวพราวก็ได้ไปร่วมถ่ายทำด้วย ทำเอาผู้ชมต่างพากันอยากทำความรู้จักกับสาวสวยคนนี้ให้มากยิ่งขึ้น

พราวเป็นลูกสาวของ พินเทพ เทวกุล ณ อยุธยา นักการทูต กงสุลใหญ่ ของเมืองมิวนิก เยอรมนี เธอเติบโตในยุโรปและจบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีด้าน Interactive Media Design จาก Royal Academy of Art ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีความชื่นชอบในศิลปะ และหลงใหลในการสรรสร้างศิลปะบนใบหน้า นอกจากจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ แชร์ประสบการณ์และฮาวทูลงในโซเชียลมีเดีย ทั้ง IG และ tiktok แล้ว เธอยังเคยร่วมงานกับนิตยสาร และยังช่วยดูแลธุรกิจด้านความงามให้กับญาติสาวคนดังอีกด้วย

อีกหนึ่งสาวผิวแทนที่สวยแซ่บไม่แพ้กัน “มินนี่-ณัฐนิช สมิตชาติ” ทายาทตำนานของมอเตอร์สปอร์ตไทย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ เจ้าของบริษัท TRD ผู้ผลิตชุดแต่งรถ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่งสังกัด โตโยต้า กาซู เรซซิง ทีม และสะสมรถคันเจ๋งๆ ไว้มากมาย ทั้งบ้านที่ไทยและญี่ปุ่น สาวสวยสุดเซ็กซี่คนนี้ได้รับสายเลือดคุณพ่อมาเต็มๆ เพราะเธอก็เป็นนักแข่งรถหญิงสวมหมวกกันน็อกลงขับในสนามเช่นกัน แต่ช่วงนี้อาจห่างหายจากวงการนักแข่งไป เพราะเธอกำลังเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา เป็นปริญญาโทควบ 2 ใบ ทั้งทางด้าน Entrepreneurship and innovation และ Marketing

สำหรับสาวคนนี้ไม่เพียงแต่สวย เก๋ แต่ยังเป็นเวิร์กกิงวูแมนคนเก่งที่น่าจับตามอง “แพม-สิริน ศรีอรทัยกุล” ทายาทเจนฯ ที่ 4 ของบิวตี้เจมส์ ที่ตอนนี้ด้วยวัยเพียง 25 ปี แต่ได้ก้าวขึ้นมาช่วยสืบทอดกิจการของตระกูล โดยดูแลด้านการตลาด ตรงกับสายงานที่ร่ำเรียนมา กับดีกรีด้าน International Business จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกับริเริ่มแบรนด์จิวเวลรีของตัวเองในนาม “Sirin” นอกเหนือไปจากมุมคร่ำเคร่งในฐานะผู้บริหารหญิงรุ่นใหม่ เธอยังสนใจในเรื่องแฟชั่น และมีสไตล์การแต่งตัวที่เปรี้ยวแซ่บเกินใคร

ส่วนน้องของสาวแพม อย่าง “เพิร์ล-บุญญาภา ศรีอรทัยกุล” ก็สวยเก่ง โปรไฟล์เลิศไม่แพ้กัน โดยเธอเพิ่งจบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และเตรียมศึกษาต่อด้านอัญมณีศาสตร์ที่ GIA สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อกลับมาช่วยงานพี่สาวดูแลสานต่อธุรกิจครอบครัวอีกแรง

สาวน้อยวัยทีนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ “เอแคลร์-ภิรดา สิมะโรจน์” ลูกสาวคนโตของ “เอ้-ภิมุข สิมะโรจน์” เลขานุการผู้ว่าฯ กทม. กับ “อลิสา สิมะโรจน์” ที่ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยเอกซิเตอร์ของประเทศอังกฤษ ที่นอกจากตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแล้วยังไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่า ช่วงปิดเทอมเธอก็ใช้เวลาฝึกงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในองค์กรใหญ่ อย่าง AIA แถมยังทำกิจกรรมมากมาย ทั้งการเล่นกีฬา เล่นดนตรี อย่าง เปียโน กีตาร์ และร้องเพลง

ด้านสาวคนนี้ก็ล้มล้างภาพนักการศึกษา ที่เรามักจะนึกถึงนักวิชาการผู้คร่ำเคร่ง หรือ คุณครูสุดเชย ไปสิ้น เพราะ “พราวด์–ม.ล. สิริสมร สวัสดิวัตน์” สวยแซ่บและแต่งตัวเก่งไม่แพ้สาวๆ ในวงการแฟชั่นแต่อย่างใด พราวด์เป็นลูกสาวคนเล็กของ ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ และ ดร. ทรงสมร สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา เจ้าของโรงเรียนทรงวิทยา โดยเธอจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และปริญญาโทการศึกษา ด้านดิจิตอลมีเดีย จาก University College London (UCL) ประเทศอังกฤษ และวางแผนจะศึกษาต่อปริญญาเอกด้านการศึกษา ก่อนที่จะกลับมารับช่วงธุรกิจโรงเรียนของครอบครัว

ปิดท้ายกันที่สาวสวยชื่อเล่นน่ารักแถมชื่อจริงยังฟังดูสวยเซ็กซี่ “ตาต้า–สะคราญกมล อุทัยศรี” ที่หุ่นดี สมศักดิ์ศรีที่เคยผ่านเวทีไทยซูเปอร์โมเดลมาแล้ว ด้วยสไตล์สาวหุ่นเป๊ะ ผิวสีน้ำผึ้ง ทรวดทรงสุดเซ็กซี่ ตาต้ามีผลงานการถ่ายแบบ เดินแบบ ถ่ายโฆษณา มาตั้งแต่วัยเรียน และเธอยังได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์สุภาภรณ์ สกินแคร์สัญชาติไทยอีกด้วย