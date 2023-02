"ไทยฮอนด้า" ประกาศแผนมอเตอร์สปอร์ต 2023 "สมเกียรติ" นำทัพลุยโมโตทูปีที่ 5

ไทยฮอนด้า ผู้นำวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ประกาศแผนมอเตอร์สปอร์ตปี 2023 มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักบิดและทีมแข่ง วางเป้าหมายในระดับโลก ประกาศหนุน “ก้อง-สมเกียรติ” นักบิดคนแรกของไทยที่คว้าชัยเวิลด์กรังด์ปรีซ์ และเจ้าของรางวัล นักกีฬาอาชีพชายดีเด่น จากการกีฬาแห่งประเทศไทย ไล่ล่าแชมป์ “โมโตทู เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ” เต็มฤดูกาลต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีเป้าหมายคว้าท็อปไฟว์ในรายการนี้ พร้อมส่ง “ก๊องส์-ธัชกร” ล่าแชมป์เยาวชนชิงแชมป์โลก “เอฟไอเอ็ม จูเนียร์จีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ” อย่างต่อเนื่อง เสริมด้วยความท้าทายใหม่ในระดับโลกด้วยการลงชิงชัยในศึก “โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ” ถึง 4 สนาม นอกจากนั้นยังเดินหน้าผลักดันนักบิดรุ่นใหม่ ในระดับเอเชีย เพิ่มความท้าทายในทุกรายการแข่งขัน ตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพตามรอยรุ่นพี่ เริ่มที่รายการ “เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง” นำโดย “แชมป์ ภาสวิชญ์” ในพิกัด 1,000 ซีซี ตามด้วย “ชิพ นครินทร์” ควงคู่ทีมเมท “นิว ปัณณสรณ์” ในพิกัด 600 ซีซี และ ผลักดันนักบิดดาวรุ่งอย่าง “ข้าวกล้อง จักรีภัทร” และ “มิกซ์ ธนัช” ที่ผนึกกำลังกับนักแข่งรุ่นพี่ สาวแกร่งผู้มากประสบการณ์อย่าง “มุกข์ มุกข์ลดา” ในพิกัด 250 ซีซี เสริมด้วยความท้าทายใหม่ในระดับเอเชียด้วยการดัน “จิมมี่ บูรพา” ดาวรุ่งจากโครงการ “เรซ ทู เดอะ ดรีม” ลงสู้ศึก “ออลเจแปน” รุ่น 600 ซีซี ที่ประเทศญี่ปุ่นมร.ชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย กล่าวว่า “แผนงานมอเตอร์สปอร์ตของไทยฮอนด้าในปี 2023 ยังคงสานต่อนโยบายการยกระดับศักยภาพทีมแข่งและนักบิดไทยไปสู่เวทีระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “Don’t Limit Your Challenges, Let’s Challenge Your Limit” โดยในปีนี้ได้เพิ่มความท้าทายใหม่ในทุกระดับการแข่งขัน สู่เป้าหมายผลักดันนักแข่งไทยสู่เวิลด์กรังด์ปรีซ์ รุ่นโมโตจีพี ในปี 2025 เราจึงวางแผนให้นักแข่งแต่ละคนได้รับความท้าทายในรายการที่สูงขึ้น เพื่อให้โอกาสนักแข่งได้ใช้ศักยภาพ ความสามารถ และท้าทายลิมิตตัวเองอย่างเต็มที่ ทั้ง ก้อง สมเกียรติ จันทรา ที่มีเป้าหมายที่จะคว้าท็อปไฟว์ให้ได้ใน “โมโตทู เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ” และเรายังส่ง ก๊องส์ ธัชกร อีกหนึ่งดาวรุ่งที่มีผลงานโดดเด่นในการแข่งขันระดับเยาวชนโลก ให้ลงประเดิมในรายการ “โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ” ถึง 4 สนาม นั่นหมายความว่าปีนี้แฟนชาวไทยจะได้เชียร์นักแข่งไทยพร้อมกันทั้ง 2 รุ่น คือ โมโตทู และ โมโตทรี ในรายการ “ไทยจีพี” ที่ประเทศไทยอย่างแน่นอน นอกจากนั้น ยังเดินหน้าผลักดันนักแข่งรุ่นใหม่เข้าสู่ระดับโลกตามรุ่นพี่อย่างต่อเนื่อง”สำหรับแผนงานมอเตอร์สปอร์ตของไทยฮอนด้า ภายใต้โครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” เข้าสู่ปีที่ 7 ยังคงสานต่อโร้ดแมปการพัฒนานักแข่งอย่างเป็นระบบ เพื่อเป้าหมายผลักดันนักแข่งไทยสู่การแข่งขันโมโตจีพี ภายในปี 2025 นำโดย “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดหนึ่งเดียวของไทย ผู้คว้าชัยชนะประวัติศาสตร์ในรายการระดับเวิลด์กรังด์ปรีซ์ และคว้ามาถึง 4 โพเดียม ลงแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลก รุ่นโมโตทู เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ แบบเต็มฤดูกาลต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ร่วมกับสังกัด “อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย” หมายเลข 35ตามด้วย “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี นักบิดดาวรุ่งที่ทำผลงานยอดเยี่ยม คว้า 4 โพเดียมในยุโรปเมื่อปีที่ผ่านมา จะได้รับโอกาสความท้าทายใหม่ในระดับโลกด้วยการลงชิงชัยในศึก “โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ” ถึง 4 สนาม ควบคู่กับศึกชิงแชมป์นักบิดเยาวชนโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในรายการ เอฟไอเอ็ม ซีอีวี โมโตทรี จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ภายใต้สังกัด “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” หมายเลข 5 ซึ่งเป็นหมายเลขใหม่ของเจ้าตัวในปีนี้ส่วนการแข่งขันระดับเอเชีย ในรายการ เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ เริ่มจาก รุ่น ASB1000 แชมป์ ภาสวิชญ์ ฐิติวรารักษ์ ยังคงร่วมทีมแอสติโม ฮอนด้า ดรีม เอสไอ เรซซิ่ง วิท ไทยฮอนด้า ภายใต้หมายเลขใหม่ 95 ตามด้วยรุ่น SS600 นำโดย “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ หมายเลข 41 ยอดนักบิดมากประสบการณ์ จับคู่กับทีมเมท “นิว” ปัณณสรณ์ แก้วสนธิ หมายเลข 15 ไล่ล่าแชมป์ด้วยรถแข่ง Honda CBR600RR ส่วนในรุ่น AP250 ผลักดันนักบิดดาวรุ่งรุ่นใหม่อย่าง “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร หมายเลข 20 และ “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 11 ผนึกกำลังกับนักบิดสาวแกร่ง “มุกข์” มุกข์ลดา สารพืช เจ้าของหมายเลข 44 ทวงบัลลังก์ศึกทางเรียบ เอเชีย โรด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิป รุ่น AP250 อีกครั้ง ภายใต้สังกัดทีม ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ โดยใช้รถแข่ง Honda CBR250RRด้านนักบิดดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองอย่าง “จิมมี่” บูรพา วันมูล น้องใหม่ เผชิญกับความท้าทายใหม่ที่สูงขึ้น โดยได้รับการทาบทามลงสู้ศึกรายการ เอ็มเอฟเจ ออล เจแปน โร้ด เรซ แชมเปี้ยนชิพ ภายใต้สังกัด ทีมแอสติโม ฮอนด้า ดรีม เอสไอ เรซซิ่ง ในรุ่น ST600 หมายเลข 31 ตั้งเป้าหมายยืนโพเดียมให้ได้ใน 3 ปีส่วนศึกชิงแชมป์ดาวรุ่งระดับทวีปเอเชีย รายการ อิเดมิตสึ เอเชีย ทาเลนต์ คัพ ในปีนี้ฮอนด้าส่ง 2 ยังทาเลนท์รุ่นใหม่ นำโดย “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร ที่มีประสบการณ์ในรายการนี้ และ น้องใหม่จากไทยแลนด์ ทาเลนท์ คัพ “จิมมี่” บูรพา วันมูล ลงชิงชัยเป็นปีแรกด้านศึกทางเรียบระดับประเทศอย่าง “โออาร์บีอาร์ไอซี แชมเปี้ยนชิพ” ภายใต้ทีม ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ส่ง “ชิพ นครินทร์” และ“แชมป์ ภาสวิชญ์” ล่าคว้าชัยในรุ่น SB1 1000 ซีซี และ “นิว ปัณณสรณ์” ควงคู่ “มุกข์ มุกข์ลดา” ในรุ่น SS1 PRO 600 ซีซีส่วนไทยแลนด์ ทาเลนต์ คัพ ปีที่ 7 เวทีขับเคี่ยวของเหล่านักแข่งดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์ ที่ได้รับการยอมรับ จากนานาประเทศ ได้คัดเลือกนักแข่งเยาวชนไทยจากโครงการ ฮอนด้า อะคาเดมี่ 2022 จำนวน 10 คน ที่จะได้เพิ่มประสบการณ์ขับขี่ระดับนานาชาติ โดยต้องขับเคี่ยวกับนักแข่งดาวรุ่งจากอีก 5 ประเทศ ทั้งหมด 9 คน รวมเป็นนักบิดดาวรุ่งทั้งสิ้น 19 คน โดยใช้รถแข่ง Honda NSF250 ในการชิงชัย 6 สนาม 12 เรซทั้งนี้ เพื่อสร้างรากฐานการต่อยอดให้โร้ดแมปการพัฒนานักแข่งทำได้อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ฮอนด้า อะคาเดมี่ ที่เข้าสู่ปีที่ 6 ในการพัฒนาเยาวชนนักบิดล่าฝันรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นรุ่นที่ 4 ในปีนี้เพื่อเปิดเส้นทางฝันให้กับนักบิดรุ่นเล็กอายุ 8-13 ปี ซึ่งเป็นเยาวชนไทย 18 คน และจากเยาวชนจากประเทศอังกฤษ 1 คน ทำการฝึกด้วย Race machine Honda NSF100 ทั้งหมด 6 สนาม 12 เรซปิดท้ายด้วยการแข่งขันประเภททางฝุ่น รายการชิงแชมป์ประเทศไทย เอฟเอ็มเอสซีที ไทยแลนด์ ซูเปอร์ครอส ฮอนด้า ตอกย้ำความเป็นแชมป์ประเทศไทย ส่งยอดนักบิด “แซงค์” กฤษฎา จำรูญจารีต เจ้าของแชมป์ประเทศไทย 4 ปีซ้อน (2019-2022) หมายเลข 17 สังกัดทีม ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ลงป้องกันแชมป์ในรุ่น MX2-A ด้วยรถแข่ง Honda CRF250R พร้อมความท้าทายในการลง Wild Card รายการ D.I.D All Japan Motocross ที่ประเทศญี่ปุ่น อย่างน้อย 2 สนาม เพื่อเก็บประสบการณ์พัฒนาศักยภาพในระดับสูงต่อไป“ในภาพรวมขอแผนงานมอเตอร์สปอร์ตของฮอนด้าปีนี้ ทั้งนักแข่ง และทีมช่างจะได้รับโอกาสในการพัฒนาในหลายๆ ด้าน อย่างเป็นรูปธรรม เข้มข้น และท้าทายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งปีนี้เรายังได้รับการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จากการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาร่างกายนักแข่ง เพื่อศักยภาพที่สูงขึ้นในการแข่งขันอีกด้วย สุดท้ายนี้ ขอฝากแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยร่วมติดตามและส่งกำลังใจเชียร์ทีมแข่ง ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ และนักแข่งฮอนด้าทุกคนด้วยครับ” ประธานกรรมการบริหาร ไทยฮอนด้า กล่าวสรุปในตอนท้ายสำหรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทย สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของนักบิดไทยในโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” และ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ แชมเปี้ยน” รวมถึงส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าทุกคนได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ เรซ ทู เดอะ ดรีม : www.facebook.com/HondaRacingTeamTH