มวยไทยอยู่ยากขาดทุนมา 30 ปี "เปรม" ขอต่อยอดค่ายจากพ่อ สู่ผู้บริหาร ONE ประเทศไทย

ชื่อของ "เปรม" อริยะวัฏ บุษราบวรวงษ์ กลับมาโลดแล่นอยู่บนหน้าสื่ออีกครั้ง เมื่อเขาได้รับการแต่งตั้งจาก ชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้ง "วัน แชมเปียนชิพ" ให้ขึ้นมานั่งแท่นเป็น กรรมการผู้จัดการ วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย คนใหม่ต้องบอกว่าในปี 2023 "วัน แชมเปียนชิพ" มีโปรเจกต์ชิ้นโตที่จับมือร่วมกับเวทีมวยลุมพินี จัดศึก ONE ลุมพินี ทุกวันศุกร์ ซึ่งเริ่มไฟต์ปฐมฤกษ์ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา โดย น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว ขึ้นชกเป็นคู่เอกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทย รุ่นแบมตัมเวต กับ อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ ผู้ท้าชิงชาวรัสเซียจากสเกลที่ใหญ่ขึ้นทำให้ วัน แชมเปียนชิพ ต้องมองหาบุคคล "บิ๊กเนม" ที่จะเข้ามาช่วย ONE ลุมพินี ดูน่าเกรงขามให้ได้ เพราะพวกเขากล้าที่จะจัดมวยชนกับศึก RWS ของเวทีมวยราชดำเนิน ที่ปัจจุบันจับมือกับ "เสี่ยโบ๊ท" ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ จากค่ายเพชรยินดี ซึ่งมีประเด็นกันมาก่อนหน้านี้ ร่วมกับค่ายอื่นๆ ในการเป็นโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันก่อนหน้านี้ เปรม บุษราบวรวงษ์ บริหารค่ายมวยยักษ์ใหญ่ อย่าง "แฟร์เท็กซ์" ต่อจากคุณพ่อบรรจง ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมาย สร้างแบรนด์แฟร์เท็กซ์ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก แถมยังจับมือกับ "วัน แชมเปียนชิพ" เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์สนับสนุนองค์กรระดับโลกนี้มาเป็นเวลามากกว่า 10 ปีวันนี้เราจะพาไปพูดคุยเปิดใจกับกรรมการผู้จัดการ (MD) วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย คนใหม่ กับมุมมอง และวิสัยทัศน์ของเขา และอดีตในช่วงที่ผ่านมา🥊 - เริ่มต้นเข้าสู่วงการมวยเพราะคุณพ่อ 🥊ต้องบอกว่าเริ่มจากคุณพ่อ (บรรจง) ที่สร้างแบรนด์แฟร์เท็กซ์ขึ้นมา แรกเริ่มของเราคือบริษัทผลิตเสื้อผ้าส่งออกไปต่างประเทศ หลังจากนั้นพ่อก็ได้มีโอกาสไปดูมวยที่เวทีลุมพินี และก็ได้หลงใหลกับกีฬามวยไทย ตอนแรกพ่อแค่อยากจะทำค่ายมวยไทยแบบเล่นๆ ขึ้นมา แต่สุดท้ายมันไปได้สวยเลยทำแบบจริงจัง ผมมีพี่น้องทั้งหมด 5 คน แบ่งเป็นพี่สาว 3 คน น้องสาว 1 คน และผมเป็นลูกชายคนเดียวในบ้าน เลยคิดที่จะเข้ามาบริหารค่ายแฟร์เท็กซ์ต่อจากพ่อ จริงๆ ย้อนกลับไปเมื่อตอนผม 9 ขวบ ได้มีโอกาสไปที่สหรัฐอเมริกา เวลานั้นพ่อไปเปิดค่ายมวยอยู่ที่นั่น ถือเป็นค่ายมวยไทยแรกๆเลยก็ว่าได้ที่ไปเปิดอยู่ต่างประเทศ หลังจากมีค่ายแล้วเราก็สร้างบริษัท แฟร์เท็กซ์ อีควิปเมนต์ ที่ทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์มวยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนวม, กระสอบทราย, เป้าชก ฯลฯ ซึ่งตอนนี้ไม่ใช่แค่มวยไทย แต่เรามีอุปกรณ์ของ MMA และ BJJ แบบครบวงจรด้วย🥊- ค่ายมวยส่วนใหญ่มักขาดทุน ถ้าไม่มีเงินจากวงการพนัน🥊เรื่องการได้กำไรผมคิดว่ายากครับ อย่างที่เรารู้กันดีว่าก่อนหน้านี้วงการมวยไทยบ้านเรามีอิทธิพลในเรื่องของการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมาก อันนี้คือข้อเท็จจริง ใครไม่แข็งจริงผมบอกเลยว่าอยู่ไม่ได้เพราะขาดทุน และไม่สามารถหากำไรได้ แฟร์เท็กซ์ ทำค่ายมวยมา 40-50 ปี ช่วง 30 ปีแรกบอกเลยว่าขาดทุน เพิ่งจะมาได้กำไรเอาในช่วง 20 ปีหลัง เพราะกาลเวลาตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว เราขายของส่งออกเกี่ยวกับมวยไทยได้มากขึ้น และยิ่งมี วัน แชมเปียนชิพ เข้ามา ก็ช่วยสร้างกำไรให้เราเยอะพอสมควร และเขาก็เปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับนักกีฬาคนไทยเยอะด้วย🥊- การพนัน กับวงการมวยไทย🥊วงการกีฬามันหนีไม่พ้นเรื่องการพนันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นกีฬาไหนก็ตาม ทั้งฟุตบอล, บาสเกตบอล ฯลฯ แต่ที่ทุกวันนี้มันไม่น่าเกลียดเพราะมันอยู่ในออนไลน์ เราแทบไม่เห็นกีฬาอื่นๆ ที่มีคนเข้าไปเล่นการพนันโจ๋งครึ่มในสนาม อย่างสนามแข่งม้าคุณก็แทงพนันก่อนที่ม้าตัวนั้นๆ จะเข้าลู่การแข่งขัน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ เพราะฉะนั้นมวยไทยควรจะเป็นแบบนั้น เราไม่อยากให้วงการมวยไทยมีนักพนันเข้ามามีอิทธิพลอยู่ข้างสนาม ทั้งต่อนักกีฬา, กรรมการ หรือโปรโมเตอร์ เราต้องหลุดพ้นจากสิ่งนี้ไปให้ได้ รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้สึกให้คนรุ่นใหม่อยากเข้าสนามเพื่อดูมวยที่มีความเป็นกีฬา เป็นเหมือนสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ที่สร้างความสนุกให้แก่ผู้ชม รวมทั้งนักกีฬาจะสามารถชกได้เต็มที่ ไม่มีแรงกดดันจากเรื่องราคาต่อรอง เพราะเราต้องยอมรับกันตรงๆ ว่าทุกวันนี้พวกเซียนมวยทั้งหลายทำตัวไม่เหมาะสมจากหลายๆเรื่องที่เป็นข่าวมาตลอด🥊 - รู้จักกับ ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธาน ONE มานาน🥊ผม กับพี่ชาตรี รู้จักกันมานานน่าจะราวๆ 10 ปีแล้ว เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนกันเลยก็ได้ เราได้ร่วมงานกับ วัน แชมเปียนชิพ มาเป็นเวลานาน เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันมามากกว่า 10 ปีแล้ว เริ่มตั้งแต่การเข้ามาเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนอุปกรณ์ทั้งการแข่งขัน, การฝึกซ้อมต่างๆ และเมื่อต้นปี 2021 ที่ผ่านมา พี่ชาตรี ให้โอกาสแฟร์เท็กซ์ ได้จัดทัวร์นาเมนต์ "แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โรด ทู วัน" ซึ่งเป็นรายการที่จะเฟ้นหานักมวยไทยฝีมือดีเพื่อปั้นให้เข้าไปเป็นหนึ่งในซูเปอร์สตาร์ประจำรายการ วัน แชมเปียนชิพ ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆ และพี่ชาตรีเขาก็ได้เห็นในสิ่งที่เราทำ เพราะสิ่งที่เราทำไม่ได้ทำเพื่อคนอื่น เราทำเพื่อนักกีฬาคนไทย โปรโมตมวยไทย ซึ่งทางพี่ชาตรีเขาก็ได้เข้ามาเป็นโปรโมเตอร์ที่ลุมพินีอย่างที่ได้ทราบกัน ผมก็ได้แนะนำให้เขาได้รู้จักกับ เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนต์ และทางช่อง 7 คุยกันไปคุยกันมาก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ถูกคอ เขาเลยมอบหมายให้ผมไปช่วยงานในรายการ ONE ลุมพินี ที่จะจัดการแข่งขันกันทุกคืนวันศุกร์ ถ่ายทอดสดทางช่อง 7🥊 - ONE ลุมพินี พลิกวงการมวยไทย🥊ในประวัติศาสตร์รอบ 50 ปี น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่ ช่อง 7 เลือกถ่ายทอดสดมวยไทยในเวลาไพร์มไทม์ ซึ่งปกติแล้วเราน่าจะทราบกันดีว่าในช่วง 2 ทุ่มเป็นต้นไปเขาจะฉายละครมาโดยตลอด แต่หลังจากนี้สิ่งที่จะเข้าไปแทนละคร 1 วัน คือสปอร์ตเอ็นเตอร์เทนเมนต์ อย่าง ONE ลุมพินี ก็ถือเป็นว่าพลิกวงการทีวีของเมืองไทยอยู่เหมือนกัน ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะประเทศไทยตอนนี้ในช่วงไพร์ทไทม์เรตติ้งละครยังมาเป็นอันดับ 1 แต่บางประเทศเรตติ้งอันดับ 1 ของเขาคือถ่ายทอดสดกีฬา ซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่จะทำให้ประเทศไทยมีสปอร์ตเอ็นเตอร์เทนเมนต์มาอยู่ในช่วงไพร์มไทม์🥊 - บทบาทของ "เปรม" ใน "ONE ลุมพินี"🥊สำหรับบทบาทของผมใน วัน แชมเปียนชิพ จะเข้ามาเป็นกรรมการผู้จัดการ วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย เพื่อร่วมกับคุณปลาย (จิติณัฐ อัษฎามงคล ประธาน วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย) ในการบริหารทั้งด้านการตลาด, การจัดอีเวนต์ และโปรเจ็กต์สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นคือ ONE ลุมพินี ผมจะเข้ามาเพื่อช่วยทำให้แบรนด์ของ วัน แชมเปียนชิพ เติบโตขึ้นในประเทศไทย สนับสนุนนักมวยคนไทยให้ไปถึงระดับโลกให้สำเร็จ ซึ่งผมการันตีว่าจะไม่มีส่วนร่วมในการจัดคู่มวยขึ้นชกในศึก ONE ลุมพินี รวมถึงการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน เพื่อแสดงให้เห็นถึง "แฟร์เกม แฟร์เพลย์" ที่เป็นสิ่งสำคัญของ วัน แชมเปียนชิพ เพราะทุกคนย่อมรู้ดีว่าผมมีส่วนบริหารค่ายแฟร์เท็กซ์ ผมจะไม่สร้างความได้เปรียบใดๆ ให้กับค่ายตัวเองอย่างแน่นอน🥊- คำว่า "โอกาส" สำคัญที่สุดสำหรับนักมวยไทย🥊โอกาส สำคัญที่สุดสำหรับนักมวยไทย ไม่ว่าจะเป็นแฟร์เท็กซ์ ไฟต์ หรือ ONE ลุมพินี ผมอยากจะให้ทั้งสองเวทีเป็นโอกาสสำหรับนักกีฬา เราไม่เกี่ยงว่าคุณเป็นนักมวยมาจากค่ายไหน หรือคุณเป็นคนของโปรโมเตอร์ฝั่งไหน เราพูดจริงๆ จากใจ เรารับทุกคน อยากให้นักมวยทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนอย่าง แสตมป์, น้องโอ๋, ซุปเปอร์บอน, รถถัง, เสมาเพชร หรือระดับท็อปคนอื่นๆของไทย นักกีฬาเหล่านี้เมื่อเข้ามาใน วัน แชมเปียนชิพ แล้ว ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นหมด อย่างที่พี่ชาตรีเคยพูดบ่อยๆ ว่า ทำไมตำนานของนักมวยไทยสมัยก่อนที่เก่งๆ พอเป็นแชมป์มาแล้วแทบทุกคนพอเลิกชกต้องมาขับวินมอเตอร์ไซค์, ขับแท็กซี่ เราควรจะสร้างเขาให้เป็นฮีโร่ของชาติจริงๆ เขาจะได้ไม่ต้องมาลำบากตอนบั้นปลายชีวิตอีก เราควรจะช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น และวัน แชมเปียนชิพ ได้ก้าวมาช่วยสร้างระบบ และพัฒนาความเป็นอยู่ของนักกีฬาจริงๆ ไม่ใช่แค่กับตัวนักกีฬาแต่รวมไปถึงโปรโมเตอร์ด้วย ทุกคนควรจะได้รับโอกาสที่จะมีชีวิตดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาเราพยายามช่วยเต็มที่ เรามีการไปหานักมวยตามภูธรที่เขายังขาดสิ่งต่างๆ ช่วยเหลือมาตลอด เราอยากจะทำให้เขาได้รับโอกาสดีๆ จากเราจริงๆ"สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากถึงแฟนๆ ชาวไทย กับศึก ONE ลุมพินี ที่จะเกิดขึ้นในปี 2023 ทุกวันศุกร์ ถ่ายทอดสดทางช่อง 7 เอชดี ก็อยากให้ทุกคนได้ดู และสนับสนุนในสิ่งที่เราพยายามจะทำ ที่สำคัญคือรายการนี้จะยิงสดไป 170 ประเทศทั่วโลก เป็นสิ่งที่ใหญ่โตมาก อยากให้ทุกคนร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ ONE ลุมพินี และวัน แชมเปียนชิพ ด้วยครับ" อริยะวัฏ บุษราบวรวงษ์ กล่าวทิ้งท้าย