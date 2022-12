กานโนเนียร์ ได้ขยันชนะแต้ม สตริคแลนด์ เสียงแตก ศึก UFC FIGHT NIGHT ส่งท้ายปี

จาเร็ด กานโนเนียร์ นักสู้อเมริกันอาศัยความหลากหลายและลูกขยัน เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนน ฌอน สตริคแลนด์ นักสู้เพื่อนร่วมชาติไปด้วยอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ ในคู่เอกของศึก UFC FIGHT NIGHT :CANNONIER VS STRICKLAND ณ สังเวียน UFC APEX ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมาไฮไลท์ของรายการเป็นการต่อในพิกัดรุ่นมิดเดิลเวตระหว่าง "The Killa Gorilla" วัย 38 ปีชาวอเมริกันพบกับ "Tarzan" วัย 31 ปี เปิดฉากยกแรก ทั้งคู่ยังไม่ออกอาวุธกันมากนัก ก่อนเป็น กานโนเนียร์ ที่เป็นฝ่ายเดินเข้าหา ในขณะที่ สตริคแลนด์ ก็มีหมัดหน้าสกัดไว้สวยๆหลายครั้งเข้าสู่ยก 2 และ 3 กานโนเนียร์ เริ่มมีหมัดชุด และมีจังหวะเตะตัดล่าง แต่ก็ยังไม่สามารถทำอะไร สตริคแลนด์ ได้ จากการที่โดน "Tarzan" ยิงหมัดขู่เป็นระยะหมด 3 ยกเกมการต่อสู้ยังคู่คี่สูสียกที่ 4 และ 5 กานโนเนียร์ ยังเร่งเครื่องเดินเข้าหาใช้ลูกขยันในการออกอาวุธ ส่วน สตริคแลนด์ ก็ยังยึดรูปแบบเดิมคือไม่ผลีผลามรอดักยิงหมัดจังหวะสอง ซึ่งก็ทำได้สวยๆหลายครั้งเช่นกัน ครบ 5 ยก กรรมการรวมคะแนนพร้อมกับชูมือให้ จาเร็ด กานโนเนียร์ เอาชนะคะแนน ฌอน สตริคแลนด์ อย่างไม่เป็นเอกฉันท์ ทำให้ "The Killa Gorilla" เพิ่มสถิติเป็นชนะ 16 และแพ้ 6รองคู่เอกเป็นการต่อสู้ในพิกัดรุ่นไลต์เวตระหว่าง อาร์มาน ซารุคยาน นักสู้จากอาร์เมเนียวัย 26 ปี พบกับ ดามีร์ อิสมากูลอฟ นักสู้จากคาซัคสถานวัย 31 ปี โดยผลการต่อสู่ปรากฏว่า อาร์มาน ซารุคยาน ออกอาวุธได้ครบเครื่องได้ชัดเจนมากกว่าเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนน อิสมากูลอฟ ไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ เพิ่มสถิติให้ตัวเองเป็น ชนะ 19 แพ้ 3 นอกจากนี้ยังนับเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกของ อิสมากูลอฟ ในสังเวียน UFC ด้วยนอกจากนี้ยังมีการขึ้นสังเวียนของนักสู้ตัวแทนจากทวีปเอเชียอย่าง อามีร์ อัลบาซี่ นักสู้ชาวสวีดิชเชื้อสายอิรักวัย 29 ปีที่สอยเอาชนะ TKO อเลสซานโดร คอสต้า คู่ต่อกรจากบราซิลวัย 26 ปีไปในยกที่ 3 เพิ่มสถิติให้ตัวเองเป็นชนะ 16 แพ้ 1 ในขณะที่ รุ่นไลต์เวต มาเฮชาเต้ นักสู้จีนวัย 23 ปีแพ้คะแนนให้กับ ราฟา การ์เซีย นักสู้เม็กซิกันผลการประกบคู่อย่างเป็นทางการศึก UFC FIGHT NIGHT :CANNONIER VS STRICKLANDคู่หลักของรายการคู่เอก - รุ่นมิดเดิลเวตจาเร็ด กอนโนเนียร์ ชนะคะแนน ฌอน สตริคค์แลนด์รองคู่เอก - รุ่นไลต์เวตอาร์มาน ซารุคยาน ชนะคะแนน ดามีร์ อิสมากูลอฟรุ่นฟลายเวตอามีร์ อัลบาซี่ ชนะ TKO อเลสซานโดร คอสต้า ยกที่ 3รุ่นเฟเธอร์เวตอเล็กซ์ กาเซเรซ ชนะ TKO ยูเลียน เอโรซ่า ยกที่ 1รุ่นไลต์เวตดรูว์ ด็อบเบอร์ ชนะ TKO บ็อบบี้ กรีน ยกที่ 2รุ่นมิดเดิลเวตมิชาล โอเล็คเซียจซุค ชนะ TKO โกดี้ บรุนดาเก ยกที่ 1คู่ประกอบรายการรุ่นสตรอว์เวตหญิงคอรี่ แม็คเคนน่า ชนะคะแนน เชยานเน่ วลิสมาสรุ่นเวลเตอร์เวตแม็ทธิว เซเมลเบอร์เกอร์ ชนะคะแนน เจค แม็ทธิวส์รุ่นแบนตั้มเวตซาอิด นูร์มาโกเมดอฟ ชนะซับมิทชั่น ซาอิดโยคุบ คาคราโมนอฟ ยกที่ 2รุ่นไลต์เวตราฟา การ์เซีย ชนะคะแนน มาเฮชาเต้รุ่นเวลเตอร์เวตรินาท ฟาเครทดินอฟ ชนะคะแนน ไบรอัน แบทเทิ่ลรุ่นฟลายเวตมาเนล เคป ชนะคะแนน ดาวิด ดิโวรัครุ่นแบนตั้มเวตเซอร์เกย์ โมโรซอฟ ชนะคะแนน ชูร์นี่ย์ นิวสันสำหรับรายการต่อไปจะเป็นการต่อสู้ในศึก UFC FIGHT NIGHT :IMAVOV VS GASTELUM คู่เอกเป็นการต่อสู้ในพิกัดรุ่นมิดเดิลเวต ระหว่าง นาสซูร์ดีน อิมาวอฟ นักสู้ชาวฝรั่งเศสเชื้อสายรัสเซีย จะพบกับ คาลวิน กาสเตลัม คู่ต่อกรชาวอเมริกัน โดยจะแข่งขันเป็นรายการแรกของปี 2023 ณ สังเวียน UFC APEX ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 คู่หลักเริ่มเวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-fight-night-january-14-2023