UFC FIGHT NIGHT ระเบิดศึกส่งท้ายปี 2022 กานโนเนียร์ ปะทะ ทาร์ซาน ฟาดปากวันอาทิตย์นี้

UFC องค์กรศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบผสมสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เตรียมระเบิดศึกการต่อสู้สุดมันประจำเดือนธันวาคม โดยเป็นรายการสุดท้ายของปี 2022 ภายใต้รายการ UFC FIGHT NIGHT :CANNONIER VS STRICKLAND คู่เอกเป็นการพบกันระหว่าง จาเร็ด กอนโนเนียร์ นักสู้อเมริกัน จะพบกับนักสู้เพื่อนร่วมชาติอย่าง ฌอน สตริคแลนด์ โดยจะแข่งขันกัน ณ สังเวียน UFC APEX ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม นี้ไฮไลท์ของรายการเป็นการต่อในพิกัดรุ่นมิดเดิลเวตระหว่าง "The Killa Gorilla" วัย 38 ปีชาวอเมริกัน ที่มีสถิติชนะ 15 แพ้ 6 โดยเป็นการชนะ TKO ถึง 10 ไฟต์ ผลงานล่าสุดเพิ่งแพ้คะแนนอดีตแชมป์โลกอย่าง อิสราเอล อเดซานย่า ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดย กอนโนเนียร์ จะได้ดวงกับเพื่อนร่วมชาติวัย 31 ปีอย่าง "Tarzan" เจ้าของสถิติชนะ 25 แพ้ 4 ผลงานช่วงหลังชนะมา 6 ไฟต์ติดต่อกัน ก่อนจะมาโดน อเล็กซ์ เปเรย์ร่า ต่อยหลับยกแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารองคู่เอกเป็นการต่อสู้ในพิกัดรุ่นไลต์เวตระหว่าง อาร์มาน ซารุคยาน นักสู้จากรัสเซียวัย 26 ปีเจ้าของสถิติชนะ 18 แพ้ 3 จะพบกับ ดามีร์ อิสมากูลอฟ นักสู้เพื่อนร่วมชาติวัย 31 ปีที่พกสถิติชนะ 24 แพ้ไฟต์เดียว แถมยังไม่เคยแพ้ในสังเวียน UFCนอกจากนี้ยังมีการขึ้นสังเวียนของนักสู้ตัวแทนจากทวีปเอเชียอย่าง อามีร์ อัลบาซี่ นักสู้ชาวสวีดิชเชื้อสายอิรักวัย 29 ปีเจ้าของสถิติชนะ 15 แพ้ 1 จะขึ้นสังเวียนในพิกัดรุ่นฟลายเวตพบกับ อเลสซานโดร คอสต้า คู่ต่อกรจากบราซิลวัย 26 ปีที่มีสถิติชนะ 12 แพ้ 2 และนับเป็นการขึ้นสังเวียนไฟต์แรกของนักสู้แดนแซมบ้ารายนี้ส่วนรุ่นไลต์เวต มาเฮชาเต้ นักสู้จีนวัย 23 ปีเจ้าของสถิติชนะ 9 แพ้ 1 จะสู้บนสังเวียน UFC เป็นไฟต์ที่ 2 หลังจากที่ประเดิมชัยชนะไฟต์แรกด้วยการชนะน็อค สตีฟ การ์เซีย ตั้งแต่ยกแรก เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยนักสู้แดนมังกรจะพบกับ ราฟา การ์เซีย นักสู้เม็กซิกันวัย 28 ปี ที่มีสถิติชนะ 13 แพ้ 3 นอกจากนี้ยังมีการต่อสู้อันน่าสนุกตื่นเต้นเร้าใจอีกมากมายรอคนอยู่ภายใต้รายการ UFC FIGHT NIGHT :CANNONIER VS STRICKLAND วันอาทิตย์นี้ผลการประกบคู่อย่างเป็นทางการศึก UFC FIGHT NIGHT :CANNONIER VS STRICKLANDคู่หลักของรายการคู่เอก - รุ่นมิดเดิลเวตจาเร็ด กอนโนเนียร์ VS ฌอน สตริคค์แลนด์รองคู่เอก - รุ่นไลต์เวตอาร์มาน ซารุคยาน VS ดามีร์ อิสมากูลอฟรุ่นฟลายเวตอามีร์ อัลบาซี่ VS อเลสซานโดร คอสต้ารุ่นเฟเธอร์เวตอเล็กซ์ กาเซเรซ VS ยูเลียน เอโรซ่ารุ่นไลต์เวตดรูว์ ด็อบเบอร์ VS บ็อบบี้ กรีนรุ่นมิดเดิลเวตโกดี้ บรุนดาเก VS มิชาล โอเล็คเซียจซุคคู่ประกอบรายการรุ่นสตรอว์เวตหญิงเชยานเน่ วลิสมาส VS คอรี่ แม็คเคนน่ารุ่นเวลเตอร์เวตเจค แม็ทธิวส์ VS แม็ทธิว เซเมลเบอร์เกอร์รุ่นมิดเดิลเวตฮูเลี่ยน มาร์เกวซ VS เดรอน วินน์รุ่นแบนตั้มเวตซาอิด นูร์มาโกเมดอฟ VS ซาอิดโยคุบ คาคราโมนอฟรุ่นไลต์เวตราฟา การ์เซีย VS มาเฮชาเต้รุ่นเวลเตอร์เวตไบรอัน แบทเทิ่ล VS รินาท ฟาเครทดินอฟรุ่นฟลายเวตดาวิด ดิโวรัค VS มาเนล เคปรุ่นแบนตั้มเวตเซอร์เกย์ โมโรซอฟ VS ชูร์นี่ย์ นิวสันสำหรับศึก UFC FIGHT NIGHT :CANNONIER VS STRICKLAND จะระเบิดศึกขึ้น ณ สังเวียน UFC APEX ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม นี้ คู่หลักเริ่มเวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-fight-night-december-17-2022