บลาโชวิคซ์ บู๊ อันกาลาเยฟ ,พิมเบล็ตต์ ฟัด กอร์ดอน ระเบิดศึก UFC 282 อาทิตย์นี้

UFC องค์กรศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบผสมสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เตรียมระเบิดศึกการต่อสู้สุดมันประจำเดือนธันวาคม ภายใต้รายการ UFC 282 :BLACHOWICZ VS ANKALAEV คู่เอกเป็นการต่อสู้ในพิกัดรุ่นไลต์เฮฟวี่เวต ระหว่าง แยน บลาโชวิคซ์ นักสู้ชาวโปแลนด์ จะพบกับ มาโกเหม็ด อันกาลาเยฟ คู่ต่อสู้จากรัสเซีย โดยจะแข่งขันกัน ณ สังเวียน T-Mobile Arena ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม นี้ไฮไลท์ของรายการเป็นการขึ้นสังเวียนของ แยน บลาโชวิคซ์ นักสู้วัย 39 ปีชาวโปแลนด์ แรงกิ้งอันดับ 3 ของรุ่นนี้ เจ้าของสถิติชนะ 29 แพ้ 9 และเพิ่งจะเสียแชมป์ให้ โกลแวร์ เตเซร่า นักสู้ชาวบราซิลไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ในขณะที่ผลงานไฟต์ล่าสุดคืนฟอร์มเมื่อเอาชนะ TKO อเล็กซานเดอร์ ราคิช ไปได้ในยกที่ 3 เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมาสำหรับ บลาโชวิคซ์ จะพบกับ มาโกเหม็ด อันกาลาเยฟ นักสู้จากรัสเซียที่มีสถิติชนะ 17 และแพ้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยผลงานช่วงหลังถือว่าร้อนแรงสุดๆเมื่อเป็นฝ่ายได้รับการชูมือติดต่อกันมาถึง 9 ไฟต์ ซึ่งไฟต์ล่าสุดคือการเอาชนะ TKO แอนโธนี่ย์ สมิธ ไปในยกที่ 2 เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมารองคู่เอกเป็นการดวลกันในพิกัดรุ่นไลต์เวตระหว่าง แพ้ดดี้ พิมเบล็ตต์ นักสู้ขวัญใจเด็กแนวชาวอังกฤษวัย 27 ปีเจ้าของสถิติ ชนะ 19 แพ้ 3 และไม่เคยแพ้ TKO ให้กับใคร ผลงานหลังสุดใส่ แรร์ เน็คเค็ต โช้ค จน จอร์แดน เลียวิตต์ ต้องขอยอมแพ้ไปในยกที่ 2 เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดย "The Baddy" จะประจัญหน้ากับ จาเร็ด กอร์ดอน นักสู้อเมริกันวัย 34 ปีที่มีสถิติชนะ 19 แพ้ 5 ฟอร์มหลังสุดเพิ่งเอาชนะคะแนน เลโอนาร์โด้ ซานโตส เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการขึ้นสังเวียนในพิกัดรุ่นแยนตั้มเวตของ ราอูล โรซาส จูเนียร์ วันเดอร์คิดวัย 18 ปีชาวเม็กซิกัน ที่จะมาเปิดตัวในรายการ UFC เป็นครั้งแรก หลังจากที่ได้รับการคัดเลือกจากรายการ Dana White's Contender Series - Contender Series 2022ซึ่ง ราอูล โรซาส เก็บชัยชนะมาได้ถึง 6 ไฟต์รวดในรายการนี้ ก่อนจะมาเดบิวต์ใน UFC กับ เจย์ เปร์ริน นักสู้อเมริกันวัย 29 ปี เจ้าของสถิติชนะ 10 แพ้ 6 และแพ้มาติดต่อกันใน 2 ไฟต์หลังสุด นอกจากนี้ยังมีการต่อสู้อันสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ อีกมากมาย ภายใต้ศึก UFC 282 :BLACHOWICZ VS ANKALAEV วันอาทิตย์นี้ผลการประกบคู่อย่างเป็นทางการศึก UFC 282 :BLACHOWICZ VS ANKALAEVคู่หลักของรายการคู่เอก - รุ่นไลต์เฮฟวี่เวตแยน บลาโชวิคซ์ VS มาโกเหม็ด อันกาลาเยฟรองคู่เอก - รุ่นไลต์เวตแพ้ดดี้ พิมเบล็ตต์ VS จาเร็ด กอร์ดอนรุ่นเวลเตอร์เวตซานติอาโก้ ปอนซินิบโบ VS อเล็กซ์ โมเรโน่รุ่นมิดเดิลเวตดาร์เรน ทิลล์ VS ดริคัส ดู เพลสซิสรุ่นเฟเธอร์เวตบริเซ่ มิชเชลล์ VS อิเลีย โตปูเรียคู่ประกอบรายการรุ่นแบนตั้มเวตราอูล โรซาส จูเนียร์ VS เจย์ เปร์รินรุ่นเฮฟวี่เวตแจร์ซินโญ่ โรเซนสตรอยค์ VS คริส เดาคูสรุ่นมิดเดิลเวตเอ็ดแมน ชาห์บาซยาน VS ดัลช่า ลุนเกียมบูล่ารุ่นมิดเดิลเวตคริส เคอร์ติส VS ฮัวคิน บัคลี่ย์คู่ก่อนรายการรุ่นเฟเธอร์เวตบิลลี่ กวารันติลโญ่ VS อเล็กซานเดอร์ เฮอร์นานเดซรุ่นเฟเธอร์เวตทีเจ บราวน์ VS เอริค ซิลวารุ่นฟลายเวตวินิซิอุส ซัลวาดอร์ VS ดาเนี่ยล ดา ซิลวารุ่นแบนตั้มเวตคาเมรอน ซายย์แมน VS สตีฟ คอสโลว์สำหรับศึก UFC 282 :BLACHOWICZ VS ANKALAEV จะระเบิดศึกขึ้น ณ สังเวียน T-Mobile Arena ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม นี้ คู่หลักเริ่มเวลา 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-282