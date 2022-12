การเต้นคือการไม่เคารพ? บราซิลเต้นฉลองประตูเพราะอะไร?

"Joga Bonito" เป็นภาษาโปรตุเกสแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “Beautiful Game” เเปลเป็นไทยว่า "เกมที่สวยงาม" เดิมทีคนที่ริเริ่มคำนี้มันมาตั้งเเต่สมัย "ไข่มุกดำ" เปเล่ ตำนานนักเตะบราซิล หลังโด่งดังเป็นพลุเเตกเขาออกหนังสือชีวประวัติตั้งชื่อว่า "my life and the beautiful game"หลังจากนั้นบราซิลเริ่มเข้าสู่เเนวทางการเล่นที่เน้นใช้ปรัชญาความสวยงาม เอ็นเตอร์เทนแฟนบอลจนเริ่มใช้คำว่า "Joga Bonito" จนถูกเรียกติดปากกลายเป็นฉายาของทีมเเซมบ้าไปเลย ส่วนเเฟนบอลยุคปัจจุบันเริ่มมารู้จักคำนี้ในยุคของ R3 โรนัลโด้, โรนัลดินโญ่ เเละ ริวัลโด้ ชุดที่พาทีมคว้าเเชมป์ฟุตบอลโลกปี 2002 พวกเขาเล่นฟุตบอลที่สวยงามราวกับร่ายมนต์นั้นคือเกมที่สวยงามอย่างเเท้จริงคำว่า "Joga Bonito" เลือนหายไปพร้อมกับ R3 เพราะหลังจากนั้นฟุตบอลอันสวยงามชวนว้าวของบราซิลหายไปและถูกทดเเทนด้วย ธุรกิจ, เเท็คติก, เน้นผลการเเข่งขัน เเม้ชุดที่เป็นเเชมป์ทวีป โคปาอเมริกา ปี 2019 ก็ยังถูกวิจารณ์อย่างไรก็ตามในศึกฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์เป็นเจ้าภาพ "Joga Bonito" เหมือนจะถูกนำมาใช้ได้อีกครั้ง โดยเฉพาะในเกมที่บราซิลเอาชนะเกาหลีใต้ 4-1 แม้จะถูกวิจารณ์เป็นวงกว้างถึงการฉลองประตูด้วยการเต้นอย่างเต็มที่ บ้างก็ว่าไม่ให้เกียรติคู่เเข่ง, ไม่เคารพคู่เเข่ง เเต่ถ้ามองอีกทางมันคือการเเสดงให้เห็นถึงความเป็น "Joga Bonito"ชัยชนะที่สวยงาม, ฟุตบอลที่ดุดัน เกมรุกไหลลื่น ทำให้เเฟนบอลยิ้มได้ นักเตะเเสดงมันออกมา คงไม่มีใครที่ไหนที่เล่นฟุตบอลไม่สนุกเเล้วไปบ้าเต้นเเบบนั้นทุกครั้งที่ทำประตูได้ มันสะท้อนให้เห็นถึงความสุขเเละรอยยิ้มที่นักฟุตบอลส่งไปถึงเเฟนบอล การเต้นเเบบสเต็ปแซมบ้า มันจะมาพร้อมกับความสุข ซึ่งนักเตะชุดนี้เป็นคนที่นำ "Joga Bonito" กลับมา