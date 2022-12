"เมย์" ชน "ครีม" ศึกสายเลือดไทยดวลกันเอง 3 ประเภท แบดฯ "เวิลด์ ทัวร์ ไฟนอลส์"

ความเคลื่อนไหวล่าสุดของการแข่งขันแบดมินตันทัวร์นาเมนต์ใหญ่ รายการ "เอชเอสบีซี บีดับเบิ้ล ยูเอฟ เวิลด์ทัวร์ ไฟนอลส์ 2022" ซึ่งมีเงินรางวัลสูงที่สุด 1,500,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 54,000,000 บาท และยังเป็นรายการสุดท้ายของปีในปฎิทินของสหพันธ์แบดมินตันโลก โดยประเทศไทยจะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และจะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7- 11 ธ.ค. 65 ที่ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานครล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่ 5 ธ.ค.65 ทางสหพันธ์แบดมินตันโลกได้จัดงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์เพื่อต้อนรับนักกีฬา ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมทั้งมีการประกาศรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี 2022 (BWF Player of the Year Awards 2022) ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้รับการคัดเลือกจากผลงานในปี 2021-2022 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2021 ถึง 31 ตุลาคม 2022 และจะมีพิธีการจับสลากในรอบแบ่งกลุ่มศึกเวิลด์ทัวร์ ไฟนอลส์ 2022ภายในงานมี พอล อีริค โฮลเยอร์ ประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) , คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC Member) , นายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ และ โธมัส ลุนด์ เลขาธิการสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยสำหรับผลการประกาศรางวัลรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี 2022 มีดังต่อไปนี้1. Male Para Badminton Player of the Year (รางวัลนักแบดมินตันพาราชายยอดเยี่ยมแห่งปี) ได้แก่ ไดกิ คาจิวาระ จากญี่ปุ่น2. Female Para Badminton Player of the Year (รางวัลนักแบดมินตันพาราหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี) ได้แก่ มานิชา แรมดาส จากอินเดีย3. Para Badminton Pair of the Year (รางวัลนักแบดมินตันพาราคู่ยอดเยี่ยมแห่งปี) ได้แก่ โธมัส วานชไนเดอร์ กับ ริค คอนเวลล์ เฮลล์แมน จากเยอรมนี4. Most Improved Player of the Year (รางวัลนักแบดมินตันพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปี) ได้แก่ ฟาจาร์ อัลเฟียน กับ มูฮัมหมัด ไรอัน อาเดรียนโต ชายคู่จากอินโดนีเซีย5. Most Promising Player of the Year (นักแบดมินตันดาวรุ่งยอดเยี่ยม) ได้แก่ โคไดอิ นาราโอกะ ดาวรุ่งพุ่งแรงจากญี่ปุ่น6. Pair of the Year (รางวัลนักแบดมินตันคู่ยอดเยี่ยมแห่งปี) ได้แก่ เจิ้ง ซีเว่ย กับ หวง ย่าเฉียง คู่ผสมจากจีน ที่สามารถคว้าไปถึง 7 แชมป์ในระดับเวิลด์ทัวร์พร้อมทั้งยังคว้าแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่ 3 ในปี 20227. Female Player of the Year (รางวัลนักแบดมินตันหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี) ได้แก่ อากาเนะ ยามากูชิ มือ1 ของโลกจากญี่ปุ่น ที่ทำผลงานได้อย่างสุดยอดด้วยการป้องกันแชมป์โลกไว้ได้ 2 สมัยในปี 2021 และ 20228. Male Player of the Year (รางวัลนักแบดมินตันชายยอดเยี่ยมแห่งปี) ได้แก่ วิคเตอร์ อเซลเซ่น มือ 1 ของโลกเดนมาร์ก ที่ในปีนี้กวาดแชมป์ไปถึง 5 รายการรวมทั้งคว้าแชมป์โลกไว้ได้เป็นสมัยที่ 2 ในปี 2022 อีกด้วย9. BEST DRESSED – FEMALE (นักกีฬาแต่งกายยอดเยี่ยมหญิง) ได้แก่ ครีม บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ หญิงเดี่ยวมือ 10 ของโลก10. BEST DRESSED – MALE (นักกีฬาแต่งกายยอดเยี่ยมชาย) ได้แก่ เอช.เอส ปรานอย ชายเดี่ยวจากอินเดียส่วนในศึกเวิลด์ทัวร์ ไฟนอลส์ เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ระดมนักแบดมินตันดาวดังของโลก ที่เก็บคะแนน สะสมโลกทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ ที่ดีที่สุดอันดับ 1-8 จากทุกประเภทในการจัดอันดับ HSBC Race to Bangkok ผ่านเข้ามาเข้าร่วมการแข่งขันแย่งชิงความเป็นหนึ่งประจำปี นอกจากนี้ยังเป็นรายการเก็บคะแนน สะสมโลกเพียงรายการเดียว ที่จัดการแข่งขัน แบบแบ่งกลุ่ม และแข่งแบบพบกันหมดในกลุ่ม เพื่อเพิ่มความสนุกตื่นเต้นให้แฟนแบดมินตัน มีโอกาสได้ชมยอดฝีมือโคจรมาพบกันผลการจับสลากในรอบแบ่งกลุ่มศึกเวิลด์ทัวร์ ไฟนอลส์ 2022 มีดังนี้ ประเภทชายเดี่ยว กลุ่มเอ : วิคเตอร์ อเซลเซ่น มือวางอันดับ 1 ของรายการ มืออันดับ 1 ของโลกจากเดนมาร์ก , เอช.เอส.ปรานอย มืออันดับ 12 ของโลกจากอินเดีย , โคไดอิ นาราโอกะ มืออันดับ 14 ของโลกจากญี่ปุ่น , ลู่ กวนซู มืออันดับ 17 ของโลกจากจีนกลุ่มบี : โจว เทียนเฉิน มือวางอันดับ 2 ของรายการ มืออันดับ 4 ของโลกจากไต้หวัน , โจนาธาน คริสตี้ มืออันดับ 5 ของโลกจากอินโดนีเซีย , โลว เคียงยิว มืออันดับ 3 ของโลกจากสิงคโปร์ , แอนโทนี่ ซูนิซูกะ กินติ้ง มืออันดับ 6 ของโลกจากอินโดนีเซียประเภทหญิงเดี่ยว กลุ่มเอ : เฉิน ยู่เฟย มือวางอันดับ 1 ของรายการ มืออันดับ 4 ของโลกจากจีน , อัน เซยอง มืออันดับ 2 ของโลกจากเกาหลีใต้ , เกรกลอเรีย มาริสก้า ทุนจุง มืออันดับ 18 ของโลกจากอินโดนีเซีย และ , อากาเนะ ยามากูชิ มืออันดับ 1 ของโลกจากญี่ปุ่นกลุ่มบี : ไถ้ ซื่อหยิง มือวางอันดับ 2 ของรายการ มืออันดับ 3 ของโลกจากไต้หวัน , เหอ บิงเจียว มืออันดับ 5 ของโลกจากจีน , "ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มืออันดับ 10 ของโลก , "เมย์" รัชนก อินทนนท์ มืออันดับ 7 ของโลกประเภทคู่ผสม กลุ่มเอ : เจิ้ง ซีเว่ย กับ หวง ย่าเฉียง คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ คู่มืออันดับ 3 ของโลกจากจีน , โก๊ะ ซุนฮวด กับ เชวอน เจมี่ไล คู่มืออันดับ 11 ของโลกจากมาเลเซีย , รินอฟ รีวัลดรี้ กับ พิตต้า ฮานินยาท เมนทารี่ คู่มืออันดับ 13 ของโลกจากอินโดนีเซีย, และ ทอม กีเซล กับ เดลฟิน เดอรูร์ คู่มืออันดับ 10 ของโลกจากฝรั่งเศสกลุ่มบี : "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ คู่อันดับ 1 ของโลก , หวัง ยี่ลู่ กับ หวง ดองปิง คู่มืออันดับ 4 ของโลกจากจีน , "เอ็ม" สุภัค จอมเกาะ กับ "เฟม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มืออันดับ 12 ของโลก และ ตัน เคียงเม้ง กับ ไล่ เพ่ยจิง คู่มืออันดับ 8 ของโลกจากมาเลเซียประเภทหญิงคู่ กลุ่มเอ : จอง นาอึน กับ คิม ฮเยจอง คู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ คู่อันดับ 5 ของโลกจากเกาหลีใต้ , "อันนา" นันทกาญจน์ และ "มูนา" เบญญาภา เอี่ยมสอาด คู่มืออันดับ 13 ของโลก , "กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธารากุล กับ "วิว" รวินดา ประจงใจคู่มืออันดับ 6 ของโลก , วิเวียน โฮ กับ ลิม ชิวเซียง คู่มืออันดับ 24 ของโลกจากมาเลเซียกลุ่มบี : จาง ซู่เสียน กับ เจิ้ง หยู คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ คู่มืออันดับ 7 ของโลกจากจีน , เฉิน ยิงเฉิน กับ เจีย ยี่ฟาน คู่มืออันดับ 1 ของโลกจากจีน , เพอรี่ ตัน กับ ทิน่า มูลาริทาราน คู่มืออันดับ 9 ของโลกจากมาเลเซีย , อภิรานี่ ราฮายู กับ ซีติ ฟาเดีย ซิลวา รามาดานติ คู่มืออันดับ 14 ของโลกจากอินโดนีเซียประเภทชายคู่ กลุ่มเอ : ฟาจาร์ อัลเฟียน กับ มูฮัมหมัด ไรอัน อาเดรียนโต คู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ คู่มืออันดับ 3 ของโลกจากอินโดนีเซีย , ออง ยิวซิน กับ เตียว อียี่ คู่มืออันดับ 8 ของโลกจากมาเลเซีย , ทาคูโระ โฮกิ กับ ยูโกะ โคบายาชิ คู่มืออันดับ 1 ของโลกจากญี่ปุ่น และ ชอย โซคู กับ คิม วอนโฮ คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ คู่มืออันดับ 15 ของโลกจากเกาหลีใต้กลุ่มบี : โมฮาเหม็ด อาซาน กับ เฮนดร้า เซทเทียวาน คู่มืออันดับ 6 ของโลกจากอินโดนีเซีย , หลิว ยู่เฉิน กับ อู๋ ซวนยี่ คู่มืออันดับ 11 ของโลกจากจีน , อารอน เชี๊ยะ กับ โซ วูยิค คู่มืออันดับ 4 ของโลกจากมาเลเซีย และ คิม แอสทรุ๊ป กับ แอนเดรส ราสมุสเซน คู่มืออันดับ 5 ของโลกจากเดนมาร์กด้าน คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ ไอโอซีเมมเบอร์ รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า "ขอขอบคุณสหพันธ์แบดมินตันโลกที่ให้ความเชื่อมั่น และมอบความไว้วางใจให้ประเทศไทย ได้รับเกียรติจัดการแข่งขันแบดมินตันรายการยิ่งใหญ่ที่สุดส่งท้ายปี 2022 ได้แก่รายการ "เอชเอสบีซี บีดับเบิ้ล ยูเอฟ เวิลด์ทัวร์ ไฟนอลส์ 2022" ระหว่างวันที่ 7 - 11 ธันวาคม ที่ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร"“ซึ่งเป็นรายการที่แฟนๆ แบดมินตันทั่วโลกต่างเฝ้ารอชมและเชียร์บรรดานักแบดมินตันชั้นนำ ที่ทำผลงานโดดเด่นเก็บคะแนนสะสมาตลอดทั้งปี 2022 ที่ดีที่สุด อันดับ 1-8 ในทุกประเภท ถึงจะได้สิทธิ์มาร่วมการแข่งขันในรายการนี้ ทุกๆเกมการแข่งขันจะเป็นแมตช์ที่สนุก และเรียกความสนใจจากแฟนกีฬาแบดมินตันทั่วโลกที่จะได้ชมการถ่ายทอดสดไปยังทั่วโลก เช่นเดียวกับแฟนๆแบดมินตันชาวไทยก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก มียอดจองตั๋วเข้าชมใกล้จะขายหมดแล้ว”“ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกๆ ท่านที่ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปีอันทรงเกียรตินี้ เพราะนักกีฬาทุกๆ ท่านที่มีชื่อเข้ามาชิงรางวัลถือได้ว่า ท่านประสบความสำเร็จอย่างมาก ทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมมาตลอดทั้งปี ซึ่งต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการ ทุ่มเททั้งพลังใจและพลังกาย ศึกษาเรียนรู้สิ่งที่ตนเองทำผิดพลาด นำมาฝึกฝน พัฒนา และปรับปรุงแก้ไข ลดข้อผิดพลาดต่างๆ ออกไป ที่สำคัญที่สุดคือการที่สามารถชนะใจ ตัวเอง มุ่งมั่นฝึกซ้อม อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ไม่ท้อถอยต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง จนประสบความสำเร็จอย่างมากมายในเวทีการแข่งขัน”“อยากจะขอเชิญชวนให้แฟนๆ กีฬาชาวไทยไปร่วมกันส่งแรงเชียร์ 10 นักกีฬาแบดมินตันไทยสู้ศึกทัวร์นาเมนต์ใหญ่ รายการ “เอชเอสบีซี บีดับเบิ้ลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ไฟนอลส์ 2022” แฟนๆแบดมินตันไทยสามารถซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันได้ที่ ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และติดตามตามการถ่ายทอดสดได้ที่ SPOTV , True Sport 3 , True Sport 7 และ TRUE4U ช่อง 24” คุณหญิงปัทมากล่าวทิ้งท้าย