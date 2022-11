“นิโคลัส โบลตั้น” คว้าแชมป์ Jr. NBA e-sports Tournament คนแรกของประเทศไทย

นิโคลัส โบลตั้น นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี คว้าแชมป์ Jr. NBA e-sports Tournament 2022 จากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ อยุธยา ฮอลล์ (Ayutthaya Hall) ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคมในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม และวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม ผู้เล่น 8 คน ที่ผ่านรอบคัดเลือกและรอบ 16 ทีมสุดท้าย เข้าร่วมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศในเกม NBA 2K23 ซึ่งเป็นวิดีโอเกมบาสเกตบอลชั้นนำระดับโลกและเกมใหม่ล่าสุดในแฟรนไชส์ NBA 2K บนเครื่องเกม PlayStation®5 (PS5™) โดยในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม นิโคลัส เอาชนะ ฟาฎิล นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และผ่านเข้าสู่รอบชิงฯ เพื่อท้าดวล ธนวิชญ์ ปานเผือก นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนปัญญาวรคุณสำหรับการแข่งขันแบบใครชนะ 2 ครั้ง (Best of 3) ในรอบชิงฯ นิโคลัส เลือกทีมโกลเด้นสเตท วอร์ริเออร์ส เอาชนะทีมบรูคลิน เน็ตส์ ของ ธนวิชญ์ สองเกมรวดด้วยคะแนน 84-65 และ 70-50 และเป็นคนแรกที่ได้ครองตำแหน่งแชมป์รายการ Jr. NBA e-sports Tournament ในประเทศไทย โดยมี ธนวิชญ์ ฟาฎิล และ ศุภเสกข์ สอดสุข นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนปัญญาวรคุณ เป็นที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ตามลำดับนับตั้งแต่เริ่มโครงการจูเนียร์เอ็นบีเอ ไทยแลนด์ (Jr. NBA Thailand) ในปี 2557 ปัจจุบันสามารถสอนทักษะบาสเกตบอลให้เยาวชนชาย หญิง ของไทยได้มากกว่า 2 ล้านคนทั่วประเทศ โดยในปีนี้ จูเนียร์เอ็นบีเอ ได้จัดโปรแกรม Jr. NBA “Her Time to Play” รวมถึงจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนประเภท 3v3 และ 5v5จูเนียร์เอ็นบีเอ ไทยแลนด์ ยังถ่ายทอดค่านิยมหลักของเกม ได้แก่ ความมีน้ำใจนักกีฬา การทำงานเป็นทีม ทัศนคติเชิงบวกและความเคารพ (S.T.A.R.) โครงการอบรมผู้ฝึกสอน จูเนียร์เอ็นบีเอ โค้ช อะคาเดมี (Jr. NBA Coaches Academy) เป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนเพื่อยกระดับการพัฒนาบาสเกตบอลในประเทศ โดยการกำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และตัวอย่างที่ดีที่สุดให้กับโค้ชเยาวชน ตลอดการดำเนินโครงการได้ฝึกอบรมครูกว่า 6,300 คนจากกว่า 4,100 โรงเรียน ใน 14 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีศูนย์ฝึกอบรมหลักอยู่ที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ลำปาง ตรังและอุดรธานีJr. NBA E-Sports Tournament 2022 ร่วมจัดโดย Shoot It และได้รับการสนับสนุนจาก Gatoradeสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Jr. NBA Thailand โปรดเยี่ยมชม www.jrnba.asia และติดตาม @JrNBAThailand บน Facebook และ @jrnbaasia บน Instagram สามารถเลือกซื้อสินค้า NBA ของแท้ได้ผ่าน NBAStore.co.th ซึ่งเป็นร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของ NBA ในประเทศไทย สำหรับทุกอย่างเกี่ยวกับ NBA โปรดเยี่ยมชม www.nba.com