"ภูริต" นายกเอ็กซ์ตรีม เปิดศึก Singha IWWF World Cable Wakeboard เวคบอร์ดชิงแชมป์โลกครั้งแรกที่ไทย 32 ชาติร่วมชิงชัย

"ภูริต ภิรมย์ภักดี" นายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิด เวคบอร์ด-เวคสเก็ต ชิงแชมป์โลก 2022 รายการ "Singha IWWF World Cable Wakeboard and Wakeskate Championships 2022" เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมีนักกีฬาจาก 32 ประเทศ 300 ชีวิต ร่วมชิงชัย พร้อมเผยได้การตอบรับจากเหล่านักกีฬาทั่วโลกเป็นอย่างดี ขณะที่ นักกีฬาไทย ก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยม ชี้ "เมืองไทย" จัดแข่งกีฬาอะไร ใครๆ ก็อยากมาเยือน ยืนยันพร้อมดึงรายการระดับโลกมาจัดอีก แถมเล็ง "โค้ชฝีมือดี" มาสร้างนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมไทยในประภทต่างๆ เพื่อพัฒนาไปสู่ระดับโลกต่อไป ด้านการแข่งขัน "พิรัฐพงศ์ กิตติวีระภัค" นักเวคบอร์ดหนุ่มไทย โชว์ลีลาสุดสะเด่า คว้าแชมป์กลุ่ม เวคบอร์ด รุ่นมาสเตอร์ ชาย (อายุมากกว่า 30 ปี) ตีตั๋วเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จการแข่งขันเวคบอร์ด-เวคสเก็ต ชิงแชมป์โลก 2022 รายการ "Singha IWWF World Cable Wakeboard and Wakeskate Championships 2022" ซึ่งสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากสหพันธ์วอเตอร์สกีและเวคบอร์ดนานาชาติ (International Waterski & Wakebord Federation) หรือ IWWF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น, การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดแข่งขันที่สนามเอส ไทย เวคปาร์ค (ESC Thai wake park) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2565 มีนักกีฬาเวคบอร์ดและเวคสเก็ตระดับโลก และนักกีฬาทีมชาติไทย รวม 32 ประเทศ เข้าร่วมอย่างคับคั่งกว่า 300 คนล่าสุด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก นายภูริต ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย มร.โฆเซ อันโตนิโอ เปเรซ ประธานสหพันธ์เวคบอร์ดนานาชาติชาวสเปน พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และนักกีฬาจากทุกชาติเข้าร่วมในพิธีนายภูริต ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ดูจากบรรยากาศก็คึกคักมาก จริงๆ ต้องบอกว่าเมืองไทย เป็นครั้งแรกที่ได้จัดรายการระดับโลก มีนักกีฬาเข้ามาร่วมถึง 300 คน ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากๆ ผมเองเชื่อว่าเมืองไทย เป็นเมืองที่ทุกคนอยากจะมา เพราะเวลาพวกเขามาแล้วค่อนข้างจะเอ็นจอย ส่วนการแข่งขันก็ไม่ร้อนจนเกินไปเพราะแข่งกันช่วงเช้าๆ และนักกีฬาไทยเอง ก็ทำผลงานดีมากๆ หลายคน และเราก็อยากให้มีการแข่งขันแบบนี้อีก มันเหมือนเป็นการสร้างประสบการณ์ให้นักกีฬาของเราด้วย เราจะได้ไปเรียนรู้จากนักกีฬาระดับเวิล์ดคลาส หรือว่านักกีฬาที่เขาเป็นแชมป์จริงๆ วิธีการเป็นอย่างไรบ้าง เทคนิคการเล่นเป็นอย่างไร แตกต่างจากเรามั๊ย เราต้องหาโค้ชแบบไหน หรือเรามีอยู่แล้วและต้องพัฒนากันแบบไหน"ตอนนี้ผมกำลังคุยกับทางสเก็ตบอร์ดและอินไลน์สเก็ตอยู่ ถึงความเหมาะสมว่าเมื่อไหร่เราจะเอาการแข่งขันรายการใหญ่ๆ เข้ามาจัดที่เมืองไทย เพราะการแข่งขันเราสามารถนำคนเข้ามาด้วย สร้างอาชีพให้กับนักกีฬาด้วย ก็อยากให้พวกเขาได้มาเห็นว่าเมืองไทย มีอะไรที่ดี และเราเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นอีกสเตปท์หนึ่งที่ทำให้นักกีฬามีประสบการณ์จากการแข่งขันหลายๆ ครั้ง" นายภูริต กล่าวส่วนผลการแข่งขันในวันที่ 2 นั้น ยังคงเป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือก เพื่อคัดเอานักกีฬาที่ได้อันดับ 1 ของกลุ่ม ในแต่ละรุ่นของแต่ละประเภท เข้าไปแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน ต่อด้วยรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน ต่อไปไฮไลต์ที่น่าสนใจของนักเวคบอร์ดและเวคสเก็ตทีมชาติไทย อยู่ที่ประเภทเวคบอร์ด รุ่นมาสเตอร์ ชาย (อายุมากกว่า 30 ปี) กลุ่ม C ปรากฏว่า พิรัฐพงศ์ กิตติวีระภัค โชว์ลีลาได้อย่างสุดยอด เก็บคะแนนไป 60.00 คะแนน คว้าแชมป์กลุ่ม พร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ได้สำเร็จ ขณะที่ ศุภนัฐ อนุภาพภันธ์ คว้าอันดับ 2 ทำได้ 52.67 คะแนน ต้องไปลุ้นคว้าตั๋วเข้ารอบรองชนะเลิศ อีกครั้ง ในการแข่งขันรอบคัดเลือกครั้งสุดท้าย หรือ LCQ (last change qualify) ส่วนรุ่นมาสเตอร์ หญิง (อายุมากกว่า 30 ปี) อันดับ ได้แก่ แม็กซิน ซาพูเลตต์ จากเนเธอร์แลนด์ ทำได้ 77.00 คะแนน ส่วน ศีรสินธุ์ ขำกล่อม ทำได้ 45.33 คะแนน จบอันดับ 3 ยังต้องไปลุ้นในรอบ LCQส่วนผลรุ่นอื่นๆ ของนักกีฬาไทย ที่น่าสนใจ มีดังนี้ ประเภทเวคบอร์ด รุ่นอาวุโส ชาย (อายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป) กลุ่ม A อันดับ 1 ได้แก่ ซาเวียร์ ลาโครซ์ จากฝรั่งเศส ทำได้ 54.33 คะแนน ส่วน ศุภกฤษ มะลิแย้ม คว้าอันดับ 4 ทำได้ 35.00 คะแนน ต้องไปลุ้นในรอบ LCQรุ่นอาวุโส หญิง (อายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป) อันดับ 1 ได้แก่ เอลซเบียตา นิตส์เซอร์ จากโปแลนด์ ทำได้ 55.33 คะแนน ส่วน ธัญชนก การสมมุติ ทำได้ 44.67 คะแนน ได้อันดับ 2 และ อนงนาฏ นาคปาน ได้อันดับ 4 ทำได้ 25.00 คะแนน โดยทั้งคู่ยังได้ลุ้นในรอบ LCQรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี หญิง คัดเอาอันดับ 1-2 เข้ารอบรองชนะเลิศ กลุ่ม A อันดับ 1 ได้แก่ นิโคเล เรกัซโซ จากอิตาลี ทำได้ 73.67 คะแนน อันดับ 2 ได้แก่ วาเนสซา ทิททาเรลลี จากอิตาลี ทำได้ 68.00 คะแนนส่วน จัสมิน โนแลน จบอันดับ 5 ทำได้ 56.00 คะแนน ส่วนกลุ่ม C อันดับ 1 ได้แก่ ไลลา ชิลลิง จากฝรั่งเศส ทำได้ 73.67 คะแนน อันดับ 2 มาเรียลลา เฟลมเม จากออสเตรีย ทำได้ 64.33 คะแนน และ ศิรประภา สีตวาริน จบอันดับ 5 ทำได้ 34.00 คะแนน โดยจัสมินและศิรประภา ยังได้แก้ตัวในรอบ LCQ.