"ศรสวรรค์" เผยเหตุไม่ได้ร่วมว่ายน้ำกับ "โตโน่"

ภายหลังโครงการ "One Man And The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้" เพื่อระดมทุนช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ รพ.ไทย - รพ. ลาว ของนักร้อง-นักแสดงดัง “โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์” จบลง พร้อมกับมียอดบริจาคอย่างถล่มทลาย ล่าสุดตัวเลขไปถึง 63 ล้านบาทแล้วขณะที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า "อาย" ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร อดีตนักว่ายน้ำระดับตำนานของทีมชาติไทย ที่ปัจจุบันรับหน้าที่ผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 จะร่วมว่ายน้ำร่วมกับ "โตโน่" ในโครงการนี้ด้วยอย่างไรก็ตาม "อาย" ศรสวรรค์ เผยถึงเหตุที่ตนไม่สามารถร่วมว่ายน้ำได้ แต่ได้ร่วมรายงานข่าวโครงการนี้ด้วยการโพสต์เฟซบุ็กส่วนตัวว่า"นี่คือ สภาพแม่! ก่อนรายงานสด ทำงานหัวฟู มึนระดับ 10 หากลงว่ายน้ำกับโตโน่ งานหน้าจอคงสาหัส รอดยาก ดีที่ทีมงานเก่ง+ดี ช่วยแม่ได้เยอะเลย (แอบเสียดาย อยากลงว่าย) ""เป็น 1 ภาพถ้วน ที่ทีมงานถ่ายเบื้องหลังมาฝาก ผิดคาด มางานแบบนี้ กลับไม่ได้ถ่ายภาพตัวเองหรือเซลฟี่ใดๆ ลำพังแค่คิดงาน แพลนงาน ก็หัวจะปวด แต่ก็ยังพร้อมให้บริการถ่ายรูปเอฟซี นะจ๊ะ คนนครพนม น่ารักกับแม่มาก"ขอบคุณภาพและเนื้อหาจากเฟซบุ็ก Sornsawan Phuvichit