ONE ยกเลิกสัญญา 6 นักกีฬาค่ายเพชรยินดี ตามเจตนารมณ์เสี่ยโบ๊ท

เมื่อพุธ 19 ตุลาคม 2565 วัน แชมเปียนชิพ (ONE) แถลงข่าวผ่านออนไลน์ นำโดย จิติณัฐ อัษฎามงคล​ ประธาน วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย ชี้แจงกรณีที่นักกีฬาค่ายเพชรยินดีอะคาเดมี จำนวน 6 คน ได้แก่ เพชรมรกต, เพชรดำ, กัปปิตัน, ฤทธิ์เทวดา, มงคลเพชร และ ซาวาส ไมเคิล ได้มีการทำสัญญานักกีฬากับ วัน แชมเปียนชิพ และยังคงมีผลผูกพันทางกฎหมายโดยสมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน ซึ่งระบุให้ วัน แชมเปียนชิพ พิจารณาจัดการแข่งขันแก่นักกีฬาและอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาตามสิทธิโดยชอบธรรมจิติณัฐ กล่าวว่า นักกีฬาทั้ง 6 คนดังกล่าวมีเจตจำนงในการขอยกเลิกสัญญานักกีฬา โดยทาง วัน แชมเปียนชิพ มิได้เป็นฝ่ายละเมิดสัญญา และยังมีสิทธิตามกฎหมายในการถือครองสัญญานี้ต่อไปโดยชอบธรรม แต่เนื่องด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามที่เป็นกระแสข่าวอยู่ในขณะนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของนักกีฬาและบุคคลที่เกี่ยวข้องดังนั้น วัน แชมเปียนชิพ จึงได้ปรึกษาทีมกฎหมาย ร่วมกับแนวทางนโยบายขององค์กรในการเอื้อประโยชน์และคำนึงถึงผลได้ผลเสียของนักกีฬาเป็นสำคัญ จึงตัดสินใจที่จะยกเลิกสัญญานักกีฬาทั้ง 6 คนดังกล่าว โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาในครั้งนี้ แม้ในทางกฎหมาย วัน แชมเปียนชิพ มีสิทธิโดยชอบธรรมที่พึงกระทำได้ก็ตาม แต่เพื่อให้นักกีฬามีโอกาสที่จะทำการแข่งขันต่อไป เพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเอง และเลี้ยงดูครอบครัว โดยปราศจากซึ่งความวิตกกังวลใจ หรืออุปสรรคต่อการประกอบอาชีพโดยสุจริตวัน แชมเปียนชิพ ในฐานะองค์กรกีฬาการต่อสู้ระดับโลกซึ่งมีเข็มขัดแชมป์โลกที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และมีศักดิ์ศรีสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีระบบการบริหารจัดการแข่งขัน และการดูแลนักกีฬาที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากนักกีฬาชั้นแนวหน้าจากนานาประเทศ รวมถึงได้รับความนิยมจากผู้ชมทั่วโลกจนมียอดเข้าถึงการออกอากาศทางโทรทัศน์ และยอดรับชมวิดีโอออนไลน์แบบออร์แกนิกสูงที่สุดในบรรดากลุ่มองค์กรกีฬาการต่อสู้ระดับโลกจากการจัดอันดับของ Nielsen อีกทั้งยังจ่ายค่าตอบแทนแก่นักกีฬามวยไทยสูงที่สุด จึงมีความพร้อมและยินดีเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาทุกคน ทุกค่าย ทุกสังกัด รวมถึงนักกีฬาทั้ง 6 คนดังกล่าวที่อาจมีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกันในอนาคตโดย วัน แชมเปียนชิพ มีแผนจัดการแข่งขันรองรับนักกีฬาในทุกระดับฝีมือ ตั้งแต่ระดับแชมป์โลก แชมป์ระดับประเทศ จนถึงนักกีฬาดาวรุ่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อได้ ผ่านรายการแข่งขันหลักของ ONE ตลอดรวมถึงรายการค้นหาดาวรุ่ง Road to ONE และ ONE ลุมพินี ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนมกราคม 2566แผนการทั้งหมดนี้จะนำไปสู่เป้าหมายในการส่งเสริมให้นักกีฬามวยไทยมีความก้าวหน้าในอาชีพ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และการส่งเสริมอุตสาหกรรมมวยไทยให้เติบโตก้าวไกลในนานาประเทศ อันจะส่งผลดีต่อภาพรวมของธุรกิจในประเทศไทย ตลอดจนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ภายใต้นโยบาย Win Win คือการเติบโตไปด้วยกัน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว