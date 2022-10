บิ๊กบอส ONE "ชาตรี" เผยวิสัยทัศน์ซีอีโอระดับโลก ในงานประชุมผู้บริหารองค์กรกีฬาทั่วโลกที่อเมริกา

"ชาตรี ศิษย์ยอดธง" ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ ของ ONE เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในฐานะซีอีโอระดับโลกในการประชุม Sport Business Journal's World Congress of Sports 2022 ซึ่งถือเป็นการประชุมผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจกีฬาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 ต.ค.ผ่านมาที่ The Times Center ย่านธุรกิจชื่อดังใจกลางมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาในการประชุมดังกล่าว "นายชาตรี" ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายพิเศษโดยได้เล่าถึงเรื่องราวการก่อตั้ง ONE และแสดงวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการองค์กร จนกระทั่ง ONE ติดอันดับกลุ่มสื่อกีฬาระดับโลก ที่มียอดเข้าถึงการออกอากาศทางโทรทัศน์ (Broadcast TV Reach) และยอดรับชมวิดีโอออนไลน์แบบออร์แกนิก (Total Organic Video Views) สูงสุดประจำปี 2021 ตามข้อมูลล่าสุดของสถาบัน Nielsen"นายชาตรี" กล่าวว่า "Nielsen รายงานในอุตสาหกรรมระดับโลกว่าเราเป็นหนึ่งใน 20 สื่อกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแง่ของการยอดการรับชมจากแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่าง YouTube, Facebook, TikTok, Instagram และยอดเข้าถึงทางทีวี ผมและทีมงานเซอร์ไพรส์ที่ได้รู้ว่าเรามีการเติบโตแบบทวีคูณ แน่นอนว่าเอเชียมีประชากร 4 พันล้านคน และมันเป็นทวีปที่ใหญ่มาก แต่จริง ๆ แล้ว 50% ของยอดผู้ชมมาจากนอกเอเชีย คือยุโรป อเมริกา ละตินอเมริกา""คิดดูว่าเมื่อก่อนสื่อกีฬาอาจต้องใช้เวลา 70-100 ปีที่จะทำให้ธุรกิจโตได้ระดับนี้ เราโชคดีที่เกิดมาในยุคที่โซเชียลมีเดียและโทรศัพท์มือถือ ช่วงปี 2557 เป็นปีที่ผมเกือบจะล้มเลิก""โดย 3 ปีแรกของ ONE มันเป็นช่วงล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีก โทรทัศน์ รัฐบาล นักลงทุน ทุกคนปฏิเสธผม ผมคิดว่ามาถึงทางตันแล้ว ยอดผู้ชมของเราไม่ไปถึงไหน แต่แล้วเฟซบุ๊กก็เริ่มฮิตในเอเชีย ผมจึงหันมาเทหมดหน้าตักในการสร้างคอนเทนต์ที่ดีที่สุด""พอผมย้อนกลับไปดูรายงานปี 2557 ถึงปัจจุบัน ถ้าผมล้มเลิกตั้งแต่ตอนนั้น ผมคงพลาดทุกอย่างทั้งหมด โดยเราเติบโตขึ้น 70,000 เท่าในแง่ของยอดรับชมวีดีโอออนไลน์แบบออร์แกนิก (ไม่ซื้อโฆษณา) เราตรวจสอบตัวเลขเหล่านี้ ทั้งยอดการเข้าถึง ความถี่ และการมีส่วนร่วม ทุกวัน ทุกแพลตฟอร์ม โดย Nielsen จัดอันดับเราให้อยู่ในท็อป 5 ของทุกสื่อกีฬาระดับโลก"นอกจากนี้ "นายชาตรี" ยังเผยถึงความสำเร็จภายใต้ความร่วมมือกับ แอมะซอน ในการสตรีมสดการแข่งขันของ ONE ผ่าน Prime Video ในสองครั้งที่ผ่านมา รวมถึงแผนระยะยาวในการจัดถ่ายทอดสด 50 อีเวนต์ทั่วเอเชีย 50 ประเทศในยุโรป และ 50 อีเวนต์ในอเมริกาในอนาคต ตลอดจนการเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยทั้งนี้ Sport Business Journal's World Congress of Sports เป็นการประชุมธุรกิจกีฬาที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในอเมริกาเหนือ โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 700 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รายการกีฬาชั้นนำ เจ้าของทีมกีฬา ผู้บริหารระดับสูง ผู้สนับสนุนองค์กรและผู้โฆษณา ผู้บริหารสื่อและหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจกีฬาระดับโลก