แรงกิงชัดเจน "ซุปเปอร์บอน" ยืนหนึ่งราชันคิกบ็อกซิ่งระดับโลก นาทีนี้แกร่งที่สุด

หลังจบศึกประวัติศาสตร์สุดยิ่งใหญ่อย่าง ONE X ไปเมื่อวันเสาร์ที่ 26 มี.ค.ที่ผานมา เราก็ได้รู้กันแล้วว่าใครได้เป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก ONE ทั้ง 5 เส้น ซึ่งหนึ่งในนั้นมี "ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" ขึ้นแท่นตัวพ่อคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวตระดับโลก เบียดอดีตมือหนึ่งตกอันดับกันระนาวนอกจากนี้ ยังการเปลี่ยนถ่ายอำนาจของเจ้าบัลลังก์ในหลายรุ่นหลายประเภทกีฬา ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันดับนักกีฬาครั้งใหญ่ วันนี้ เราจึงนำรายงานการอัปเดตแรงกิง ONE อย่างทางการ ณ เดือนเมษายน 2565 มาฝากกันซุปเปอร์บอน รั้งบัลลังก์แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต หลังปราบอดีตเบอร์หนึ่งของโลกอย่าง มารัต กริกอเรียน, จอร์จิโอ เปโตรเซียน และ สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง ในสามไฟต์หลังสุด ผงาดเป็นคิกบ็อกเซอร์ผู้ไร้เทียมทานแห่งยุคอย่างไร้ข้อกังขาขณะที่ "ชิงกิซ อัลลาซอฟ" ขยับแรงกิงขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงเบอร์หนึ่ง หลังเอาชนะ สิทธิชัย ในคิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ จ่อคิวซิวเข็มขัดตัวพ่อ ซุปเปอร์บอน ต่อไป"แองเจลา ลี" ราชินีของรุ่นอะตอมเวต (MMA) ยังเกาะบัลลังก์ไว้อย่างเหนียวแน่นหลังจากป้องแชมป์สำเร็จเป็นครั้งที่ 5 จาก "แสตมป์ แฟร์เท็กซ์" ผู้ท้าชิงอันดับหนึ่ง ดีกรีแชมป์เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิงการเปลี่ยนแปลงสำคัญในรุ่นนี้ ได้แก่ "ซอ ฮี ฮาม" สาวแกร่งจากแดนกิมจิ ที่ขยับขึ้นมารั้งอันดับสองหลังเอาชนะคู่ปรับเก่า "เดนิส แซมโบอันกา" ที่เป็นฝ่ายร่วงลงมาอยู่อันดับ 3นอกจากนี้ ยังมีสองตัวท็อปหน้าใหม่ "อาลีโอนา ราสโซฮินา" อริเก่าของ แสตมป์ ที่ทะลุแรงกิงมารั้งอันดับ 4 รวมถึงดาวรุ่งจากแดนเสือเหลือง "จีฮิน รัดซวน" ที่ไต่ขึ้นมาติดอันดับ 5 หลังเอาชนะ "อิตซูกิ ฮิราตะ" สาวแกร่งแดนปลาดิบมาได้ในไฟต์ล่าสุด"ฮิโรกิ อากิโมโตะ" นักชกจากแดนซามูไรผงาดขึ้นเป็นราชันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต หลังใช้ความแกร่งโค่นอดีตแชมป์โลกชาวไทย "กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี" ที่ร่วงมารั้งอยู่อันดับหนึ่ง ส่วนอีก 4 อันดับที่เหลือยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ แฟน ๆ วัน แชมเปียนชิพ สามารถเข้าไปติดตามอัปเดตแรงกิงอย่างเป็นทางการทุกรุ่น ทุกประเภทกีฬา ได้ทางเว็บไซต์ ONEFC.com/th