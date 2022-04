สุดเท่! “ชนาธิป” สวมบทพรีเซ็นเตอร์ ฮอนด้า All New Click160 รถสปอร์ต เอ.ที. รุ่นใหม่ล่าสุด

ซูเปอร์สตาร์ลูกหนังระดับเอเชีย “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ ยอดนักเตะหนึ่งเดียวของไทยในศึกเจลีกฤดูกาลนี้ เผยความรู้สึกเป็นปลื้มสุดๆ หลังได้รับโอกาสเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับ All New Click160 รถสปอร์ต เอ.ที. รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในวงการรถจักรยานยนต์ในขณะนี้“ผมรู้สึกดีใจมากๆ ครับ ที่ได้รับโอกาสจากทางฮอนด้า ที่เลือกผมเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับ All New Click160 ซึ่งครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อเข้ามา ผมก็รู้สึกเขินเหมือนกันครับ เพราะด้วยคอนเซปต์ ‘นำหน้า…อย่างจ่าฝูง’ เปรียบเทียบความเป็นผู้นำของรถสปอร์ต เอ.ที. ซึ่งผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับ” เจ้าตัวเปิดใจพร้อมรอยยิ้มยอดนักเตะไทยเจ้าของฉายา “เมสซี่เจ” บอกเล่าคาแรคเตอร์ตัวรถหลังได้ทดลองขับขี่ All New Click160 บิดสนุก ควบคุมง่าย เครื่องยนต์ใหม่ eSP+ 4 วาล์ว พละกำลังแรงโดนใจ ให้ความคล่องตัวสูง ขี่แล้วรู้สึกเหมือนตัวเองขณะเลี้ยงบอลในสนาม“สำหรับประสบการณ์การถ่ายโฆษณาร่วมกับ All New Click160 รู้สึกสนุกและตื่นเต้นเป็นอย่างมาก ผมเห็นตัวรถครั้งแรก บอกทีมงานเลยว่าสวยมาก ตัวรถดูเท่ บึกบึน ทรงสปอร์ตดีไซน์ใหม่ทั้งคัน ยิ่งรู้ว่าเครื่องยนต์พัฒนาใหม่ด้วย ผมยังไม่เคยขี่ก็อยากรู้ว่าเป็นไงบ้าง”“พอได้ลองขี่ คำแรกที่ผมนึกถึง ‘สุดยอดเลย’ นี่เป็นรถสปอร์ต เอ.ที. ที่คล่องตัวมาก ขนาดผมไม่ค่อยได้ขี่มอเตอร์ไซค์ยังรู้สึกเลยว่าขี่ง่ายมากและมีความคล่องตัวเป็นที่สุด ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพ น่าจะสไตล์เดียวกับผมเวลาลงสนาม ด้วยจุดเด่นของผม คือ ความเร็ว เน้นความคล่องตัว จ่ายบอลเร็ว เพื่อสร้างสรรค์เกมให้เพื่อนร่วมทีม”“นอกจากดีไซน์ตัวรถที่ผมชอบ ในเรื่องการส่งกำลังขับเคลื่อนก็สมูท ไหลลื่น แรงดี ขี่สนุกสุดๆ ตอนถ่ายโฆษณาขนาดผู้กำกับบอกคัตให้หยุดขี่ได้แล้ว ผมยังแอบไปขอขี่เพิ่มออกนอกพื้นที่ด้วย ทีนี้พอจะถ่ายอีกรอบก็หารถกันไม่เจอ ทีมงานขำกันทั้งกองเลย (หัวเราะ)”“สำหรับชุดภาพโฆษณาตัวเต็ม คิดว่าทุกคนน่าจะได้รับชมกันเร็วๆ นี้ ฝากติดตามและส่งกำลังใจให้ผม ทั้งในนามทีมชาติและในระดับสโมสรด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ” ชนาธิป กล่าวทิ้งท้ายฝากถึงแฟนคลับชาวไทยทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ All New Click160 รถสปอร์ต เอ.ที. รุ่นใหม่ล่าสุด ที่มียอดนักเตะไทย “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ เป็นพรีเซ็นเตอร์ มีให้เลือก 2 รุ่น เริ่มจากรุ่น Standard มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ สีดำ Magnetic Black, สีขาว-ดำ Crystal White และสีแดง-ดำ Furious Red ราคาแนะนำที่ 63,500 บาท และรุ่น ABS มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีดำ Magnetic Black และสีขาว-ดำ Crystal white ราคาแนะนำที่ 69,900 บาท พร้อมวางจำหน่ายแล้วที่ศูนย์ Honda Wing Center ทั่วประเทศ รวมถึงติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : www.thaihonda.co.th เฟซบุ๊กรถจักรยานยนต์ฮอนด้า : fb.com/hondamotorcyclethailand