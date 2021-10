เปิด 5 เรื่องสะท้อนตัวตน "ซุปเปอร์บอน" ในชีวิตนอกสังเวียน ก่อนดวล "เปโตรเซียน"

บนสังเวียนนักสู้ ซุปเปอร์บอน” เป็นที่รู้จักในฐานะนักชกชั้นแนวหน้าของไทยที่สร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลก แต่คุณรู้เบื้องหลังนอกสังเวียนของเขามากน้อยแค่ไหน 5 เรื่องต่อไปนี้จะทำให้คุณรู้จักตัวตนของเขาได้ดียิ่งขึ้นพ่อของ ซุปเปอร์บอน เป็นคนที่ชื่นชอบมวยไทยเป็นชีวิตใจถึงขนาดเปิดค่าย “ลูกเจ้าแม่สายวารี” ของตนเองและเริ่มสอนมวยให้ลูกชายตั้งแต่ 5 ขวบ โดยตั้งใจว่าจะปูพื้นฐานความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้ลูกชายสอบเข้ารับราชการตำรวจหรือทหารซึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงหลังเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ตอนอายุ 22 ปี ซุปเปอร์บอน สอบเป็นตำรวจได้และเข้าไปเรียนรู้งานอยู่ราว 5 เดือน แต่เขากลับพบว่างานนี้ไม่ใช่ตัวเอง ปีถัดมา เขาตัดสินใจสมัครเป็นทหารพรานฝึกหัด โดยมีหน้าที่แข่งขันกีฬาในฐานะตัวแทนหน่วยงานและต้นสังกัดด้วยทักษะฝีมือมวยไทยที่ฝึกมาตั้งแต่เด็ก ซุปเปอร์บอน สามารถกวาดรางวัล 3 เหรียญทองให้ต้นสังกัด ทำความดีความชอบเข้าตาผู้บังคับบัญชา จึงได้รับการบรรจุเป็นทหารอาชีพ ปัจจุบัน ได้รับการประดับยศเป็นระดับสิบเอก สังกัดกองสรรพาวุธเบา กองพลทหารราบที่ 5 (กอง สพบ.พล.ร.5) ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัดนครศรีธรรมราชในยามว่าง ซุปเปอร์บอน ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนแนวต่อสู้ แฟนตาซี ผจญภัย มาตั้งแต่เด็กจนโต เรื่องที่โปรดปรานคือ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ (Naruto), วันพีช, เทพมรณะ (Bleach) ฯลฯทั้งยังมีพรสวรรค์ในกีฬาอื่นอีกหลายประเภทโดยเฉพาะกีฬาที่เน้นความท้าทายและผาดโผน เช่น ยิงปืน หรือกีฬาทางน้ำอย่าง เจ็ทสกี, โฟลว์บอร์ด และโต้คลื่นส่วนเกมส์ต่างๆ เขาจะชอบแนววางแผนการรบ, ผจญภัย และทำลายล้าง จากหลากหลายค่ายและแพลตฟอร์ม เช่น ROV, PUBG หรือถ้าเป็นแนวสปอร์ต ฟุตบอล ฟีฟ่า จะเป็นเกมที่เจ้าตัวชื่นชอบเป็นพิเศษการตกปลาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ซุปเปอร์บอน ชื่นชอบมาตั้งแต่เด็ก โดยเขาเห็นพ่อและแม่ซึ่งเป็นชาวนาพากันจับปลาในบ่อที่บ้านเป็นประจำแต่ไม่มีโอกาสได้ไปช่วย เพราะพ่อของเขาต้องการให้เขาตั้งใจซ้อมมวยมากกว่า จึงกลายเป็นความอัดอั้นมาจนถึงตอนโต ดังนั้น เมื่อ ซุปเปอร์บอน มีเวลาว่างจากการซ้อมและชกมวย เขาจะออกทะเลไปตกปลากับกลุ่มเพื่อน ๆ อย่างสนุกสนาน และยังเคยตกได้ปลาหายากราคาสูงมาด้วยซึ่งทำให้เขาภูมิใจมากซุปเปอร์บอน คุ้นเคยกับการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ตั้งแต่เด็กสมัยที่ยังอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดพัทลุง เมื่อย้ายมาชกมวยอยู่กรุงเทพฯ เขาก็เริ่มหาสัตว์เลี้ยงมาอยู่เป็นเพื่อนที่คอนโดฯ โดยตอนนี้ เขามีลิงพันธุ์เล็กจากแอฟริกาและสายพันธุ์ย่อยทามารินอยู่หลายตัว รวมทั้ง แมวสายพันธุ์เบงกอล ซึ่งหายากและราคาสูงถึงหลักแสน แต่ ซุปเปอร์บอน ได้มาในราคาหลักหมื่นซุปเปอร์บอน อาจดูเป็นคนเงียบ ๆ มีโลกส่วนตัวสูง แต่ไม่ใช่คนที่ชอบอยู่คนเดียวตามลำพัง เขารักการเดินทางท่องเที่ยว เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ ๆ และพักผ่อนในบรรยากาศชิล ๆ สบาย ๆอุปนิสัย ซุปเปอร์บอน เป็นสุภาพบุรุษ อ่อนโยน พูดจาไพเราะ มีสัมมาคารวะ ประพฤติตัวดี ไม่ฝักใฝ่อบายมุขและไม่ดื่มสุรามึนเมาทุกชนิด แต่มีบ้างบางครั้งที่เจ้าตัวอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลวัดดวงเพื่อความสนุกสนานซุปเปอร์บอน กำลังจะหวนคืนสังเวียน ONE โดยได้คิวลงศึกปะทะกับคิกบ็อกเซอร์เบอร์หนึ่งของโลก “จอร์จิโอ เปโตรเซียน” เพื่อชิงบัลลังก์แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (65.9-70.3 กก.) ในศึก “ONE: FIRST STRIKE” ในวันศุกร์ที่ 15 ต.ค.64