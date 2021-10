เจาะชีวิตจริง "เปโตรเซียน" จากผู้อพยพสู่นักชกคิกบ็อกซิ่งที่เก่งกาจที่สุดตลอดกาล

หากเอ่ยถึงชื่อ “จอร์จิโอ เปโตรเซียน” แฟนหมัดมวยชาวไทยคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะเขาเคยประมือกับนักชกไทยแถวหน้ามาแล้วหลายคน ส่วนในระดับโลก เขาเป็นที่รู้จักในฐานะนักชกคิกบ็อกซิ่งที่เก่งกาจที่สุดตลอดกาล แต่ใครจะรู้ว่ากว่าจะก้าวสู่จุดสูงสุดบนเส้นทางนักสู้ได้อย่างทุกวันนี้ เปรเตรเซียน เคยผ่านความยากลำบากจนถึงขั้นชีวิตติดลบเลยก็ว่าได้ เราจะพาไปย้อนดูว่า ที่ผ่านมา เขาต้องเจอกับอะไรบ้างเปโตรเซียน เกิดที่ประเทศอาร์เมเนีย เมื่อ 10 ธันวาคม 2528 ในปี 2542 ครอบครัวของเขาประสบภัยสงครามและต้องหนีมาอาศัยอยู่ที่ประเทศอิตาลี ในฐานะผู้ลี้ภัยเมื่อเขาอายุได้ 13 ปีเปโตรเซียน และครอบครัวใช้ชีวิตกันอย่างลำบาก ไม่มีบ้าน ไม่มีงาน และต้องซุกหัวนอนตามสถานีรถไฟบ้าง ข้างถนนบ้าง แต่ยังโชคดีที่มีองค์กรการกุศลยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ทำให้ครอบครัวของเขามีงานทำและค่อย ๆ ลืมตาอ้าปากได้บ้างสมัยยังเด็ก เปโตรเซียน มีซูเปอร์สตาร์นักบู๊ “บรูซ ลี” และ “ฌอง-คล็อด แวนแดมม์” เป็นไอดอลในดวงใจ ทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอยากเป็นนักสู้ยอดฝีมือและขอร้องพ่อของเขาว่าอยากเรียนคิกบ็อกซิ่งพ่อของเขาเห็นว่าลูกชายอยากเรียนก็สนับสนุนเต็มที่แต่พวกเขายังต้องอยู่ในศูนย์บรรเทาทุกข์ จึงเริ่มต้นจากการฝึกกันเองด้วยการพันหมอนไว้กับเสาบาสเก็ตบอล และให้ เปโตรเซียน ใช้ซ้อมเตะซ้อมต่อยเป็นประจำ ต่อมา พ่อของเขาหาที่เรียนได้ แต่ยิมแห่งนั้นเปิดสอนแต่มวยไทยเท่านั้น เปโตรเซียน จึงได้เรียนมวยไทยเป็นครั้งแรกเมื่ออายุ 14 ปีหลังจากเรียนมวยไทยได้สักพัก เปโตรเซียน ก้าวขึ้นสังเวียนครั้งแรกเมื่ออายุ 16 ปี และตระเวนเดินสายชกมวยไทยควบคู่ไปกับการเป็นคนงานก่ออิฐสร้างบ้านในปี 2547 เปโตรเซียน ได้ขึ้นชกกับนักมวยชาวฝรั่งเศสและสามารถน็อกคู่ต่อสู้ตั้งแต่ยกแรกด้วยการเตะตัดขา 4 ครั้ง โดยกรรมการคนหนึ่งที่ตัดสินไฟต์นั้นเห็นการเตะอันน่าทึ่งของ เปรโตเซียน ที่สามารถเตะย้ำลงไปที่จุดเดิม ระยะเดิม และเทคนิคเดิม ได้อย่างแม่นยำไม่ผิดพลาด จึงตั้งฉายาให้ เปโตรเซียน ว่า “The Surgeon (ศัลยแพทย์)” และกลายมาเป็น “The Doctor (คุณหมอ)” เพื่อต้องการสื่อว่าเขามีความแม่นยำและเฉียบขาดในการออกอาวุธเหมือนคุณหมอที่ต้องลงมีดผ่าตัดคนไข้อย่างแม่นยำนั่นเอง ซึ่งเขาใช้ฉายานี้มาตลอดจนถึงปัจจุบันหลังจากตระเวนสร้างชื่อและคว้าชัยชนะในการแข่งขันมวยไทยในเวทีต่าง ๆ ทั่วยุโรป เปโตรเซียน ตัดสินใจหยุดลงแข่งมวยไทยและออกล่าฝันการเป็นนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งระดับโลกจนกระทั่งสามารถคว้าแชมป์ K-1 World MAX, แชมป์ Glory Slam Tournament และอีกมากมายเปโตรเซียน เป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ในวงการคิกบ็อกซิ่งระดับโลกด้วยฟอร์มการชกอันยอดเยี่ยมด้วยการคว้าชัยชนะมากกว่า 100 ไฟต์ และแพ้แค่ 2 ครั้งในเส้นทางอาชีพ จนทั่วโลกยกย่องให้เขาเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลหลังกวาดแชมป์ระดับโลกมามากมาย เปโตรเซียน ตัดสินใจก้าวเข้าสู่ชายคา ONE ในปี 2561 เพื่อสานต่อความสำเร็จในระดับโลกในฐานะนักกีฬาชุด วัน ซูเปอร์ ซีรีส์ (มวยไทย/คิกบ็อกซิ่ง)เขาเปิดตัวอย่างงดงามด้วยการเอาชนะ “โจ ณัฐวุฒิ” ตามด้วย “เซราะกราว เพชรยินดีอะคาเดมี” ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันคิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต ในศึกครั้งนั้น เขาตะลุยฝ่าด่านคู่แข่งอย่าง “เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี” และภาคสองกับ “โจ ณัฐวุฒิ” ก่อนจะเข้าถึงรอบสุดท้ายและคว้าเข็มขัดแชมป์เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ โกยเงินรางวัล 31 ล้านบาท ไปได้ในที่สุดเปโตรเซียน กำลังกลับมาโชว์ฟอร์มอีกครั้ง โดยจะปะทะกับ “ซุปเปอร์บอน” ในศึกชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (65.9-70.3 กก.) ที่มีชื่อว่า ONE: FIRST STRIKE ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นโอกาสที่เขาจะสร้างประวัติศาสตร์การควบแชมป์โลกสองเข็มขัดของ ONEแฟน ๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE: FIRST STRIKE ผ่านทาง ONE Super App, YouTube ของ ONE Championship , AIS Play คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 รับสัญญาณสด เวลา 21.30 น.