รู้จัก "ทาอิกิ นาอิโตะ" คู่แข่งตัวอันตรายของ "เพชรดำ" อย่างรวดเร็วใน 5 เรื่อง

ก่อนที่ทั้งคู่จะประมือกัน เราจะพาไปทำความรู้จักกับนักสู้ชาวอาทิตย์อุทัยวัย 25 ปี ให้ดียิ่งขึ้นใน 5 เรื่องต่อไปนี้ทาอิกิ เป็นลูกชายคนกลางในบรรดาพี่น้อง 3 คน เกิดและเติบโตในเมืองโตโยยาชิ ประเทศญี่ปุ่น โดยคุณแม่ส่งเขาและพี่น้องเข้าเรียนคาราเต้ตั้งแต่วัยอนุบาลโดยหวังจะให้ศิลปะการต่อสู้สอนให้ลูก ๆ มีระเบียบวินัยและเรียนรู้มารยาทสังคม แม้ ทาอิกิ จะไม่ได้อยากเรียนสักเท่าไหร่ แต่ก็เข้าเรียนไม่เคยขาดเพราะอยากเล่นกับเพื่อนเท่านั้นเมื่อ ทาอิกิ อายุได้ 8 ขวบ เขาได้เห็นนักชกฮีโร่ชาวญี่ปุ่นลงแข่งในรายการ K-1 ซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขามุ่งมั่นที่จะเป็นคิกบ็อก เซอร์มืออาชีพตั้งแต่นั้นมา แม้แม่ของเขาไม่เห็นด้วย แต่ยังเปิดทางให้ ทาอิกิ พิสูจน์ตนเองโดยยื่นเงื่อนไขว่าเขาต้องคว้าแชมป์คาราเต้ระดับชาติให้ได้ก่อนจึงจะอนุญาตให้เดินตามฝันของตนเองหนึ่งปีต่อมา ทาอิกิ คว้าแชมป์คาราเต้สำเร็จและตัดสินใจเข้าร่วมทีมคิกบ็อกซิ่งในเมืองบ้านเกิดเมื่ออายุ 14 ปี โดยเริ่มต้นชกอาชีพครั้งแรกเมื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมหลังจากสั่งสมประสบการณ์มาพอสมควร ทาอิกิ คว้าแชมป์ Shoot Boxing เวทีชั้นนำระดับชาติของญี่ปุ่นในปี 2557 เมื่ออายุ 18 ปี ต่อมา เขามีโอกาสได้ลงแข่งขันในรายการ RISE ซึ่งเป็นเวทีคิกบ็อกซิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงในญี่ปุ่น โดยได้เผชิญหน้ากับ เทนชิน นาสึกาวา อริเก่าของ "รถถัง จิตรเมืองนนท์" ถึงสองครั้ง และก็พลาดท่าพ่ายไปทั้งสองครั้ง ทาอิกิ กลับมาสู้ต่อในรายการนี้จนกระทั่งสามารถคว้าแชมป์ RISE ในรุ่น 57 กก.ได้ในที่สุดซึ่งเป็นรางวัลที่เขาภาคภูมิใจมากทาอิกิ เป็นศิษย์น้องคนสนิทของ "ฮิโรอากิ ซูซูกิ" นักสู้จอมอึดที่เคยท้าชิงแชมป์กับ "น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว" มาแล้ว โดยทั้งคู่พบกันเมื่อครั้ง ทาอิกิ เพิ่งเริ่มชกคิกบ็อกซิ่งตอนอยู่ชั้นมัธยมทาอิกิ นับถือ ซูซูกิ ในฐานะรุ่นพี่และผู้ฝึกสอนที่คอยให้คำแนะนำในการพัฒนาทักษะการต่อสู้ของเขาตลอดมา โดยปัจจุบันทั้งคู่ฝึกซ้อมอยู่ในทีมเดียวกันที่ Bell Wood Fight Team ประเทศญี่ปุ่นทาอิกิ เปิดตัวใน วัน แชมเปียนชิพ ในเดือนตุลาคม 2562 และภายในระยะเวลาเพียง 4 เดือนเขาปราบคู่แข่ง 3 รายในรุ่นฟลายเวต ได้แก่ "อเล็กซี เซเรพิซอส", "รุย โบเทลโฮ" รวมถึง "ซาวาส ไมเคิล (เพชรยินดีอะคาเดมี)" โดยชัยชนะทั้งหมดเป็นการแข่งขันในกติกามวยไทยปัจจุบัน ทาอิกิ ครองสถิติชนะ 4 ครั้งจาก 5 ไฟต์ใน ONE โดยพ่ายแพ้ให้แก่อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต "โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี" เพียงคนเดียวเท่านั้นศึกนี้ ทาอิกิ หวนคืนสังเวียนมวยไทยอีกครั้ง โดยหวังเอาชนะ "เพชรดำ" เพื่อทำคะแนนขยับอันดับขึ้นสู่ระดับท็อปไฟว์ของแรงกิงรุ่นนี้ พร้อมมุ่งสู่การคว้าแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวตในอนาคต