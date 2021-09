“โต๊ะเล็กช้างศึก” ถล่ม ชิลี 6-1 คว้าชัยสองเกมรวด ศึกฟุตซอลสี่เส้า

“โต๊ะเล็กช้างศึก” ฟอร์มดุไล่ยิง ชิลี 6-1 คว้าชัยสองนัดรวด ก่อนดวล ALL STARS นัดปิดท้าย ศึกฟุตซอลสี่เส้า "SAT International FUTSAL CHAMPIONSHIP THAILAND 2021" ณ สนาม SHOW DC HALL พระราม 9 กทม. เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมาทีมฟุตซอลทีมชาติไทย ที่เอาชนะโอมานมา 7-0 ในเกมแรก ลงสนามนัดที่สองพบกับ ชิลี ที่เพิ่งพ่ายให้ ALL STARS มา 0-3 เกมนี้ พาโบล โมราน หัวหน้าผู้ฝึกสอนของชิลี ยังยึดผู้เล่นชุดเดิมเป็น 5 คนแรก มี ดีเอโก้ เอสโคเบโด้ เป็นผู้รักษาประตู เอดูอาร์โด้ เปเรซ สวมปลอกแขนกัปตันทีม โจชัว บาร์ริออส, คริสเตียน ปาลาซิออส และ นิโคลัส ชาคอนเริ่มเกม โต๊ะเล็กช้างศึก ได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วจาก ศุภวุฒิ เถือนกลาง ตั้งแต่ นาที 3 ก่อนที่ พาโบล เอสปิโนซา จะมาตามตีเสมอ 1-1 ในนาที 9ช่วงท้ายเกม ช้างศึก มาได้เพิ่ม 2 ประตูรวด จาก เจษฎา ชูเดช นาที 16 และ 18 ก่อนจบครึ่งแรกไทยนำชิลี 4-1ครึ่งหลัง ไทย ที่คมกว่าในเกมนี้ มาได้เพิ่มอีก 3 ประตูรวด จาก มูฮัมหมัด อุสมานมูซา, อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ และ พีรพัฒน์ แก้ววิลัย ในนาที 34จบเกม โต๊ะเล็กช้างศึก เก็บชัยสองนัดรวด โดยเกมสุดท้ายจะพบกับทีมแกร่ง ALL STARS วันที่ 6 ก.ย. เวลา 16.30 น. สนาม SHOW DC HALL พระราม 9 กทม.สำหรับ โปรแกรมศึกฟุตซอลสี่เส้า "SAT International FUTSAL CHAMPIONSHIP THAILAND 2021" แข่งขันแบบปิดที่ สนาม SHOW DC HALL พระราม 9 กทม. นัดที่เหลือ มีดังนี้ วันที่ 5 ก.ย.64 โอมาน พบ ALL STARS เวลา 13.30 น. และ วันที่ 6 ก.ย.64 คู่แรก โอมาน พบ ชิลี เวลา 13.30 น. ส่วน คู่ 2 ทีมชาติไทย พบ ALL STARS เวลา 16.30 น.